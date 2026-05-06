David di Donatello 2026, i candidati a miglior film e chi potrebbe vincere nelle altre categorie

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Sale l’attesa per scoprire i vincitori dei David di Donatello 2026. Va in scena la 71esima edizione della cerimonia che assegna i riconoscimenti ai protagonisti del Cinema italiano: a condurre la serata negli Studi di Cinecittà a Roma saranno Flavio Insinna e la supermodella Bianca Balti, con tantissimi ospiti e 26 premi da consegnare, tra cui quello del miglior film. Favoriti per l’ambita statuetta sono in particolare i tre film con più nomination: Le città di pianura, La grazia e Le assaggiatrici.

La serata dei David di Donatello 2026

La “notte degli oscar italiani”, in diretta su Rai a partire dalle 21.30 di mercoledì 6 maggio, inaugura il nuovo teatro 23 degli Studi di Cinecittà. Insieme ai presentatori Flavio Insinna e Bianca Balti, saliranno sul palco tanti ospiti come Stefania Sandrelli, Nino Frassica, Raoul Bova, Angela Finocchiaro e anche la star internazionale Matthew Modine, noto al grande pubblico come il Soldato “Joker” in Full Metal Jacket, ma anche tante stelle della musica italiane Annalisa, Arisa, Tommaso Paradiso, Margherita Vicario e Francesca Michielin.

Tra i David di Donatello 2026 sono già stati annunciati diversi riconoscimenti, come quello alla carriera al regista Gianni Amelio, il David Speciale al maestro dell’animazione Bruno Bozzetto, il Premio Speciale Cinecittà David 71 al grande autore della cinematografia Vittorio Storaro e il David Speciale a Ornella Muti. Assegnati inoltre anche il David dello Spettatore a Buen Camino con Checco Zalone, il David come Miglior Film Internazionale a Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson.

Le nomination per il Miglior film e la Miglior regia

A fare incetta di candidature nella 71esima edizione dei premi dell’Accademia del Cinema italiano sono stati tre film: Le città di pianura di Francesco Sossai, in lizza per 16 statuette, La grazia di Paolo Sorrentino con 14 nomination e da Le assaggiatrici di Silvio Soldini con 13.

Queste tre pellicole si contendono buona parte delle categorie in palio, a partire dal David per il Miglior film insieme a Fuori di Mario Martone e La città proibita di Gabriele Mainetti.

La stessa cinquina si disputa il premio alla Migliore regia.

Le nomination per la Migliore attrice e il Miglior attore protagonista

Tra le statuette più attese anche quelle consegnate alla Migliore attrice protagonista e al Migliore attore protagonista.

Le artiste che concorrono al premio al ruolo di principali personaggi sono Valeria Bruni Tedeschi per Duse, Barbara Ronchi per Elisa, Valeria Golino per Fuori, Aurora Quattrocchi per Gioia mia, Anna Ferzetti per La grazia e Tecla Insolia per Primavera.

I nominati per i premi alla migliore interpretazione maschile sono invece Toni Servillo per La grazia, Valerio Mastandrea per Cinque secondi, Claudio Santamaria per Il Nibbio, Pierpaolo Capovilla e Sergio Romano per Le città di pianura.

Qui di seguito tutte le altre cinquine in nomination e i vincitori nelle altre categorie premiate ai David di Donatello 2026.

