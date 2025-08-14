Dario Costa e lo scontro social con Matteo Salvini sul Ponte sullo Stretto, chi è lo studente e la replica

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Botta e risposta fra Matteo Salvini e lo studente Dario Costa, che alcuni giorni fa ha protestato animosamente contro il Ponte sullo Stretto di Messina. Tutto è iniziato quando il ministro dei Trasporti Salvini ha pubblicato sui suoi social un video che mostrava lo studente infervorato contro la struttura. A corredo un commento graffiante. Qualche giorno dopo è arrivata la replica del giovane: “Lei non è un ministro”.

Replica di Dario Costa a Matteo Salvini

“Caro Matteo Salvini, lei non è un ministro, bensì un uomo a cui è stato dato troppo potere in mano, e ciò che lei ha fatto nei miei confronti ne è la dimostrazione”, ha detto Costa.

Poi l’accusa al leader della Lega di usare il suo potere per prendersela con un cittadino: “È buffo pensare che lei abbia deciso di dedicare in tutti i suoi profili social ufficiali di ministro a un ragazzo di 21 anni che decide di partecipare ad un sit-in dal quale una radio locale ha estrapolato solo le ultime parole, dal quale lei ha poi riproposto un montaggio di scherno“.

Odio social, Dario Costa accusa Matteo Salvini

Il giovane, ha argomentato, si trova adesso ad avere a che fare con “minacce di morte, ingiurie, auguri di malattie” e gente che gli dà del “malato mentale“.

Di tutta questa ondata di odio social Dario Costa incolpa il ministro Salvini. E poi additarlo “come un pazzo”, ha argomentato lo studente, sarebbe solo un escamotage per non rispondere nel merito delle accuse. Poi la conclusione: “Lei ha solo paura del dissenso”.

Cosa aveva detto Salvini dello studente

Lo scorso 11 agosto Matteo Salvini aveva pubblicato sui suoi social un video che mostrava la protesta di Dario Costa: “Perché il Ponte sullo Stretto è solo un atto delinquenziale“, aveva tuonato il ragazzo con voce reboante, occhi spiritati, capelli spettinati e vene gonfie nel collo.

L’applicazione di un sapiente montaggio video contribuiva a far apparire a dir poco sopra le righe il contegno dello studente.

Il tutto condito dal graffiante commento salviniano: “Condivido con voi le argomentazioni pacate e approfondite di questo esperto in opere pubbliche. Sarà forse il caldo…?”.