Dario Nardella nel mirino dei ladri a Firenze, seconda rapina all'ex sindaco in pochi giorni: aperta indagine

Dario Nardella ancora vittima di una rapina. Si tratta del secondo caso in poche settimane per l’ex sindaco di Firenze, appartenente al Pd e attuale europarlamentare. La sua casa nella zona sud del capoluogo toscano è stata violata mentre al suo interno non erano presenti membri della famiglia. Era già accaduto a giugno e, come in quel caso, il bottino è stato di poco conto.

Ladri in casa di Dario Nardella a Firenze

Dario Nardella di nuovo nel mirino dei ladri a Firenze. L’abitazione dell’ex sindaco è stata messa sottosopra da alcuni balordi che hanno portato a casa un bottino di poco conto.

È stata aperta un’indagine per capire come siano riusciti a introdursi nell’appartamento: si tratta della seconda volta che accade, dopo un precedente recente, a giugno.

La ricostruzione

I ladri si sarebbero introdotti nell’abitazione nel corso della notte, come riporta La Nazione. In casa non c’era nessun membro della famiglia Nardella e sul posto sono interventi i carabinieri della stazione di Oltrarno che hanno eseguito i rilievi.

I militari stanno lavorando per individuare il passaggio attraverso il quale i ladri sono entrati nella casa dell’ex sindaco: stanno provando a ricostruire quanto accaduto anche analizzando le telecamere di videosorveglianza della zona per scovare i malviventi.

I fatti risalgono ai giorni scorsi ma sono stati resi noti lunedì 18 agosto.

Il precedente

Come detto, non si tratta della prima volta che i ladri fanno “visita” a Dario Nardella. A giugno scorso, fecero irruzione nella casa di Firenze manomettendo la rete che delimita il giardino e forzando la porta del piano terra. Anche in quel caso non c’erano persone in casa.

Una volta dentro, infatti, i malviventi rovistarono nei mobili del soggiorno senza però riuscire a trafugare beni di valore.

A spaventare i ladri e a metterli in fuga fu poi l’intervento di Ginger, il cane della famiglia Nardella, che avrebbe cominciato ad abbaiare, mettendo così in allerta i ’visitatori’ e sventando in parte il colpo.