Le nomination per il Miglior esordio alla regia

Breve storia d’amore — Ludovica Rampoldi

Gioia mia — Margherita Spampinato

La vita da grandi — Greta Scarano

Paternal leave — Alissa Jung

Tienimi presente — Alberto Palmiero

La Migliore sceneggiatura originale

Cinque secondi — Francesco Bruni, Carlo Virzì, Paolo Virzì

Duse — Letizia Russo, Guido Silei, Pietro Marcello

Gioia mia — Margherita Spampinato

La grazia — Paolo Sorrentino

Le città di pianura — Francesco Sossai, Adriano Candiago

Le nomination per la Migliore sceneggiatura non originale

40 secondi — Vincenzo Alfieri, Giuseppe G. Stasi

Elisa — Leonardo Di Costanzo, Bruno Oliviero, Valia Santella

Fuori — Mario Martone, Ippolita Di Majo

Le assaggiatrici — Doriana Leondeff, Silvio Soldini, Lucio Ricca, Cristina Comencini, Giulia Calenda, Ilaria Macchia

Primavera — Ludovica Rampoldi

La Migliore attrice non protagonista

Breve storia d’amore — Valeria Golino

Cinque secondi — Valeria Bruni Tedeschi

Diva Futura — Barbara Ronchi

Fuori — Matilda De Angelis

La grazia — Milvia Marigliano

Tre ciotole — Silvia D’Amico

Le nomination per il Miglior attore non protagonista

40 secondi — Francesco Gheghi

Ammazzare stanca – autobiografia di un assassino — Vinicio Marchioni

Duse — Fausto Russo Alesi

Le città di pianura — Roberto Citran

Le città di pianura — Andrea Pennacchi

Nonostante — Lino Musella

Le nomination per la migliore produzione

Duse — Carlo Degli Esposti, Nicola Serra, Marco Grifoni per Palomar (Mediawan Company), Benedetta Cappon per Avventurosa, con Rai Cinema, in collaborazione con Piperfilm, Alexandra Henochsberg, Pierre-François Piet per Ad Vitam Films

Gioia mia — Benedetta Scagnelli, Alessio Pasqua, Gianluca Arcopinto, Claudio Cofrancesco per Yagi Media, in collaborazione con Paolo Butini, Ivan Caso, Filippo Barracco

Le assaggiatrici — Lionello Cerri e Cristiana Mainardi per Lumière & Co., in collaborazione con Joseph Rouschop per Tarantula, Katrin Renz e Stefan Jäger per Tellfilm

Le città di pianura — Marta Donzelli e Gregorio Paonessa per Vivo Film, con Rai Cinema, in collaborazione con Philipp Kreuzer per Maze Pictures, Cecilia Trautvetter

Un film fatto per bene — Andrea Occhipinti per Lucky Red, Marco Alessi per Dugong Films, in collaborazione con Beatrice Bulgari per Eolo Film Productions

Le nomination per il Miglior Casting

40 secondi — Marco Matteo Donat-Cattin, Federica Baglioni

Gioia mia — Margherita Spampinato, Giulia Tarquini

La grazia — Anna Maria Sambucco, Massimo Appolloni

Le assaggiatrici — Laura Muccino, Liza Stutzky Le città di pianura — Adriano Candiago

Le nomination per il Miglior autore della fotografia

Duse — Marco Graziaplena

La città proibita — Paolo Carnera

La grazia — Daria D’antonio

Le assaggiatrici — Renato Berta

Le città di pianura — Massimiliano Kuveiller

Le nomination per il Miglior compositore

La città proibita — Franco Amurri

Le assaggiatrici — Mauro Pagani

Le città di pianura — Krano

Primavera — Fabio Massimo Capogrosso

Queer — Trent Reznor & Atticus Ross

Le nomination per la Migliore canzone originale

Arrivederci tristezza (Arrivederci tristezza)— Brunori Sas (musica, testi e interpretazione)

La prostata enflamada (Buen Camino) — musica e testi di Luca Medici, Antonio Iammarino — interpretata da Checco Zalone

Follemente (Follemente) — musica e testi di Claudia Lagona — interpretata da Levante

Ti (Le città di pianura) — musica e testi di Krano — interpretata da Krano

Vaster than empires (Queer) — musica di Trent Reznor & Atticus Ross, testi di Trent Reznor, William Burroughs, Atticus

Ross — interpretata da Caetano Veloso, Trent Reznor, Atticus Ross

Le nomination per la Migliore scenografia

Duse — Gaspare De Pascali (scenografia), Carlotta Desmann (arredamento)

