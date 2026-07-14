Dario Simic ex calciatore di Milan e Inter arrestato nell'operazione anticorruzione su un campeggio in Croazia

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L’ex difensore di Inter e Milan e della nazionale croata Dario Simic è stato arrestato nell’ambito di un’operazione anticorruzione in Croazia. L‘indagine riguarda il presunto rilascio illecito di alcune autorizzazioni per un campeggio di proprietà dell’ex calciatore a Tisno, sull’isola di Murter. Oltre a Simic sono state fermate altre due persone.

Dario Simic arrestato in Croazia

L’ex calciatore e dirigente sportivo Dario Simic, che ha giocato per l’Inter e il Milan in Italia e per il Monaco in Francia nel primo decennio degli anni 2000, è stato arrestato in Croazia.

A eseguire il fermo è stato l’Uskok, l’Ufficio per la repressione della corruzione e della criminalità organizzata, che si occupa di corruzione, criminalità organizzata e crimini economici.

ANSA

Insieme a Simic sarebbero state fermate, nell’ambito della stessa inchiesta, altre due persone: l’ex funzionaria Neda Livljanic e Marin Mikšic, che avrebbe fatto da intermediario tra i due.

L’inchiesta sul campeggio di Simic

L’indagine sarebbe nata a seguito della scoperta di alcune autorizzazioni irregolari per la costruzione di un campeggio di proprietà di Simic a Tisno, sull’isola di Murter, in Dalmazia.

Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Italpress, le autorità avrebbero ricostruito che tra il 2020 e il 2021 Livljanic avrebbe autorizzato la costruzione del campeggio nonostante parte dei terreni non fosse edificabile e non rispettasse i requisiti urbanistici previsti dalla legge.

Livljanic lo avrebbe fatto perché corrotta da Simic, attraverso la mediazione di Mikšic. Gli avvocati dell’ex calciatore hanno specificato che Simic era stato già ascoltato più volte dalla polizia su questo caso.

La carriera di Dario Simic

Cresciuto calcisticamente nella Dinamo Zagabria, Simic è passato all’Inter nel 1999, rimanendo con i nerazzurri per tre stagioni, fino al 2002, collezionando 66 presenze.

Passò poi al Milan, tra il 2002 e il 2008, vincendo uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana, due Champions League, due Supercoppe Europee e una Coppa del mondo per club.

A livello internazionale, ha raggiunto con la Croazia il terzo posto ai Mondiali del 1998 ed è stato il primo giocatore croato della storia ad arrivare a 100 presenze in nazionale.