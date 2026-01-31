Dario Aita al cinema nei panni di Battiato, l'intervista: “Il mio Franco, ma senza mai fingere di conoscerlo”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono attori che entrano nei personaggi, e attori in cui i personaggi entrano: il palermitano Dario Aita appartiene alla seconda categoria. Non lo dichiara, ma lo lascia intuire. Lo si capisce da come parla del suo lavoro: con cautela, rispetto, evitando di “prendersi” il personaggio, come se fosse qualcosa da afferrare. Nel dare corpo e voce a Franco Battiato non ha cercato il gesto imitativo, ma l’ascolto. Non ha voluto spiegarlo, né capirlo del tutto. Ha preferito starci dentro, in quella zona incerta in cui non si controlla più nulla e si può solo farsi attraversare. Il risultato è un’interpretazione che colpisce proprio perché non pretende. Che commuove perché è fatta di silenzi, di spazio lasciato, di fedeltà all’enigma. E in quell’enigma, qualcosa di personale ha iniziato a vibrare. Perché l’impressione – ascoltando Dario Aita parlare per quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie – è che questo ruolo abbia toccato corde profonde. La madre, la Sicilia, la distanza, il senso di colpa e quello di appartenenza, la voglia di fuggire e il peso di ciò che resta addosso. Sono tutti temi che non emergono come dichiarazioni, ma come piccole fenditure attraverso cui si intravede la persona oltre l’attore. Dario Aita racconta senza difendersi, ma senza concedersi. Riconosce ciò che giudica, ciò che lo mette a disagio, ciò che lo lega. Lo fa con lucidità, ma anche con una certa dolcezza verso se stesso. Ed è forse proprio in questo modo che ci si avvicina davvero a Battiato: non cercando di spiegarlo, ma accettando di stare nel mistero. Franco Battiato. Il lungo viaggio, al cinema il 2, 3 e 4 febbraio (e prossimamente su Rai 1), è il film che ha reso possibile questo incontro. Diretto da Renato De Maria e scritto da Monica Rametta, il film ripercorre gli anni della formazione di Battiato, il passaggio da un giovane inquieto e in cerca alla figura visionaria che tutti conosciamo. Un cammino artistico e spirituale che tocca la voce, la ricerca musicale, ma anche gli incontri fondanti: da Giuni Russo a Giusto Pio, fino al ritorno in Sicilia, che chiude il cerchio. Ma dentro questo racconto ce n’è un altro, più silenzioso. Quello di Dario Aita, un attore che, per dare vita a un altro artista, ha avuto il coraggio di guardare il proprio disordine. E che, invece di nasconderlo, ha scelto di abitarlo. Con grazia, e senza fretta.

Il lungo viaggio: che tipo di sfida è stata, per un attore siciliano, interpretare un altro siciliano diventato un simbolo, una figura iconica, un artista?

“Credo che la passione per confrontarsi con le icone sia sempre la stessa: provare a staccarle dalla teca sacra in cui sono state collocate. Penso sia il gesto più autentico che possiamo fare verso un essere umano, soprattutto se artista. Raccontare che diventare un’icona è un percorso complesso, fatto di fatica, lavoro, dubbi, momenti difficili. Quando milioni di persone hanno comprato La voce del padrone, l’hanno ascoltato, ci hanno ballato, l’hanno cantato per anni – e continuano a farlo – non possono immaginare, e forse non devono nemmeno farlo, quanto sforzo ci sia dietro. Perché l’arte non ha il compito di mostrare la fatica. Ma l’attore, invece, deve conoscerla. Non per ostentarla, perché l’eccesso di esposizione in arte non è interessante, ma perché quella consapevolezza deve guidarlo. Anche i momenti iconici devono conservare la traccia del lavoro che li ha resi tali. Solo così, credo, si può evitare quella santificazione che a volte trasforma gli artisti in miti irraggiungibili”.

Che tipo di lavoro ha fatto sulla voce di Franco? Guardando i filmati originali e poi la sua interpretazione, la somiglianza di tono nel parlato è impressionante. Come ci è riuscito? Ha studiato le registrazioni?

