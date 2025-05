Dati personali all'IA di Meta, 26 maggio ultimo giorno per opporsi a Facebook, Instagram e Threads: come fare

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Lunedì 26 maggio è l’ultimo giorno per impedire all’IA di Meta di utilizzare i dati personali degli utenti di Facebook, Instagram e Threads per allenare la sua intelligenza artificiale generativa Meta AI, presente nell’app di WhatsApp. Chi non volesse concedere i propri dati può compilare un’apposita richiesta, che sarà valutata dalla società di Mark Zuckerberg.

Dati personali all’IA di Meta, la scadenza del 26 maggio

Lunedì 26 maggio è la scadenza ultima per inviare il modulo di opposizione alla decisione di Meta di usare i dati personali degli utenti di Facebook, Instagram e Threads per allenare l’intelligenza artificiale generativa Meta AI, disponibile da aprile all’interno dell’app di WhatsApp.

Oltre questa data, è possibile comunque richiedere a Meta di non utilizzare i propri dati, ma, nel caso in cui la richiesta dovesse essere accettata, il divieto riguarderebbe solo i contenuti pubblicati successivamente alla richiesta e non le informazioni precedentemente condivise.

Dove si trova il modulo di opposizione all’uso dei dati personali per l’IA di Meta

Il modulo di opposizione all’utilizzo dei propri dati personali per l’IA di Meta è disponibile all’interno del Centro Privacy di Facebook, a questo link. In alternativa, è possibile accedervi da Instagram, tramite la sezione Impostazione e Privacy.

L’opposizione all’uso dei propri dati personali può essere presentata anche da chi non è utente di Facebook o Instagram, così da evitare che vengano usate informazioni diffuse da parti terzi che non si sono opposte all’uso dei dati personali da parte di Meta. Il modulo è disponibile a questo link.

Gli unici che saranno tutelati a prescindere sono i soggetti minorenni: in nessun caso, infatti, le loro informazioni personali verranno usate per addestrare la piattaforma di intelligenza artificiale Meta AI.

La richiesta sarà valutata da Meta

La richiesta di opposizione presentata tramite apposito modulo non determinerà automaticamente il divieto a utilizzare i dati personali degli utenti.

Meta, infatti, ha già comunicato che valuterà la situazione caso per caso, in base a quanto prevede la normativa sulla protezione dei dati, riservandosi anche il diritto di rifiutare le richieste di opposizione presentate dagli utenti laddove ce ne sia la possibilità.