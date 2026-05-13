Dario D’Ambrosi, l’intervista al regista: “La follia non va estetizzata, va guardata negli occhi”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è un momento preciso, durante l’intervista esclusiva per Virgilio Notizie a Dario D’Ambrosi, in cui il discorso smette di essere un’intervista sul cinema e diventa qualcos’altro. Succede quando pronuncia la parola “tsunami”. Non per retorica, non per cercare un’immagine efficace, ma perché non trova un termine più esatto per descrivere ciò che accade dentro una famiglia quando irrompono la malattia mentale, la disabilità psichica, il crollo improvviso della normalità. Poi, quasi senza accorgersene, corregge il tiro: il peggio, dice, non è nemmeno l’onda iniziale. È quella di ritorno. Quella che arriva dopo. Quella che resta. È lì che si comprende davvero Il Principe della follia, il nuovo film del fondatore del Teatro Patologico al cinema dal 14 maggio con Notorious Pictures. Un’opera disturbante, irregolare, spesso brutale, che rifiuta qualsiasi estetizzazione della sofferenza e qualsiasi forma di consolazione narrativa. Dario D’Ambrosi non cerca la metafora elegante del disagio psichico, né la sua trasformazione in icona pop secondo i codici ormai dominanti dell’immaginario contemporaneo. Fa esattamente il contrario: espone la fragilità, la lascia respirare, la porta davanti allo spettatore senza protezioni. Da quarant’anni il suo lavoro si muove sul confine sottilissimo tra teatro, terapia e vita reale. Un confine che lui stesso rifiuta di separare nettamente. Nel Teatro Patologico gli attori non interpretano soltanto personaggi: portano in scena i propri corpi, le proprie fratture, le proprie ossessioni, la propria verità emotiva. È proprio questa radicalità a rendere il lavoro di Dario D’Ambrosi così difficile da classificare e, insieme, impossibile da ignorare. Durante l’intervista parla della teatroterapia come di una possibile rivoluzione mondiale, racconta il riconoscimento internazionale ottenuto negli anni, le resistenze della psichiatria tradizionale, i viaggi in Giappone, ma anche le migliaia di famiglie incontrate lungo il percorso del Teatro Patologico. Alterna durezza e commozione senza mai cedere al sentimentalismo. Anzi, ne diffida apertamente. “Io voglio applausi sinceri, non applausi patetici”, ripete più volte. Ne emerge il ritratto di un uomo scomodo anche quando affronta il tema dell’inclusione, parola che considera spesso ridotta a slogan vuoto o a semplice facciata culturale. Uno che rivendica il diritto di arrabbiarsi con i suoi ragazzi “come fossero attori professionisti”, che racconta senza filtri i suicidi, le ricadute, le vite salvate e quelle perdute. E che continua a difendere un’idea di teatro non come intrattenimento o pedagogia morale, ma come atto fisico, violento, necessario. Ed è dentro questo universo che prende forma il protagonista de Il Principe della follia, interpretato da Stefano Zazzera, attore non professionista affetto dal morbo di Parkinson. Dario D’Ambrosi lo costruisce come una sorta di Joker italiano, ma svuotato di ogni estetica pop e ricondotto a una dimensione profondamente umana, fragile, dolorosa. Non c’è compiacimento nella sofferenza, né ricerca di pietà: il corpo stesso dell’attore diventa linguaggio, presenza, verità. È qui che ritorna quella che molti critici hanno definito la “poetica della fragilità” del regista romano: uno sguardo che prova a restituire dignità narrativa a chi normalmente resta ai margini dell’immaginario collettivo. Per questo Il Principe della follia non funziona soltanto come racconto cinematografico, ma come gesto politico, umano e teatrale insieme. Un’opera che costringe lo spettatore non tanto a osservare “l’altro”, quanto a interrogare il proprio modo di guardarlo.

Lei ha spesso detto che il Teatro Patologico nasce dall’osservazione diretta della malattia mentale. Dopo quarant’anni di esperienza, che cosa ha compreso della follia che all’inizio non riusciva a vedere?

