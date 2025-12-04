Dario Vitale lascia Versace prima dell'acquisizione di Prada, era stato direttore creativo dopo Donatella

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

A distanza di soli otto mesi dalla nomina di direttore creativo di Versace, Dario Vitale ha lasciato il suo ruolo. Lo stilista aveva preso il posto di Donatella Versace. L’annuncio della scelta giunge dopo che due giorni fa è stata conclusa l’acquisizione da parte del gruppo Prada del marchio fondato dal leggendario Gianni nel 1978. L’azienda ha rilasciato una nota in cui è stato riferito che la decisione di interrompere la collaborazione è stata presa di comune accordo tra le parti.

Versace, Dario Vitale via dopo l’acquisizione di Prada: aveva sostituito Donatella

La nota tramite cui è stata data la notizia specifica che l’esperienza di Vitale nella maison si interromperà a partire dal prossimo 12 dicembre e che tale scelta è stata presa “di comune accordo”.

Versace ringrazia “sinceramente Dario per il suo straordinario contributo allo sviluppo della strategia creativa del brand durante questo periodo di transizione” e gli augura “il meglio per i suoi futuri progetti”.

ANSA Donatella Versace

Per ora non si sa ancora nulla a riguardo di chi succederà allo stilista. Sarà il team creativo a occuparsi della realizzazione delle nuove collezioni sotto la supervisione del CEO Emmanuel Gintzburger. La nuova direzione creativa sarà quindi annunciata a tempo debito.

Versace, Vitale è stato il primo direttore creativo al di fuori della famiglia

Vitale, ex direttore creativo di Miu Miu, aveva avuto il ruolo di Chief Creative Officer di Versace il primo aprile scorso. La sua nomina è stata un evento storico per la maison in quanto, per la prima volta dalla fondazione del marchio, la direzione creativa era stata affidata non a una persona della famiglia.

Versace è infatti stata guidata solamente da Gianni e poi dalla sorella Donatella, che ha preso il timone dopo la scomparsa del fratello.

La prima collezione firmata da Vitale per Versace, la spring/summer 2026, è stata presentata con un evento riservato a pochi nel corso dell’ultima Milano Fashion Week.

Prada “ancora di salvataggio” per Versace

La sfida che Dario Vitale si è ritrovato a dover affrontare non è stata per nulla semplice. Raccogliere l’eredità di Gianni e Donatella Versace era infatti un compito arduo.

Inoltre, è stato chiamato in un momento difficile della maison, che negli ultimi anni ha faticato a mantenere performance finanziarie solide sotto l’era di Capri Holdings.

L’ingresso del marchio in Prada potrebbe essere un’opportunità di rilancio. Alcuni analisti ritengono l’operazione come “un’ancora di salvataggio italiana”, lanciata per scongiurare l’assorbimento del brand da parte dei grandi conglomerati francesi del lusso.