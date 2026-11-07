Dati personali di Antonio Tajani diffusi sul dark web dagli hacker filorussi: "Non mi farò intimidire"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

I dati personali del ministro degli Esteri Antonio Tajani sarebbero stati diffusi sul dark web dal collettivo di hacker filorussi NoName057(16). Il gruppo avrebbe pubblicato un elenco di 18 persone considerate ostili alla Federazione Russa, offrendo denaro a chi fornisce ulteriori informazioni riservate sui soggetti individuati. La Procura avrebbe aperto un fascicolo dopo un’informativa della Polizia.

Hacker filorussi pubblicano i dati di Tajani sul dark web

Il collettivo NoName057(16) avrebbe creato una sezione del proprio sito sul dark web denominata Tribunale per coloro che meritano un verdetto pubblico.

All’interno sarebbero presenti schede dedicate a persone considerate nemiche della Federazione Russa.

Secondo quanto riportato da Open, le informazioni pubblicate comprenderebbero numeri di telefono, indirizzi email, contatti Telegram e profili social.

Per alcuni bersagli sarebbero stati diffusi anche recapiti privati e indirizzi di residenza.

Gli hacker avrebbero offerto ricompense economiche per ottenere ulteriori dati, comprese password e informazioni relative ai familiari delle persone coinvolte.

La reazione di Antonio Tajani agli hacker filorussi

Antonio Tajani ha commentato la vicenda sul suo account X.

“La mia reazione è molto semplice: non mi farò intimidire in nessun modo. Continuerò a lavorare per difendere il mio ministero e l’Italia, rafforzerò sempre più i legami e la collaborazione con i nostri alleati per proteggerci insieme” ha spiegato.

Ha poi aggiunto: “La nostra posizione sull’Ucraina è la ragione politica per cui sono entrato nel mirino: difendere la libertà di uno Stato sovrano, schierarsi in maniera limpida a favore di democrazia e indipendenza di una nazione per queste entità criminali è pericoloso. Si muovono anche in reazione alle attività che da mesi abbiamo messo in piedi per difendere la sicurezza informatica del Ministero degli Esteri”.

Chi sono gli hacker NoName057(16)

NoName057(16) è un collettivo di hacker filorussi, noto per aver rivendicato attacchi informatici contro istituzioni e infrastrutture di diversi Paesi europei.

Il gruppo è ritenuto vicino agli interessi di Mosca, ma eventuali collegamenti operativi con i servizi di intelligence russi devono essere accertati dalle autorità competenti.

Negli ultimi mesi il collettivo ha rivendicato attacchi contro siti istituzionali italiani, compresi servizi riconducibili al ministero degli Esteri.

Tra le tecniche utilizzate figura il DDoS, un attacco che consiste nell’inviare un numero elevato di richieste a un sito internet per renderlo temporaneamente irraggiungibile.

Il gruppo ha inoltre rivendicato, insieme a Z-Pentest, gli attacchi contro i sistemi di refrigerazione di alcuni supermercati europei.

L’effettiva responsabilità di questi episodi è ancora oggetto di verifiche.

La Procura sta indagando sulla nuova iniziativa del collettivo e sulla diffusione dei dati personali degli esponenti istituzionali.

La solidarietà di Giorgia Meloni ad Antonio Tajani

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta sulla vicenda, esprimendo solidarietà al ministro degli Esteri.

In una nota, la premier ha manifestato preoccupazione per la diffusione e la messa in vendita di informazioni riservate riguardanti rappresentanti delle istituzioni.

Giorgia Meloni ha chiesto che episodi di questo tipo siano affrontati con determinazione, richiamando l’attenzione sui rischi legati alla circolazione di dati personali e alla disinformazione.