Dario Argento ricoverato a Ischia per una grave crisi respiratoria, come sta il re dell'horror e la malattia

Apprensione per le condizioni di salute di Dario Argento: il regista, 85 anni tra poche settimane, è stato ricoverato in ospedale a Ischia, dove si trovava in vacanza, per una crisi respiratoria causata da una malattia di cui soffrirebbe da tempo. Da quanto emerso le condizioni del maestro del cinema horror non sarebbero gravi.

Dario Argento ricoverato in ospedale a Ischia

Nella giornata di giovedì 14 agosto Dario Argento è stato ricoverato all’ospedale Rizzoli di Ischia.

Il celebre regista, da alcuni giorni in vacanza sull’isola, ha accusato un malore all’alba che lo ha costretto ad andare al pronto soccorso. Lo riporta Ansa.

IPA Dario Argento compirà 85 anni il 7 settembre

Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Lacco Ameno, dove si trova ora ricoverato.

La crisi respiratoria e la malattia

Dai primi accertamenti medici effettuati in ospedale è emerso che Dario Argento avrebbe accusato una crisi respiratoria.

Stando alle prime informazioni, il malore sarebbe legato a una broncopneumopatia cronica ostruttiva, una malattia di cui il registra, 85 anni il prossimo 7 settembre, soffre da qualche tempo.

Come sta il maestro del cinema horror

Le condizioni di salute di Dario Argento non sono ritenute gravi e non sembrano destare preoccupazioni.

Il maestro dell’horror resterà in osservazione in ospedale per alcuni giorni.

Sarà sottoposto a una serie di esami strumentali, per poi valutare l’eventuale trasferimento nel reparto di cardiologia per ulteriori analisi.

La carriera di Dario Argento

Nato a Roma il 7 settembre 1940, Dario Argento è un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano.

Soprannominato il “maestro del brivido”, celebre sia in Italia che all’estero, è ritenuto uno dei maestri del cinema horror.

Tra le sue opere più note e apprezzate ci sono Profondo Rosso (1975), il suo film più famoso, la trilogia degli animali – L’uccello dalle piume di cristallo del 1970, Il gatto a nove code e Quattro mosche di velluto grigio, entrambi del 1971 – e la trilogia delle tre madri: Suspiria (1977), Inferno (1980) e La terza madre (2007).