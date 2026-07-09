Daspo di un anno a Gift Orban, il calciatore aggredì un tifoso quando era al Verona: potrà comunque giocare
Al calciatore Gift Orban è stato notificato un Daspo in seguito a uno scontro con un tifoso quando era al Verona: potrà comunque continuare a giocare
L’attaccante Gift Orban, che nella passata stagione calcistica ha indossato la maglia del Verona, ha ricevuto un Daspo di un anno in seguito a uno scontro con un tifoso della squadra gialloblù. L’episodio risale allo scorso 19 aprile, al termine della partita di Serie A contro il Milan.
- Daspo al calciatore ex Verona Gift Orban: notificato l'atto
- Gift Orban e l'aggressione al tifoso del Verona
- Cosa prevede il Daspo per Gift Orban
- Chi è Gift Orban e la sua carriera
Daspo al calciatore ex Verona Gift Orban: notificato l’atto
La Polizia di Stato di Verona ha notificato un Daspo a Gift Orban, attaccante nigeriano che nella stagione 2025-2026 ha giocato in Serie A con la maglia del Verona, in prestito dall’Hoffenheim.
Il provvedimento di Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive è stato adottato dal Questore in relazione a quanto accaduto nel parcheggio adiacente alla palazzina “Masprone”, all’uscita dallo stadio “Marcantonio Bentegodi” al termine della partita Hellas Verona-Milan, disputata lo scorso 19 aprile.
Gift Orban e l’aggressione al tifoso del Verona
Come si legge nella nota diffusa dalla Questura, le attività di accertamento svolte dalla Digos, “avviate a seguito dell’aggressione da parte del calciatore a un tifoso della squadra gialloblù”, hanno permesso di “ricostruire compiutamente la dinamica dell’accaduto”, nel quale era rimasto “coinvolto anche un adolescente”.
In base alla ricostruzione fornita dalla Questura, il calciatore “avrebbe reagito in maniera stizzita alla richiesta” di un tifoso, che lo aveva avvicinato per un selfie.
I fatti avevano dato poi luogo a una reazione dei tifosi presenti nell’area, con conseguente “pericolo per l’ordine pubblico“.
Alcuni momenti dello scontro erano stati ripresi dai presenti con lo smartphone e le immagini erano poi apparse sul web.
Cosa prevede il Daspo per Gift Orban
In seguito al Daspo, per dodici mesi il calciatore nigeriano Gift Orban, ritornato all’Hoffenheim al termine del suo prestito al Verona, non potrà accedere a manifestazioni sportive ma potrà continuare a giocare per adempiere ai suoi contratti lavorativi.
Sono previste limitazioni per quanto riguarda la frequentazione degli stadi in contesti diversi dalla gara dall’esercizio del suo lavoro.
Chi è Gift Orban e la sua carriera
Gift Emmanuel Orban è nato a Benue, in Nigeria, i l17 luglio del 2002.
Di ruolo attaccante, è un centravanti veloce capace di svariare su tutto il fronte d’attacco.
Dopo essere cresciuto nella scuola calcio del Bison Fc in Nigeria, la sua carriera da calciatore ha preso il via in Norvegia, nelle fila dello Stabæk, nella stagione 2021-2022.
Negli anni successivi Orban ha giocato in Belgio (Gent), Francia (Lione), Germania (Hoffenheim) e in Italia, a Verona. Il suo cartellino è di proprietà dell’Hoffenheim, a cui ha fatto ritorno alla scadenza del prestito alla formazione scaligera.