“In questi quarant’anni ho compreso un aspetto fondamentale. Ed è ciò che spero di riuscire a dimostrare il 10 ottobre all’ONU, durante la Giornata mondiale della salute mentale: esiste un altro modo di curare, non soltanto attraverso gli psicofarmaci. Non sostengo che la teatroterapia possa sostituire completamente i farmaci, sarebbe sbagliato affermarlo. Però ho capito che, se praticata in un certo modo, come facciamo noi al Teatro Patologico, può diventare uno strumento potentissimo. Lavoriamo con esercizi molto intensi, molto profondi: lo specchio, le tre sedie, i quattro angoli. Esercizi che a volte risultano durissimi perfino per una persona senza fragilità psichiche. Eppure, è proprio lì che accade qualcosa. Le faccio un esempio concreto. Se vede un ragazzo assumere Depakin mattina, pomeriggio e sera, si trova davanti una persona che non riesce più a relazionarsi, che vive in una condizione quasi completamente anestetizzata. Se invece si interviene con la teatroterapia e quel ragazzo assume magari soltanto una dose serale, riesce a vivere una quotidianità del tutto diversa, più normale, più umana. È questo che ho compreso in quarant’anni. E se tutto questo venisse davvero riconosciuto a livello mondiale, sarebbe un momento storico non per Dario D’Ambrosi, ma per l’Italia”.

Per quale ragione?

“Siamo stati il primo Paese al mondo a chiudere i manicomi. Poi il primo ad aprire, insieme all’Università di Tor Vergata, un corso universitario dedicato esclusivamente a ragazzi con disabilità psichiche. Se la teatroterapia venisse riconosciuta come autentica cura psichiatrica, sarebbe una rivoluzione mondiale. Il problema è che ancora oggi, se ci si rivolge a uno psichiatra chiedendo: ‘Scusi, ma mio figlio può essere aiutato anche attraverso la teatroterapia?’, spesso si viene guardati come alieni. Per questo serve formazione. Formazione seria, di altissimo livello. Quando sono stato a Tokyo mi dissero una frase che mi colpì profondamente: ‘Siamo rimasti sconvolti nel vedere i tuoi ragazzi recitare Medea in greco antico. Non sappiamo davvero come relazionarci con i malati psichiatrici. Li teniamo in strutture che non sono manicomi, ma non sappiamo quali attività proporre loro’. Mi proposero di restare lì un anno intero per fare formazione. Mi dissero: ‘Ti riempiamo di soldi’. Ma non posso allontanarmi dal Teatro Patologico, non posso abbandonarlo. Quello che ho compreso in questi quarant’anni è esattamente questo. Ed è ciò che voglio cercare di dimostrare il 10 ottobre”.

Nel suo film Il Principe della follia sembra emergere una domanda sotterranea: chi è davvero il normale? È anche una provocazione contro la società contemporanea?

“Assolutamente sì. Anche la figura del giostraio che dice: ‘Tiratemi giù questo mostro’ rappresenta una provocazione molto dura. Ci sono situazioni estreme, ma servono a mostrare quanto stigma esista ancora oggi. Posso però assicurarle che, grazie al Teatro Patologico e al lavoro svolto in questi quarant’anni, molte cose nel nostro Paese sono cambiate”.

Molti critici hanno parlato di una “poetica della fragilità” nel suo film. Lei però ha sempre rifiutato pietismo e sentimentalismo. Come si evita questo rischio quando si raccontano disabilità e sofferenza psichica?

“Le faccio un esempio. Quando lavoro con i miei ragazzi a teatro, ripeto sempre una frase molto chiara: ‘Voglio un applauso sincero alla fine dello spettacolo. Non voglio l’applauso compassionevole perché il pubblico si trova davanti ragazzi disabili’. Voglio che il pubblico applauda perché ha visto qualcosa di autentico, che lo ha colpito artisticamente e umanamente. Per questo bisogna raccontare la verità. In quarant’anni ho lavorato con più di millesettecento ragazzi. Credo che neppure i più grandi psichiatri del mondo abbiano incontrato tutte le persone che ho conosciuto. E non ho mai trovato una madre che mi abbia detto: ‘Che felicità il giorno in cui mi hanno comunicato che mio figlio sarebbe stato disabile’. Mai. Tra l’altro ho una figlia bipolare e ho vissuto momenti devastanti. Momenti in cui delirava, usciva in pigiama in mezzo alla strada. Situazioni che sconvolgono completamente. Per questo nel film ho voluto raccontare la verità di ciò che accade dentro una famiglia quando entra una realtà del genere. È uno tsunami. Uno tsunami vero. E la parte più difficile non è soltanto l’impatto iniziale, ma tutto ciò che arriva dopo, ciò che continua a travolgerti nel tempo”.

È una parola molto forte.

“Sì, perché quando una situazione simile entra nella vita di una famiglia è davvero uno tsunami”.

Anche perché non c’è soltanto l’onda che arriva. C’è anche quella di ritorno.

“Ha detto una frase incredibile. L’onda di ritorno è forse quella che fa ancora più male. Perché all’impatto, in qualche modo, si cerca quasi di prepararsi. Ma quella di ritorno è devastante. È una metafora potentissima”.