“Sì, ma direi che ci sono due componenti fondamentali, due strade che poi si incontrano, proprio come accade nella vita. C’è una parte che è dono: qualcosa che esiste indipendentemente da te, che porti dentro. E poi c’è la capacità di accogliere quel dono, di averne cura. Una frase che mi ha guidato durante il lavoro è una risposta che Franco diede in un’intervista. Gli chiesero: ‘Che cosa vorrebbe che restasse dopo la sua morte?’ e lui rispose: ‘Un suono’. Credo che quel suono sia stato il primo punto della mia ricerca. Una delle prime frasi che ho annotato nei miei diari è stata: se riesco a cantare come Franco, se riesco a capire cosa c’è dietro il suono della sua voce, dietro quella ricerca così particolare, allora forse riesco a capire qualcosa anche della persona, del suo percorso musicale, della sua visione. Da lì è cominciato tutto. Quel ‘suono’, secondo me, è arrivato già nel primo self-tape. Mi avevano chiesto un provino e volevano che cantassi Prospettiva Nevski. Conoscevo il brano, certo, ma senza una preparazione specifica l’ho ascoltato per mezza giornata e la mattina dopo ho registrato il provino. E la voce… era lì. Non ancora precisa, non rifinita, ma presente. Da quel momento, per mesi, ho ascoltato solo Franco. Canzoni, interviste, video. Nient’altro. Solo lui”.

Nei suoi diari? Cosa sono?

“Quando lavoro a un personaggio tengo sempre dei diari, o dei quaderni. È una pratica che porto avanti da tempo. In questo caso, però, il materiale era talmente vasto e profondo che è arrivato a toccare corde molto personali. Zone della mia vita che mi coinvolgevano davvero. Anche passaggi importanti della mia esistenza, che forse avevo rimandato o evitato fino a quel momento. Così ho scritto moltissimo. Non solo pensieri miei, ma anche citazioni, frasi di Franco, appunti su ciò che lo ispirava. Perché lui, come tutti i grandi artisti, si è nutrito di tantissime influenze: non solo musicali, ma anche letterarie, filosofiche, spirituali. Avevo davvero molto da scrivere”.

Lei, interpretando Franco Battiato, cosa ha compreso dell’uomo e dell’artista? E cosa ha scoperto di sé attraverso di lui?

“La verità? Non so se ho davvero capito qualcosa di Franco. Non perché non ci abbia provato, ma perché non credo sia possibile affermarlo. Non voglio sembrare tecnico, ma nel mio lavoro non distinguo più tra personaggio e interprete. Quella separazione, per me, non esiste più. Vedo piuttosto un sistema generato dall’incontro di molte energie, tra cui anche le mie. Quindi, ciò che posso dire di aver capito riguarda solo me stesso: quello che ho immaginato, intuito o scoperto attraverso quel lavoro. Ed è già qualcosa di molto importante. Cercherò sempre, spero, di non cadere nell’errore di parlare di Franco come se lo conoscessi davvero. Sarebbe presuntuoso, e soprattutto falso. Partendo dalla sceneggiatura, che è stato il mio punto di riferimento, ho trovato dei temi che toccavano corde molto personali. Ho scelto di leggere tutta la sua storia a partire da lì, e da lì l’ho approfondita. Se poi quei temi coincidevano davvero con quelli vissuti da Franco, tanto meglio. Io ho raccontato il mio Franco. O, meglio ancora, il nostro Franco. Perché è stato il risultato di un incontro tra molte forze, non solo la mia”.

Spesso capita che chi interpreta un personaggio realmente esistito poi ne parli come se fossero andati a cena insieme la sera prima. Fortunatamente non è il suo caso.

“E poi, diciamolo pure, conoscere davvero Franco sarebbe stato difficile per chiunque. Anche perché, una delle domande che attraversano tutto il film – e che Franco stesso si pone – è: ‘Chi sono io?’. Chissà se lui stesso si conosceva fino in fondo. C’era una frase bellissima della poetessa Chandra Livia Candiani. Diceva: spesso pensiamo che, se conosciamo ‘uno’, allora possiamo conoscere anche ‘due’. Perché uno più uno fa due, no? Ma non è così. Perché quel ‘due’, che nasce dall’incontro tra me e Franco, non è detto che io lo conosca. Quello che ci manca, diceva lei, è la congiunzione: ‘uno e uno fa due’. È quel ‘e’ il punto chiave: è in quello spazio tra due identità che si muove la ricerca. Io ho cercato proprio in quella zona. E non significa che adesso conosca quel ‘due’. Ma conoscere il vuoto, la distanza, è più importante che avere una risposta”.

Un’altra citazione che mi ha colpito, e che usate anche nel film: Battiato si definiva – non so se per ironia o convinzione – un “fantasma apocalittico del futuro”. Si è dato una spiegazione personale di cosa intendesse?

