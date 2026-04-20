"Dassilva non ha ucciso Pierina Paganelli", per Roberta Bruzzone "colpevole è un altro e una donna complice"

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Sulla scena dell’omicidio di Pierina Paganelli c’erano “due persone“, una delle quali “presumibilmente donna” la cui presenza sarebbe stata “sussidiaria”, in quanto potrebbe non aver partecipato attivamente al delitto ma avrebbe svolto un ruolo nella “gestione della salma e tutto il resto”. Lo ha detto ai giornalisti Roberta Bruzzone al termine dell’udienza di lunedì 20 aprile del processo a carico di Louis Dassilva, di cui la criminologa è consulente della difesa.

“Louis Dassilva non ha ucciso Pierina Paganelli”

Come anticipato, nel processo contro Louis Dassilva la criminologa Roberta Bruzzone è consulente della difesa dell’imputato. Ai giornalisti in attesa all’esterno del Tribunale di Rimini ha riferito che l’assassino “ha agito in una maniera mirata” nei confronti della vittima che è stata “brutalmente assassinata”.

Il killer ha stabilito che “non bastava ucciderla, bisognava umiliarla“. Questo modus operandi appartiene, più che altro, a “un soggetto che ha con la vittima una relazione veramente significativa” e che “nutre nei confronti della vittima un rancore stratificato“.

ANSA

Ciò non è compatibile con una persona che “conosceva appena la vittima”. Per questo Bruzzone non colloca Louis Dassilva nei garage di via del Ciclamino 31 la notte del 3 ottobre 2023.

Colloca, piuttosto “due persone”, una delle quali è “verosimilmente un soggetto maschile” e l’altra femminile, che avrebbe occupato una fase “sussidiaria” del delitto.

Due persone sulla scena del delitto?

Sia in aula che davanti ai cronisti, Roberta Bruzzone ha sostenuto che l’omicidio di Pierina Paganelli sia avvenuto per mano di due soggetti. Uno di questi sarebbe stato l’esecutore materiale del delitto, l’altro sarebbe subentrato in una seconda fase.

“Quella intervenuta nella seconda fase è una donna“, ha riferito al giudice Fiorella Casadei, un soggetto “che ha una compulsione dell’ordine”. Quindi questo secondo soggetto avrebbe manipolato la salma, poggiando la sua testa su un giocattolo per poi esporre i suoi genitali riponendo il salvaslip della vittima nella borsetta della stessa.

Il grande assente nelle indagini sull’omicidio

Nella sua esposizione Roberta Bruzzone ha sottolineato la mancata repertazione del capello lungo rinvenuto all’interno della bocca della vittima.

“Questo capello essendo lungo non apparteneva a Louis Dassilva. Viene da pensare che l’ultimo soggetto che ha interagito con Louis Dassilva sia stato femminile. Nella misura in cui c’è stata una chiara opera di manipolazione della salma“.