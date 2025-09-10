Dato choc di Bassetti sui batteri in palestra, sui pesi sono "362 volte di più che sulla tavoletta del WC"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Ci sono molti più batteri sui manubri in palestra che sulla tavoletta del WC. In vista del ritorno all’attività fisica nei centri fitness dopo l’estate, l’infettivologo Matteo Bassetti richiama all’attenzione sulle corrette pratiche di igiene da adottare ci si va ad allenare nelle strutture insieme a decine di altre persone. Un altro episodio della vera e propria campagna di informazione divulgazione scientifica che il professore sta portando avanti sulla sua bacheca social.

Gli studi sui batteri in palestra

Con un post sul suo profilo l’infettivologo ha avvertito sui potenziali rischi per la salute in cui si può incorrere in palestra, a causa della presenza di germi su pesi e macchinari. Dopo le rivelazioni sui batteri nella borraccia, Bassetti è tornato ad accendere i riflettori sulle convinzioni sbagliate su oggetti che si credono più puliti rispetto ad altri ritenuti comunemente più sporchi.

“Sappiate che rischiate di trovare grandi nemici per la vostra salute sui pesi e sulle altre attrezzature – avverte il professore sui social – Ci sono vari studi microbiologici, anche recenti, in cui i ricercatori hanno cercato batteri e altri germi in palestra”

ANSA

Il direttore del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti

I batteri e i virus su pesi e attrezzature

Nel suo post Bassetti è passato quindi a elencare i risultati magari sorprendenti nella percezione comune degli studi sulla presenza di batteri in palestra: “Sulle cyclette si contano 34 volte più germi che su un vassoio da mensa; sul tapis roulant si contano 74 volte più microbi che in un rubinetto del lavandino; sui pesi si contano 362 volte più germi che sulla tavoletta del WC” sottolinea il professore.

L’infettivologo elenca infine anche gli agenti patogeni che possono essere trovati sulle attrezzature dei centri fitness.

“Staphylococcus aureus, un batterio che causa infezioni della pelle, ma anche rhinovirus, influenza, SarsCoV-2 e virus respiratorio sinciziale. Altro fastidioso nemico ritrovato sugli attrezzi è stato il papillomavirus, responsabile delle cosiddette verruche su mani e piedi”

Le raccomandazioni di Bassetti

Nel tentativo di smontare alcune false convinzioni e aprire gli occhi sulla frequente sottovalutazione delle regole di igiene, Bassetti ha concluso dando delle raccomandazioni sulle abitudini da osservare per evitare malanni

Nessuno vi sta dicendo di non andare più in palestra o che – se ci sono i microbi – significa che in palestra vi prenderete una infezione, ma il consiglio è quello di: lavarsi prima di arrivare in palestra e quando si ha finito; disinfettare con gel alcolici o altri prodotti igienizzanti gli attrezzi della palestra; usare sempre il proprio asciugamano quando ci si sdraia sui tappetini; indossare sempre calzature (mai a piedi nudi) e evitare di prestare ad altri asciugamani, pettini e rasoi. Meglio conoscere i rischi per poter evitare problemi di salute. Anche questa è prevenzione!!