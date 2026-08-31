Dario Franceschini rivela di avere il Parkinson, gli è stato diagnosticato nel 2020: "Una botta tremenda"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il senatore Dario Franceschini sta combattendo contro il Parkinson. Lo ha reso noto lui stesso, spiegando che la malattia gli è stata diagnosticata a fine 2020. Un amico ha notato come muoveva le mani e il collega Graziano Delrio, che è medico, ha visto che trascinava i piedi in modo anomalo, suggerendogli di farsi visitare. Così l’ex ministro si è sottoposto a dei test, ricevendo la diagnosi.

Dario Franceschini lotta contro il Parkinson: “Scoperto nel 2020”

“Ho il Parkinson. Mi è stato diagnosticato nel novembre del 2020. Un amico ha notato come muovevo le mani. Il senatore Graziano Delrio, che è medico, mi ha detto: trascini i piedi, fatti visitare. Si tratta di una malattia ancora avvolta dal mistero. Non se ne conoscono le cause. È impossibile da prevenire”. Lo ha dichiarato Franceschini in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera.

L’ex ministro e senatore Pd ha sottolineato che si possono curare solo i sintomi. “Non si guarisce, né regredisce. La progressione varia a seconda dei casi, ma è inarrestabile”, ha aggiunto.

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A proposito del suo caso, recentemente s’è innestata una forma di parkinsonismo atipico che incide sull’equilibrio, che diventa sempre più precario, e provoca una difficoltà della parola. “Il che, intendiamoci, per un politico può anche essere un bene”, ha chiosato ironicamente Franceschini.

L’ex ministro: “La diagnosi è stata una botta tremenda”

“La diagnosi – ha confidato il senatore – è stata una botta tremenda. Avevo avuto un infarto nel 2014, più qualche altro acciacco ben risolto. Però, insomma, si trattava d’incidenti di percorso che un po’ tutti mettiamo in preventivo. Il Parkinson è una malattia diversa, ti accompagna per sempre”.

L’ex ministro 67enne ha riferito che il suo primo pensiero è andato alle figlie e alla moglie, Michela De Biase, che è più giovane di lui di 22 anni.

“Ho immaginato il dolore, la sofferenza, i disagi che avrei procurato a tutti”, ha osservato Franceschini, che poi ha avuto subito l’istinto di provare a nascondere la malattia perché “chi è colpito dal Parkinson tende a vergognarsi. Parla male, biascica, oppure cammina barcollando, sembra un ubriaco. Altri sono scossi da un tremore irrefrenabile”.

E ancora: “Nell’immaginario collettivo ci sono il pugile Muhammad Ali, che trema tutto, o papa Wojtyła, no? Si tratta di sintomi diversi che, nella maggior parte dei casi, scatenano però sempre il medesimo feroce senso di imbarazzo. Molti malati sono perciò inclini, letteralmente, a nascondersi. Qualcuno arriva addirittura a celare la diagnosi ai propri familiari, c’è chi decide di lasciare il proprio posto di lavoro”.

Il senatore Pd: “In alcuni momenti è faticoso allacciarsi un bottone”

Il senatore ha rimarcato che in casi simili è cruciale non scoraggiarsi perché per combattere il Parkinson, oltre ai farmaci, è fondamentale riuscire a riempire le proprie giornate e continuare ad avere obiettivi.

Franceschini, dopo una lunga riflessione, ha deciso di rendere pubblica la sua battaglia contro il Parkinson. Si è convinto che la sua storia personale possa essere utile ad altri malati di Parkinson ai quali consiglia di non isolarsi e di continuare a vivere: “Lo so bene che, in alcuni momenti della giornata, diventa tutto tremendamente faticoso, anche solo allacciarsi un bottone… Ma si può e si deve restare attivi”.

Il senatore ha infine invitato a porre attenzione sulla distribuzione della malattia in Italia, spiegando che si stima che i malati di Parkinson e parkinsonismi siano circa 400 mila.

“La maggior parte degli studiosi è propensa a credere che, nei prossimi dieci anni, il numero dei malati sia destinato a raddoppiare. E nessuno, purtroppo, è in grado di spiegare le ragioni di una tale crescita esponenziale”, ha aggiunto.

Ha quindi evidenziato quanto sia importante la ricerca. Si sta sperimentando molto con le cellule staminali e quelle embrionali.

“Purtroppo – ha concluso l’ex ministro – servirebbero investimenti massicci, aumentando i fondi pubblici e incentivando le donazioni. L’esempio dell’attore e produttore americano Michael J. Fox è clamoroso: scoperto a 30 anni di essere affetto dal morbo, ha dato vita a una fondazione che ha finora raccolto e investito in studi scientifici oltre 3 miliardi di dollari”.