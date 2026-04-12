Dario Franceschini appoggia Schlein alle primarie Pd: “È una vincente”. Silvia Salis? “Nei prossimi anni”

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A seguito del No al referendum costituzionale, considerato la prima sconfitta politica di Giorgia Meloni, la sinistra italiana inizia a pensare alle prossime elezioni. Si avvicinano le primarie che sceglieranno il nuovo leader del Pd, da candidarsi a premier quando arriverà il momento. Nella sfida tra Elly Schlein e Silvia Salis, il fondatore Dario Franceschini ha le idee chiare.

Dario Franceschini appoggerà Elly Schlein

Alla convention dem “La nuova questione meridionale” di Napoli, organizzata dall’eurodeputato Sandro Ruotolo, si inizia a parlare delle elezioni politiche del 2027.

Il senatore Dario Franceschini, intervistato dal Corriere, si dichiara fiero di aver “gettato le basi della costruzione dell’alleanza con cui andremo alle elezioni”.

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E se Giuseppe Conte è leader incontrastato del M5s, così come confermato dalle primarie online, il Partito Democratico si prepara a nuove primarie.

Seppur Franceschini non sembra aver dubbi su chi dovrà essere il nuovo leader: “È tutto chiaro. Nello statuto c’è scritto che è il segretario o la segretaria il candidato”.

Ma oltre allo statuto, sottolinea, c’è la politica:

Schlein è una vincente, ha vinto le primarie, le elezioni regionali e ha costruito una coalizione che sembrava impossibile costruire.

Per Silvia Salis è troppo presto

Franceschini appoggerà dunque la segretaria, mentre non considera ancora arrivato il momento di Silvia Salis, sindaca di Genova ad oggi tra gli esponenti più in vista del Pd.

“Io credo che Salis, che è giovane, ha qualità ed è sindaca di Genova, – ha spiegato il senatore – sarà uno dei leader di primo piano del nostro campo nei prossimi anni”.

C’è chi, Matteo Renzi tra tutti, auspica una candidatura della prima cittadina ligure alle prossime primarie.

Lei, così come sottolineato da Franceschini, ha risposto che “sarebbe disponibile”. Ma si tratta, appunto, di una mera ipotesi.

Il fondatore del Pd frena Gaetano Manfredi

Vi è una fetta del Partito Democratico che vede in Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, la figura giusta a mettere d’accordo le numerose correnti interni.

Ma per Franceschini, dei cosiddetti federatori “non è più stagione”. Dal suo punto di vista, i meccanismi di scelta del leader possibili sono due: “o si fa come la destra e si individua il leader del partito più grande o si fanno le primarie”.

Manfredi è stato “il Rettore, ma non è il professore”, e qui il richiamo è a Romani Prodi, che il dem ricorda come portatore di una “personalità incontestabilmente capace di legare tutta la coalizione”.

Mentre “cercare per forza qualcuno non ha senso” conclude Franceschini, “i partiti del centrosinistra hanno classe dirigente adatta per questo ruolo”.