“Nel contesto, quella frase viene attribuita a un amico non identificato. Va detto che, soprattutto nei suoi primi anni, Battiato era molto influenzato dalla letteratura fantascientifica. Alcuni suoi album erano chiaramente intrisi di quell’immaginario, alla Aldous Huxley, per intenderci. Quindi, secondo me, l’espressione ‘fantasma apocalittico del futuro’ lo descrive bene. Quando è emerso nella scena musicale, per estetica e linguaggio sonoro, sembrava davvero un personaggio uscito da un romanzo di fantascienza. Aveva un look fuori dal tempo, una ricerca sonora inquieta, misteriosa, già attraversata da elementi spirituali. Forse ancora non pienamente maturi, ma già presenti. E poi c’era in lui qualcosa di ‘istruttivo’, nel senso più profondo. Da giovane aveva un’energia autenticamente rivoluzionaria, intesa non come ribellione fine a se stessa, ma come capacità di distruggere e ricostruire, di immaginare. E allora sì, in questa accezione, l’idea del ‘fantasma post-apocalitticoì ha senso: un essere sospeso tra mistero e rinascita, tra ciò che è stato e ciò che deve ancora venire. È come se appartenesse davvero a una zona del futuro che non conosciamo. O almeno, non ancora”.

Molte delle battute del film sono proprio di Battiato, tratte da testi o interviste.

“Moltissime delle battute che si sentono nel film sono parole autentiche di Franco: frasi che ha scritto, pronunciato o detto in interviste. Io e Monica, la sceneggiatrice, abbiamo lavorato insieme a una grande ricerca sulle sue parole. Abbiamo passato al setaccio testi, documenti, interviste… e selezionato i passaggi che potevano funzionare in scena. Tra questi, c’era anche quella suddivisione della sua carriera che lui stesso faceva: prima la musica leggera, poi la sperimentazione, poi qualcosa di ancora diverso. Era una delle mie preferite”.

Perché proprio quella? Ci si riconosce?

“Quella tripartizione mi colpisce per la sua lucidità. Era una frase che mostrava con chiarezza il punto a cui era arrivato Franco in quel momento. Era prima del grande successo, eppure aveva già una visione nitida di ciò che aveva fatto e della direzione che voleva prendere. Quella chiarezza, per un artista, è fondamentale”.

Lei pensa di starci arrivando, a quella chiarezza?

“Ci sto lavorando. Questo film, questa esperienza, mi ha aiutato molto in quella direzione. Oggi mi sento più lucido di quanto non lo fossi anche solo un anno fa”.

Il lungo viaggio le ha anche permesso di ritrovare una persona importante: il regista Renato De Maria. Com’è stato lavorare di nuovo con lui, dopo tanto tempo?

“È stato uno dei tanti regali di questo progetto. Renato è stato il regista del mio primo film, La prima linea. La prima volta che ho messo piede su un set, la prima macchina da presa che ho visto da vicino, è stata con lui. Non avevo mai girato nulla prima, nemmeno un cortometraggio. È stato lui, in un certo senso, a ‘battezzarmi’. Gli devo tantissimo. Non tutto – perché tutto non si deve mai a nessuno – ma davvero tanto del mio percorso nasce da quel momento. Un anno dopo quel primo film, mi ha richiamato per Il segreto dell’acqua, dove ho interpretato un ruolo importante. È stata la mia prima vera parte in una serie per la Rai. Da lì è iniziata la mia strada. Ma al di là di questo, Renato è stato per me un incontro artistico fondamentale. È una persona con un’energia vitale enorme, uno spirito libero, sempre pronto a sperimentare. In questa occasione ci siamo ritrovati dopo quasi vent’anni. Lui mi aveva conosciuto poco più che ventenne, appena uscito dall’accademia – forse ancora non diplomato. Ora mi ritrova quasi quarantenne. Il nostro scambio è stato profondo, alla pari. E poi è stato davvero divertente lavorare con lui, un’esperienza piena: Renato crede moltissimo in ciò che fa, ha una forza creativa trascinante”.

Nel film, anche la voce nelle canzoni è sua. È la prima volta che canta in pubblico?

“Sì, direi di sì. Non sono un cantante, non ho mai approfondito quell’aspetto. Ho preso ovviamente lezioni canto: ho lavorato con una vocal coach, Eleonora Bruni. È molto stimata nell’ambiente: ha lavorato con artisti come Eros Ramazzotti, i Sottotono, i Santi Francesi e molti altri. È una professionista straordinaria. Mi ha dato e insegnato tantissimo”.

