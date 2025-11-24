David Cameron e la rivelazione del tumore alla prostata, appello dell'ex premier: come riconoscere la malattia

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

David Cameron ha annunciato di aver avuto un tumore alla prostata: dopo un test PSA e successivi esami ha ricevuto la diagnosi e ha seguito una terapia focale. L’ex premier britannico ha deciso di rendere pubblica la sua esperienza, spinto dalla moglie e dalla consapevolezza che molti uomini evitano di affrontare la propria salute.

L’annuncio di David Cameron

L’ex primo ministro britannico David Cameron, 59 anni, ha spiegato di essere stato curato per un tumore alla prostata in un’intervista al Times.

Il politico ha rivelato che è stata sua moglie Samantha a spingerlo a fare dei controlli, dopo aver ascoltato un’intervista su BBC Radio a Nick Jones, fondatore di Soho House, il quale aveva invitato gli uomini a sottoporsi a esami più frequenti dopo aver condiviso la sua esperienza personale.

ANSA

David Cameron

Cameron ha spiegato che all’inizio dell’anno ha fatto un test del PSA, poi si è sottoposto a una risonanza magnetica e infine a una biopsia. Dopo la diagnosi, ha intrapreso una terapia focale per trattare il tumore.

“Non mi piace molto parlare dei miei problemi personali di salute” ha dichiarato Cameron “ma sento di doverlo fare. Siamo onesti, gli uomini non sono molto bravi a parlare della loro salute. Tendiamo a rimandare”.

I dati sul tumore alla prostata

Nel Regno Unito si calcolano circa 55mila nuovi casi diagnosticati di carcinoma prostatico ogni anno, un dato che mette in evidenza l’importanza della prevenzione e del monitoraggio.

Il tumore alla prostata resta tra i più frequenti nei maschi europei: secondo l’European Cancer Organisation si registrano più di 330mila nuovi casi e circa 76mila decessi ogni anno.

Le stime dell’ECIS (European Cancer Information System) per i Paesi UE-27 indicano che nel 2020 questa neoplasia ha rappresentato il 23,2% di tutti i tumori maschili incidenti. La variabilità tra nazioni è molto ampia: da circa 104 casi per 100mila uomini in Bulgaria fino a 265 per 100mila in Lituania. In Italia, il Ministero della Salute ha stimato nel 2024 41.192 nuove diagnosi di tumore della prostata.

Chi è David Cameron

David Cameron è un politico britannico che ha ricoperto il ruolo di Primo Ministro del Regno Unito dal 2010 al 2016, guidando il Partito Conservatore.

Nato nel 1966, è diventato alla sua nomina uno dei più giovani premier britannici. Durante il suo mandato ha promosso politiche di austerità, riforme economiche e sociali, e affrontato eventi chiave come il referendum sulla Brexit.

David Cameron è tornato poi a sorpresa al governo nel novembre 2023, quando Rishi Sunak lo ha nominato ministro degli Esteri.

Per permettergli di ricoprire l’incarico, è stato nominato pari a vita nella Camera dei Lord come “Barone Cameron of Chipping Norton”. La scelta ha sorpreso osservatori e media, poiché raramente un ex premier rientra in un ruolo esecutivo.