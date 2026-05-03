Dario Matranga di 36 anni morto a Palermo, incidente in viale Lazio: scontro fra la sua Vespa e un'auto

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Incidente mortale a Palermo, all’incrocio tra viale Lazio e via Libertà: il 36enne Dario Matranga, a bordo del suo Vespone, si è scontrato con un’auto a noleggio condotta da un turista 50enne. L’impatto è stato violentissimo e Matranga è stato scaraventato a terra. Rimasto gravemente ferito, è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso del vicino ospedale Villa Sofia. Lì è morto poco dopo il ricovero.

Incidente a Palermo, morto Dario Matranga

Dario Matranga era un ingegnere e nella mattina di domenica 3 maggio si stava recando all’istituto Don Bosco, dove lavorava come docente di formazione Evergreen consulting dell’E Campus.

L’impatto è avvenuto poco dopo le 8:00. A bordo della Fiat, oltre al guidatore, c’era anche un passeggero, anche lui un turista.

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Incidente a Palermo, il cerchio rosso indica la zona dell’impatto.L’impatto fra il Vespone di Matranga e la Panda dei due turisti è avvenuto all’incrocio fra le due vie, regolato dal semaforo. Nell’urto, l’automobile ha riportato danni al lato anteriore sinistro: distrutto un fanale e in frantumi metà del parabrezza.

Il personale del 118 giunto sul posto ha prestato le prime cure, poi la disperata corsa verso Villa Sofia e il decesso a causa delle gravissime lesioni.

Le indagini

Le indagini della polizia municipale sono in corso. Saranno fondamentali le immagini delle telecamere che hanno ripreso lo scontro, così come le testimonianze di eventuali presenti. Si punta a capire chi sia passato col rosso.

Oltre ai sanitari del 118 e agli agenti della polizia municipale, sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri.

Il dolore della madre

In un post disperato, la madre di Dario Matranga ha raccontato su Facebook come fra soli tre giorni il figlio avrebbe festeggiato il suo compleanno.

Weekend di sangue in provincia di Palermo

Il giorno precedente alla morte di Dario Matranga, un altro incidente mortale ha insanguinato le strade del Palermitano: a Campofelice di Roccella, nello scontro tra una moto e un’auto, è morto un anestesista di 39 anni. Si chiamava Davide Bellina.