Dati sensibili di calciatori, cantanti e attori rubati da due poliziotti: "730 mila accessi in due anni"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Poliziotti, funzionari delle Poste, dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate, tutti coinvolti in un sistema corruttivo nato per rubare e rivendere i dati sensibili di imprenditori, vip e calciatori. La procura di Napoli ha sgominato una rete criminale estesa in tutta Italia, ottenendo misure cautelari nei confronti di 29 indagati. Tra di loro anche due agenti di polizia.

Le indagini sui dati sensibili rubati a calciatori e vip

Le indagini, condotte dalla Squadra mobile partenopea con il supporto del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Postale e delle Comunicazioni Campania Basilicata e Molise, hanno portato all’arresto di 10 persone in provincia di Napoli, Ferrara, Bolzano, Roma e Belluno.

In quattro sono finiti in carcere, sei ai domiciliari e 19 hanno ricevuto l’obbligo di firm, tutti accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata all’accesso abusivo ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d’ufficio.

ANSA

I prezzi

Secondo quanto ricostruito nell’inchiesta coordinata dalla procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri, insieme all’aggiunto Vincenzo Piscitelli, la presunta organizzazione criminale operava nella compravendita di dati sensibili di diverse società per azioni e soggetti, tra cui imprenditori, figure della finanza, cantanti, attori e calciatori.

Le informazioni, come quelle relative ai precedenti penali e di polizia, quelli fiscali, retributivi, contributivi e bancari, venivano sottratti dalle banche dati nazionali e cedute ad altri elementi della rete, che a loro volta li rivendevano società e soggetti interessati, coinvolti o meno nel traffico di informazioni sensibili.

Le transazioni avvenivano sulla base di un vero e proprio “listino prezzi“, con costi che variavano a seconda del documento richiesto: 25 euro, ad esempio, per un accertamento attraverso la banca dati SDI, mentre per un informazioni sui profili Inps la “tariffa” andava dai 6 agli 11 euro.

A carico degli indagati, gli inquirenti hanno effettuato un sequestro di circa 1.300.000 euro totali.

I poliziotti coinvolti nel sistema criminale

Un collaudato sistema corruttivo che comprendeva agenzie d’investigazione, di recupero crediti e pubblici ufficiali, tra i quali anche due poliziotti.

In due anni, i due agenti avrebbero effettuato 730mila gli accessi alle banche dati riservate, senza nessuna esigenza di servizio, da cui è partita l’indagine.

“Esfiltravano dalle banche dati, attraverso accessi abusivi, informazioni riservate di calciatori, su imprenditori, gente dello spettacolo, cantanti e attori e venduto queste informazioni ad alcune agenzie” ha spiegato in conferenza stamp il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, fornendo i dettagli della maxi operazione.