Nei suoi spettacoli e nei suoi film gli attori portano spesso in scena se stessi: la loro vita, il loro trauma, il loro corpo. Dove finisce il teatro e dove comincia l’esposizione personale?

“Secondo me, quando una persona interpreta un ruolo, deve metterci il massimo della passione e dell’amore. Non credo nella tecnica fine a se stessa. Non credo che bastino la dizione, il costume o determinate sovrastrutture. È il corpo che comunica davvero. E parlo anche della bellezza della disabilità. Ho ragazzi con problematiche fisiche molto importanti e devo dirle che, a volte, diventano ancora più belli nel momento in cui riescono a liberare quella fisicità, persino la loro difficoltà. Perciò, almeno nel mio Teatro Patologico, non voglio che esista un confine netto tra rappresentazione e verità personale. Voglio che si porti in scena ciò che si è realmente. Ma bisogna farlo con sincerità assoluta. Con passione. Con amore. Naturalmente si possono ricevere tutte le critiche del mondo. Però quando un ragazzo mi dice: ‘Dario, mi sono messo completamente a nudo per raccontare quello che volevamo esprimere’, allora capisco che siamo arrivati nel punto giusto. Perché lì non c’è più finzione. C’è una persona che ha deciso davvero di mostrarsi”.

Come si evita il voyeurismo dello spettatore?

“Spesso lo spettatore osserva qualcosa che è felice di non avere dentro casa. E allora guarda con un atteggiamento pietistico, con uno sguardo carico di compassione. Però devo dirle che chi vede Il Principe della follia esce dalla sala e mi dice: ‘Dario, ho preso un pugno nello stomaco e non so quando mi passerà’”.

Infatti, molti definiscono il film disturbante, scomodo. Era anche questo il suo obiettivo?

“Sì. È il film che volevo realizzare. Mi rendo conto che sia un’opera difficile per le sale cinematografiche. Basta osservare gli incassi delle commedie italiane per capire come funziona oggi il mercato. So benissimo che questo film non incasserà. Però è il film che desideravo fare. Ed è il film che voglio rimanga come testimonianza. Come manifesto”.

Anche contro una certa estetizzazione della follia di certe serie diventate fenomeni pop?

“Assolutamente sì. Oggi la follia viene spesso resa pop, estetizzata. Ma quella non è la realtà”.

Se dovesse definirsi oggi, come si definirebbe? Regista? Pedagogo? Uomo che prova a salvare vite?

“L’altro giorno Alessandro Haber, alla Camera dei Deputati dove abbiamo presentato il film, ha detto una frase bellissima. Gli hanno chiesto: ‘Com’è lavorare con Dario?’. E lui ha risposto: ‘Spero che lo facciano santo subito’. Non mi sento un santo. Però sono felice perché, nonostante la mancanza di aiuti e contributi, riesco a salvare vite umane. Ho ragazzi che tentavano il suicidio anche due volte a settimana e che, grazie alla teatroterapia, non hanno mai più compiuto gesti così estremi. Questo significa salvare vite umane. Perciò preferisco che siano gli altri a definirmi. Cerco soltanto di fare il mio lavoro con la massima onestà. La gente resta sconvolta quando mi vede lavorare con i ragazzi. Anche perché mi arrabbio moltissimo con loro. Sono tremendo. Mi arrabbio come farei con attori professionisti. Non esiste mai un momento pietistico o di commiserazione nei loro confronti. Eppure, il Teatro Patologico ha salvato tante vite umane. Tante. Alcune le abbiamo perse. Alcuni ragazzi si sono suicidati. Qualcuno ha ucciso altre persone. Però, molti li abbiamo salvati davvero”.

US: Paola Spinetti / Ursula Seelenbacher

Lei ha lavorato anche a New York, al La MaMa Theatre di Ellen Stewart. Che cosa ha preso dall’avanguardia americana e che cosa invece ha rifiutato?

“Quello che ho assorbito soprattutto da La MaMa è stata la bellezza della musica negli spettacoli. Quanto la musica sia importante. Ed è un elemento che poi è rientrato anche nella teatroterapia. La musicoterapia aiuta moltissimo i ragazzi schizofrenici e autistici. Quello che invece ho rifiutato è una certa ossessione maniacale. Vedevo attori arrivare quattro ore prima in teatro per concentrarsi, senza voler parlare con nessuno. Un atteggiamento troppo rigido. Dicevo sempre: ‘Ragazzi, rilassatevi. Il teatro è anche divertimento’. So bene che è una disciplina seria, ma non c’è bisogno di isolarsi dal mondo. Sembravano Jim Caviezel durante La Passione di Cristo, film in cui nella mia carriera di attore ho recitato. Lo salutavo la mattina e lui mi rispondeva già quattro ore prima delle riprese facendomi il segno della croce”.

