Dario Cipullo trovato morto a Novara nel canale Cavour, parla l'assessora amica di famiglia: "Inspiegabile"
Un'amica della famiglia di Dario Cipullo, l'assessora regionale Marina Chiarelli, ha riportato le ipotesi sulla morte del 16enne scomparso a Novara
La morte di Dario Cipullo potrebbe essere stata un “tragico incidente”, ma al momento “inspiegabile”. Lo afferma l’assessora regionale in Piemonte Marina Chiarelli, amica della famiglia del 16enne scomparso a Novara e trovato senza vita nel canale Cavour. Prima di sparire il giovane rugbista aveva mandato un audio a un amico, uno degli ultimi messaggi esaminati dai carabinieri al lavoro sulle indagini.
Il 16enne scomparso a Novara
Il 16enne di Novara aveva fatto perdere le sue tracce nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 dicembre, dopo aver partecipato a una festa a casa di amici.
Cipullo sarebbe stato visto l’ultima volta intorno all’una di notte nel piazzale del centro commerciale San Martino: secondo le ricostruzioni, sarebbe stato riaccompagnato e lasciato a un centinaio di metri dalla sua abitazione, che però non ha mai raggiunto.
La zona della frazione di Agognate di Novara dove è stato trovato il corpo di Dario Cipullo
L’ultimo messaggio di Dario Cipullo
Come riportato da La Stampa, prima della sua sparizione avrebbe inviato a un amico un messaggio vocale confuso, biascicando. Da quel momento il suo telefonino è risultato irraggiungibile.
Dopo l’allarme dei genitori sono scattate le ricerche dei carabinieri, dei volontari del Corpo Aib di Bellinzago Novarese e delle squadre dei vigili del Fuoco, a cui si è unito anche il padre Davide.
Intorno alle 12 di domenica 21 dicembre il ritrovamento del corpo del 16enne nel canale Cavour, nella frazione di Agognate, non lontano dal casello autostradale e dal polo logistico di Amazon, ma a diversi chilometri di distanza dalla casa dove viveva con la famiglia.
Le indagini sulla morte
Mentre proseguono le indagini dei carabinieri sulla scomparsa e il ritrovamento di Dario Cipullo, un’amica della famiglia, l’assessora regionale alla cultura di FdI Marina Chiarelli, ha parlato alla stampa delle ipotesi trapelate fino ad ora sulle possibili cause della morte: “Stiamo cercando di capire cosa è successo. Quello che però sembra trasparire è che non si sarebbe trattato di un gesto volontario. Siamo di fronte a un tragico incidente”
“In questo momento – ha aggiunto – non c’è necessità di un legale. Confidiamo negli accertamenti in corso da parte degli organi preposti per sapere cosa è accaduto. Sui motivi che hanno portato Dario in quella zona la famiglia non sa nulla. Sembra tutto inspiegabile“