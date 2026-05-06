David di Donatello 2026, i candidati a miglior film e chi potrebbe vincere nelle altre categorie
La cerimonia dei riconoscimenti del David di Donatello 2026: le nomination per il premio di Miglior film e le cinquine per le altre categorie
Sale l’attesa per scoprire i vincitori dei David di Donatello 2026. Va in scena la 71esima edizione della cerimonia che assegna i riconoscimenti ai protagonisti del Cinema italiano: a condurre la serata negli Studi di Cinecittà a Roma saranno Flavio Insinna e la supermodella Bianca Balti, con tantissimi ospiti e 26 premi da consegnare, tra cui quello del miglior film. Favoriti per l’ambita statuetta sono in particolare i tre film con più nomination: Le città di pianura, La grazia e Le assaggiatrici.
- La serata dei David di Donatello 2026
- Le nomination per il Miglior film e la Miglior regia
- Le nomination per la Migliore attrice e il Miglior attore protagonista
- Le nomination per il Miglior esordio alla regia
- La Migliore sceneggiatura originale
- Le nomination per la Migliore sceneggiatura non originale
- La Migliore attrice non protagonista
- Le nomination per il Miglior attore non protagonista
- Le nomination per la migliore produzione
- Le nomination per il Miglior Casting
- Le nomination per il Miglior autore della fotografia
- Le nomination per il Miglior compositore
- Le nomination per la Migliore canzone originale
- Le nomination per la Migliore scenografia
- Le nomination per i Migliori costumi
- Le nomination per il Miglior trucco
- Le nomination per la Migliore acconciatura
- Le nomination per il Miglior montaggio
- Le nomination per il Miglior suono
- Le nomination per i Migliori effetti visivi
- Le nomination per il Miglior cortometraggio
- Le nomination per il Miglior film documentario
- Le nomination per il David giovani
La serata dei David di Donatello 2026
La “notte degli oscar italiani”, in diretta su Rai a partire dalle 21.30 di mercoledì 6 maggio, inaugura il nuovo teatro 23 degli Studi di Cinecittà. Insieme ai presentatori Flavio Insinna e Bianca Balti, saliranno sul palco tanti ospiti come Stefania Sandrelli, Nino Frassica, Raoul Bova, Angela Finocchiaro e anche la star internazionale Matthew Modine, noto al grande pubblico come il Soldato “Joker” in Full Metal Jacket, ma anche tante stelle della musica italiane Annalisa, Arisa, Tommaso Paradiso, Margherita Vicario e Francesca Michielin.
Tra i David di Donatello 2026 sono già stati annunciati diversi riconoscimenti, come quello alla carriera al regista Gianni Amelio, il David Speciale al maestro dell’animazione Bruno Bozzetto, il Premio Speciale Cinecittà David 71 al grande autore della cinematografia Vittorio Storaro e il David Speciale a Ornella Muti. Assegnati inoltre anche il David dello Spettatore a Buen Camino con Checco Zalone, il David come Miglior Film Internazionale a Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson.
Le nomination per il Miglior film e la Miglior regia
A fare incetta di candidature nella 71esima edizione dei premi dell’Accademia del Cinema italiano sono stati tre film: Le città di pianura di Francesco Sossai, in lizza per 16 statuette, La grazia di Paolo Sorrentino con 14 nomination e da Le assaggiatrici di Silvio Soldini con 13.
Queste tre pellicole si contendono buona parte delle categorie in palio, a partire dal David per il Miglior film insieme a Fuori di Mario Martone e La città proibita di Gabriele Mainetti.
La stessa cinquina si disputa il premio alla Migliore regia.
Le nomination per la Migliore attrice e il Miglior attore protagonista
Tra le statuette più attese anche quelle consegnate alla Migliore attrice protagonista e al Migliore attore protagonista.
Le artiste che concorrono al premio al ruolo di principali personaggi sono Valeria Bruni Tedeschi per Duse, Barbara Ronchi per Elisa, Valeria Golino per Fuori, Aurora Quattrocchi per Gioia mia, Anna Ferzetti per La grazia e Tecla Insolia per Primavera.
I nominati per i premi alla migliore interpretazione maschile sono invece Toni Servillo per La grazia, Valerio Mastandrea per Cinque secondi, Claudio Santamaria per Il Nibbio, Pierpaolo Capovilla e Sergio Romano per Le città di pianura.