La città proibita — Andrea Castorina (scenografia), Marco Martucci (arredamento)

La grazia — Ludovica Ferrario (scenografia), Laura Casalini (arredamento)

Le assaggiatrici — Paola Bizzarri, Igor Gabriel (scenografia)

Le città di pianura — Paula Meuthen (scenografia), Emilia Bonsembiante (arredamento)

Le nomination per i Migliori costumi

Duse — Ursula Patzak

La città proibita — Susanna Mastroianni

La grazia — Carlo Poggioli

Le assaggiatrici — Marina Roberti

Primavera — Maria Rita Barbera, Gaia Calderone

Le nomination per il Miglior trucco

Duse — Maurizio Fazzini

La grazia — Paola Gattabrusi

Le assaggiatrici — Esmé Sciaroni

Primavera — Vincenzo Mastrantonio (prostetico: Adele Di Trani, Emanuele De Luca)

Queer — Fernanda Perez (prostetico: Jason Hamer)

Le nomination per la Migliore acconciatura

Fuori — Marco Perna

Il maestro — Teresa Di Serio

Le assaggiatrici — Samankta Mura

Primavera — Marta Iacoponi

Queer — Massimo Gattabrusi

Le nomination per il Miglior montaggio

40 secondi — Vincenzo Alfieri

Fuori — Jacopo Quadri

Il maestro — Giogiò Franchini

La città proibita — Francesco Di Stefano

La grazia — Cristiano Travaglioli

Le città di pianura — Paolo Cottignola

Le nomination per il Miglior suono

Fuori — presa diretta Maricetta Lombardo; montaggio del suono Silvia Moraes; creazione suoni Piergiorgio De Luca; mix

Giancarlo Rutigliano

La città proibita — presa diretta Angelo Bonanni; montaggio del suono Giulio Previ; creazione suoni Mirko Perri; mix

Michele Mazzucco

Le assaggiatrici — presa diretta Antoine Vandendriessche; montaggio del suono Daniela Bassani; creazione suoni Stefano

Grosso; mix Giancarlo Rutigliano

Le città di pianura — presa diretta Marco Zambrano; montaggio del suono Francesco Mauro; creazione suoni Sebastian

Pablo Poloni; mix Francesco Tumminello

Primavera — presa diretta Gianluca Scarlata; montaggio del suono Davide Favargiotti; creazione suoni Daniele Quadrioli; mix Nadia Paone

Le nomination per i Migliori effetti visivi

Itaca – Il ritorno — supervisore Gaia Bussolati; producer Enrico Bernocchi

La città proibita — supervisore Stefano Leoni; producer Andrea Lo Priore

La grazia — supervisore Rodolfo Migliari; producer Lena Di Gennaro

La valle dei sorrisi — supervisore Giuseppe Squillaci; producer Daniele Mischianti

Queer — supervisore Marco Fiorani Parenzi; producer Virginia Cefaly

Le nomination per il Miglior cortometraggio

Astronauta — di Giorgio Giampà

Ciao, Varsavia — di Diletta Di Nicolantonio

Everyday in Gaza — di Omar Rammal

Festa in famiglia — di Nadir Taji

Tempi supplementari — di Matteo Memè

Le nomination per il Miglior film documentario

Bobò — di Pippo Delbono

Ferdinando Scianna – Il fotografo dell’ombra — di Roberto Andò

Roberto Rossellini – Più di una vita — di Ilaria De Laurentis, Andrea Paolo Massara, Raffaele Brunetti

Sotto le nuvole — di Gianfranco Rosi

Toni, mio padre — di Anna Negr

Le nomination per il David giovani

40 secondi — di Vincenzo Alfieri

La grazia — di Paolo Sorrentino

Le assaggiatrici — di Silvio Soldini

Le città di pianura — di Francesco Sossai

Per te — di Alessandro Aronadio