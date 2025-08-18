Dario Nardella nel mirino dei ladri a Firenze, seconda rapina all'ex sindaco in pochi giorni: aperta indagine
Ladri in casa di Dario Nardella: alcuni malviventi hanno violato l'abitazione dell'ex sindaco di Firenze, si tratta del secondo caso in poche settimane
Dario Nardella ancora vittima di una rapina. Si tratta del secondo caso in poche settimane per l’ex sindaco di Firenze, appartenente al Pd e attuale europarlamentare. La sua casa nella zona sud del capoluogo toscano è stata violata mentre al suo interno non erano presenti membri della famiglia. Era già accaduto a giugno e, come in quel caso, il bottino è stato di poco conto.
Dario Nardella di nuovo nel mirino dei ladri a Firenze. L’abitazione dell’ex sindaco è stata messa sottosopra da alcuni balordi che hanno portato a casa un bottino di poco conto.
È stata aperta un’indagine per capire come siano riusciti a introdursi nell’appartamento: si tratta della seconda volta che accade, dopo un precedente recente, a giugno.
La ricostruzione
I ladri si sarebbero introdotti nell’abitazione nel corso della notte, come riporta La Nazione. In casa non c’era nessun membro della famiglia Nardella e sul posto sono interventi i carabinieri della stazione di Oltrarno che hanno eseguito i rilievi.
I militari stanno lavorando per individuare il passaggio attraverso il quale i ladri sono entrati nella casa dell’ex sindaco: stanno provando a ricostruire quanto accaduto anche analizzando le telecamere di videosorveglianza della zona per scovare i malviventi.
I fatti risalgono ai giorni scorsi ma sono stati resi noti lunedì 18 agosto.
Il precedente
Come detto, non si tratta della prima volta che i ladri fanno “visita” a Dario Nardella. A giugno scorso, fecero irruzione nella casa di Firenze manomettendo la rete che delimita il giardino e forzando la porta del piano terra. Anche in quel caso non c’erano persone in casa.
Una volta dentro, infatti, i malviventi rovistarono nei mobili del soggiorno senza però riuscire a trafugare beni di valore.
A spaventare i ladri e a metterli in fuga fu poi l’intervento di Ginger, il cane della famiglia Nardella, che avrebbe cominciato ad abbaiare, mettendo così in allerta i ’visitatori’ e sventando in parte il colpo.