Qui di seguito tutte le altre cinquine in nomination e i vincitori nelle altre categorie premiate ai David di Donatello 2026.
Le nomination per il Miglior esordio alla regia
- Breve storia d’amore — Ludovica Rampoldi
- Gioia mia — Margherita Spampinato
- La vita da grandi — Greta Scarano
- Paternal leave — Alissa Jung
- Tienimi presente — Alberto Palmiero
La Migliore sceneggiatura originale
- Cinque secondi — Francesco Bruni, Carlo Virzì, Paolo Virzì
- Duse — Letizia Russo, Guido Silei, Pietro Marcello
- Gioia mia — Margherita Spampinato
- La grazia — Paolo Sorrentino
- Le città di pianura — Francesco Sossai, Adriano Candiago
Le nomination per la Migliore sceneggiatura non originale
- 40 secondi — Vincenzo Alfieri, Giuseppe G. Stasi
- Elisa — Leonardo Di Costanzo, Bruno Oliviero, Valia Santella
- Fuori — Mario Martone, Ippolita Di Majo
- Le assaggiatrici — Doriana Leondeff, Silvio Soldini, Lucio Ricca, Cristina Comencini, Giulia Calenda, Ilaria Macchia
- Primavera — Ludovica Rampoldi
La Migliore attrice non protagonista
- Breve storia d’amore — Valeria Golino
- Cinque secondi — Valeria Bruni Tedeschi
- Diva Futura — Barbara Ronchi
- Fuori — Matilda De Angelis
- La grazia — Milvia Marigliano
- Tre ciotole — Silvia D’Amico
Le nomination per il Miglior attore non protagonista
- 40 secondi — Francesco Gheghi
- Ammazzare stanca – autobiografia di un assassino — Vinicio Marchioni
- Duse — Fausto Russo Alesi
- Le città di pianura — Roberto Citran
- Le città di pianura — Andrea Pennacchi
- Nonostante — Lino Musella
Le nomination per la migliore produzione
- Duse — Carlo Degli Esposti, Nicola Serra, Marco Grifoni per Palomar (Mediawan Company), Benedetta Cappon per Avventurosa, con Rai Cinema, in collaborazione con Piperfilm, Alexandra Henochsberg, Pierre-François Piet per Ad Vitam Films
- Gioia mia — Benedetta Scagnelli, Alessio Pasqua, Gianluca Arcopinto, Claudio Cofrancesco per Yagi Media, in collaborazione con Paolo Butini, Ivan Caso, Filippo Barracco
- Le assaggiatrici — Lionello Cerri e Cristiana Mainardi per Lumière & Co., in collaborazione con Joseph Rouschop per Tarantula, Katrin Renz e Stefan Jäger per Tellfilm
- Le città di pianura — Marta Donzelli e Gregorio Paonessa per Vivo Film, con Rai Cinema, in collaborazione con Philipp Kreuzer per Maze Pictures, Cecilia Trautvetter
- Un film fatto per bene — Andrea Occhipinti per Lucky Red, Marco Alessi per Dugong Films, in collaborazione con Beatrice Bulgari per Eolo Film Productions
Le nomination per il Miglior Casting
- 40 secondi — Marco Matteo Donat-Cattin, Federica Baglioni
- Gioia mia — Margherita Spampinato, Giulia Tarquini
- La grazia — Anna Maria Sambucco, Massimo Appolloni
- Le assaggiatrici — Laura Muccino, Liza Stutzky Le città di pianura — Adriano Candiago
Le nomination per il Miglior autore della fotografia
- Duse — Marco Graziaplena
- La città proibita — Paolo Carnera
- La grazia — Daria D’antonio
- Le assaggiatrici — Renato Berta
- Le città di pianura — Massimiliano Kuveiller
Le nomination per il Miglior compositore
- La città proibita — Franco Amurri
- Le assaggiatrici — Mauro Pagani
- Le città di pianura — Krano
- Primavera — Fabio Massimo Capogrosso
- Queer — Trent Reznor & Atticus Ross
Le nomination per la Migliore canzone originale
- Arrivederci tristezza (Arrivederci tristezza)— Brunori Sas (musica, testi e interpretazione)
- La prostata enflamada (Buen Camino) — musica e testi di Luca Medici, Antonio Iammarino — interpretata da Checco Zalone
- Follemente (Follemente) — musica e testi di Claudia Lagona — interpretata da Levante