Le è mai venuta la tentazione di fermarsi o di arrendersi?

“Moltissime volte. Soprattutto perché in passato lavoravo molto anche come attore. Ho fatto Romanzo Criminale, Uno Bianca, Padre Pio. Quello mi garantiva anche un sostegno economico. Ma da quando ho aperto il corso universitario con Tor Vergata, circa dieci anni fa, ho praticamente lasciato il cinema. E mi è dispiaciuto. Perché il Teatro Patologico è diventato noto anche grazie al fatto che il suo fondatore aveva lavorato nel cinema e nella televisione. Entravi nelle case delle famiglie. Ed era anche un aiuto economico importante”.

Il mondo dello spettacolo oggi parla continuamente di inclusione. Ma gli attori del Teatro Patologico continuano a lavorare quasi esclusivamente in contesti dedicati. È davvero inclusivo questo sistema?

“Voglio dire una frase molto dura e probabilmente attirerò parecchie critiche. Ma glielo dice una persona che vive da quarant’anni con i malati psichiatrici e che ha incontrato più di millesettecento ragazzi. Quella dell’inclusione, molto spesso, è pura illusione. È una facciata. Uno slogan da stampare su un manifesto. Perché poi, nella realtà, l’inclusione autentica quasi non esiste. I miei ragazzi lo vivono sulla propria pelle. Anzi, le dirò di più: sono molto critico anche verso la legge sul ‘Dopo di noi’. Per me è una legge violenta. Spaventosa. È una norma che, in qualche modo, uccide genitori e figli ancora prima della morte reale dei genitori. Vedo famiglie costrette a portare i figli in queste strutture per mesi di prova, mesi di adattamento. È una violenza psicologica enorme. E poi che cos’è davvero il ‘Dopo di noi’? Spesso sono ragazzi lasciati davanti a una televisione, sedati, pieni di farmaci, che fumano, mangiano, prendono le pasticche e vanno a dormire. È la stessa logica del manicomio ottocentesco. Cambiano i nomi, cambiano le strutture, ma la sostanza spesso resta identica”.

Quando incontra per la prima volta un ragazzo che arriva al Teatro Patologico, qual è il primo obiettivo che cerca di raggiungere?

“La fiducia. La fiducia è l’aspetto più importante. E poi l’onestà. Non soltanto quella umana, ma anche quella professionale. Chiedo sempre di mettere l’anima in ogni esercizio, anche in quelli che sembrano impossibili. Sempre. E capisco subito, già dopo un’ora, se quel ragazzo ha davvero accettato questo percorso oppure no”.

E a lei che cosa restituisce tutto questo?

“La bellezza di vedere dei ragazzi rinascere. Dopo Sanremo, abbiamo ricevuto migliaia di telefonate ed e-mail. Ci arrivavano famiglie con figli catatonici. Ma la gioia più grande è vederli sorridere dopo un mese. Guardarti negli occhi. Oggi le persone non si guardano più negli occhi. Viviamo in una società imbruttita, incattivita. C’è molta bruttezza in giro. E non parlo di bruttezza estetica. Parlo di una bruttezza interiore. Invece, in questi ragazzi, a un certo punto emerge la bellezza. Ed è il dono più grande che possano farmi”.

Se dovesse spiegare a un giovane regista perché oggi è ancora necessario parlare di follia, che cosa gli direbbe?

“Gli direi che esistono ancora tantissimi ragazzi ai quali si può dare speranza. Ma bisogna lavorare con passione e con amore. Non con parole vuote sull’inclusione. Bisogna crederci davvero. Bisogna lavorare con il proprio cuore e con la propria energia. Gli direi: non mollare. Se ci credi davvero, vai avanti. Perché questo può diventare un mondo che ferisce profondamente, se non ci credi fino in fondo. Ma se ci credi davvero, allora non mollare mai”.

Qual è la parola che detesta di più quando si parla di disabilità, follia o Teatro Patologico?

“Io invece preferisco indicare una parola che amo: speranza. Perché speranza significa bellezza. E bellezza significa speranza. Attraverso il lavoro del Teatro Patologico vedo entrambe. Vedo la bellezza. E vedo la speranza negli occhi dei genitori. Gli brillano già dopo pochi giorni. E questo non può essere ripagato da nulla”.