Quindi la vedremo a Sanremo il prossimo anno?

(Ride, ndr) “No, direi proprio di no. È stata una parentesi bellissima, ma resta una parentesi. Continuo a fare il mio lavoro”.

Ha appena citato una donna, e questo mi dà lo spunto per un’altra domanda. Le donne sono state fondamentali nella vita di Franco. Nel film si raccontano bene: l’amicizia con la scrittrice Fleur Jaeggy, il rapporto con Giuni Russo, la relazione con Noa… Il modo in cui Franco si relazionava alle donne l’ha influenzata? Le ha fatto guardare le relazioni in modo diverso?

“È una domanda interessante. Nella mia carriera, mi è capitato spesso di interpretare ruoli legati all’amore: personaggi giovani, innamorati, con storie sentimentali centrali nella trama. Il loro bisogno principale era quasi sempre l’amore: conquistare, lasciare, rincorrere qualcuno… i classici meccanismi narrativi delle serie. E io ero sempre lì dentro, fino al collo. In questo caso, invece, il modo di affrontare la sfera sentimentale è stato molto diverso. C’è stato pudore, sobrietà. E soprattutto, la volontà di superare la narrazione tradizionale dell’amore. Non si è raccontata solo la relazione tra uomo e donna, ma l’incontro tra esseri umani. Senza la necessità di definirlo secondo i codici classici. Per me ha significato lavorare su corde nuove. Uscire dalla zona abituale e attingere ad altre parti della mia memoria, del mio vissuto. È stato un lavoro serio, anche da quel punto di vista”.

Nel film si racconta anche Franco figlio, profondamente legato alla madre. Alla fine, sembra separarsi da lei, ma ritrovare un’altra “madre”: la terra, l’Etna. Dal fisico al metafisico, direi, come se una volta morta la madre biologica avesse sentito l’esigenza di tornare nella terra che lo ha partorito. Che rapporto ha lei oggi con le sue madri, da cui è lontano?

“Franco è tornato in Sicilia a metà degli anni ’90, dopo aver passato tanto tempo lontano. Anche il suo rapporto con l’isola non era semplice: per anni l’ha evitata, se ne è tenuto lontano, prima di fare ritorno. Io oggi mi sento ancora in quella fase. Ho ancora bisogno di allontanarmi, di sradicarmi, anche se so che una parte di me resta lì. Ci sono forze sottili, silenziose, che mi trattengono. Non ho ancora fatto quello strappo netto che serve per riconciliarsi davvero con le proprie radici. Perché non sono solo le radici a legarci a un luogo. C’è anche la gravità. E quella gravità mi terrà sempre legato alla Sicilia. Forse un giorno mi riporterà lì, come è successo con Franco. Ma oggi no.

Oggi ho bisogno di sentirmi cittadino. Un cittadino del mondo. Una persona senza un punto fisso”.

È però solo una parte della risposta…

“Ho sempre avuto un rapporto complicato con la famiglia. E, se devo essere sincero, uno degli aspetti più difficili da affrontare nella storia di Franco è stato proprio il suo legame con la madre. È il punto che ho giudicato di più. Forse lo giudico ancora adesso. Perché Franco ha vissuto con lei tutta la vita. Si trasferì a Milano con lui, e quando tornò in Sicilia, lei lo seguì. Si sono sempre presi cura l’uno dell’altra. È un legame bellissimo, poetico. Ma era anche quello che mi metteva più in difficoltà. E questo, per un attore, è un rischio: giudicare un aspetto del personaggio. Quando lo fai, di solito è perché ti riguarda. In effetti, il senso di debito che sento verso la Sicilia è lo stesso che sento verso la mia famiglia. E verso mia madre. Senza trasformare questa intervista in una seduta di psicanalisi – che tra l’altro pago già regolarmente (sorride, ndr) – c’è un tema aperto lì. Sono andato via di casa a 19 anni. Sono partito per Genova, per studiare. E ho fatto una cosa che molti miei amici non hanno fatto: ho preso dieci scatoloni e ho portato via tutto. Tutto. Vestiti, libri, oggetti. Non ho lasciato nulla: sapevo che non sarei più tornato a vivere a Palermo. È stata una scelta netta, drastica. Ma quella decisione mi ha lasciato un debito. Con mia madre, soprattutto. Ecco, questo è un tema che avevo giudicato. Ma a volte le storie che interpreti ti aiutano a rimettere a fuoco anche le tue. A rivedere i tuoi stessi debiti. E magari, un giorno, a farci pace”.