- Ti (Le città di pianura) — musica e testi di Krano — interpretata da Krano
- Vaster than empires (Queer) — musica di Trent Reznor & Atticus Ross, testi di Trent Reznor, William Burroughs, Atticus
- Ross — interpretata da Caetano Veloso, Trent Reznor, Atticus Ross
Le nomination per la Migliore scenografia
- Duse — Gaspare De Pascali (scenografia), Carlotta Desmann (arredamento)
- La città proibita — Andrea Castorina (scenografia), Marco Martucci (arredamento)
- La grazia — Ludovica Ferrario (scenografia), Laura Casalini (arredamento)
- Le assaggiatrici — Paola Bizzarri, Igor Gabriel (scenografia)
- Le città di pianura — Paula Meuthen (scenografia), Emilia Bonsembiante (arredamento)
Le nomination per i Migliori costumi
- Duse — Ursula Patzak
- La città proibita — Susanna Mastroianni
- La grazia — Carlo Poggioli
- Le assaggiatrici — Marina Roberti
- Primavera — Maria Rita Barbera, Gaia Calderone
Le nomination per il Miglior trucco
- Duse — Maurizio Fazzini
- La grazia — Paola Gattabrusi
- Le assaggiatrici — Esmé Sciaroni
- Primavera — Vincenzo Mastrantonio (prostetico: Adele Di Trani, Emanuele De Luca)
- Queer — Fernanda Perez (prostetico: Jason Hamer)
Le nomination per la Migliore acconciatura
- Fuori — Marco Perna
- Il maestro — Teresa Di Serio
- Le assaggiatrici — Samankta Mura
- Primavera — Marta Iacoponi
- Queer — Massimo Gattabrusi
Le nomination per il Miglior montaggio
- 40 secondi — Vincenzo Alfieri
- Fuori — Jacopo Quadri
- Il maestro — Giogiò Franchini
- La città proibita — Francesco Di Stefano
- La grazia — Cristiano Travaglioli
- Le città di pianura — Paolo Cottignola
Le nomination per il Miglior suono
- Fuori — presa diretta Maricetta Lombardo; montaggio del suono Silvia Moraes; creazione suoni Piergiorgio De Luca; mix
- Giancarlo Rutigliano
- La città proibita — presa diretta Angelo Bonanni; montaggio del suono Giulio Previ; creazione suoni Mirko Perri; mix
- Michele Mazzucco
- Le assaggiatrici — presa diretta Antoine Vandendriessche; montaggio del suono Daniela Bassani; creazione suoni Stefano
- Grosso; mix Giancarlo Rutigliano
- Le città di pianura — presa diretta Marco Zambrano; montaggio del suono Francesco Mauro; creazione suoni Sebastian
- Pablo Poloni; mix Francesco Tumminello
- Primavera — presa diretta Gianluca Scarlata; montaggio del suono Davide Favargiotti; creazione suoni Daniele Quadrioli; mix Nadia Paone
Le nomination per i Migliori effetti visivi
- Itaca – Il ritorno — supervisore Gaia Bussolati; producer Enrico Bernocchi
- La città proibita — supervisore Stefano Leoni; producer Andrea Lo Priore
- La grazia — supervisore Rodolfo Migliari; producer Lena Di Gennaro
- La valle dei sorrisi — supervisore Giuseppe Squillaci; producer Daniele Mischianti
- Queer — supervisore Marco Fiorani Parenzi; producer Virginia Cefaly
Le nomination per il Miglior cortometraggio
- Astronauta — di Giorgio Giampà
- Ciao, Varsavia — di Diletta Di Nicolantonio
- Everyday in Gaza — di Omar Rammal
- Festa in famiglia — di Nadir Taji
- Tempi supplementari — di Matteo Memè
Le nomination per il Miglior film documentario
- Bobò — di Pippo Delbono
- Ferdinando Scianna – Il fotografo dell’ombra — di Roberto Andò
- Roberto Rossellini – Più di una vita — di Ilaria De Laurentis, Andrea Paolo Massara, Raffaele Brunetti
- Sotto le nuvole — di Gianfranco Rosi
- Toni, mio padre — di Anna Negr
Le nomination per il David giovani
- 40 secondi — di Vincenzo Alfieri
- La grazia — di Paolo Sorrentino
- Le assaggiatrici — di Silvio Soldini
- Le città di pianura — di Francesco Sossai
- Per te — di Alessandro Aronadio