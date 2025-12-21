Dario Cipullo trovato morto a Novara nel canale Cavour, parla l'assessora amica di famiglia: "Inspiegabile"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

La morte di Dario Cipullo potrebbe essere stata un “tragico incidente”, ma al momento “inspiegabile”. Lo afferma l’assessora regionale in Piemonte Marina Chiarelli, amica della famiglia del 16enne scomparso a Novara e trovato senza vita nel canale Cavour. Prima di sparire il giovane rugbista aveva mandato un audio a un amico, uno degli ultimi messaggi esaminati dai carabinieri al lavoro sulle indagini.

Il 16enne scomparso a Novara

Il 16enne di Novara aveva fatto perdere le sue tracce nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 dicembre, dopo aver partecipato a una festa a casa di amici.

Cipullo sarebbe stato visto l’ultima volta intorno all’una di notte nel piazzale del centro commerciale San Martino: secondo le ricostruzioni, sarebbe stato riaccompagnato e lasciato a un centinaio di metri dalla sua abitazione, che però non ha mai raggiunto.

La zona della frazione di Agognate di Novara dove è stato trovato il corpo di Dario Cipullo

L’ultimo messaggio di Dario Cipullo

Come riportato da La Stampa, prima della sua sparizione avrebbe inviato a un amico un messaggio vocale confuso, biascicando. Da quel momento il suo telefonino è risultato irraggiungibile.

Dopo l’allarme dei genitori sono scattate le ricerche dei carabinieri, dei volontari del Corpo Aib di Bellinzago Novarese e delle squadre dei vigili del Fuoco, a cui si è unito anche il padre Davide.

Intorno alle 12 di domenica 21 dicembre il ritrovamento del corpo del 16enne nel canale Cavour, nella frazione di Agognate, non lontano dal casello autostradale e dal polo logistico di Amazon, ma a diversi chilometri di distanza dalla casa dove viveva con la famiglia.

Le indagini sulla morte

Mentre proseguono le indagini dei carabinieri sulla scomparsa e il ritrovamento di Dario Cipullo, un’amica della famiglia, l’assessora regionale alla cultura di FdI Marina Chiarelli, ha parlato alla stampa delle ipotesi trapelate fino ad ora sulle possibili cause della morte: “Stiamo cercando di capire cosa è successo. Quello che però sembra trasparire è che non si sarebbe trattato di un gesto volontario. Siamo di fronte a un tragico incidente”

“In questo momento – ha aggiunto – non c’è necessità di un legale. Confidiamo negli accertamenti in corso da parte degli organi preposti per sapere cosa è accaduto. Sui motivi che hanno portato Dario in quella zona la famiglia non sa nulla. Sembra tutto inspiegabile“