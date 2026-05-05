David di Donatello, battuta di Claudio Bisio sulla "Grazia" a Nicole Minetti davanti a Mattarella e Sorrentino

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Il comico Claudio Bisio ha fatto riferimento al caso della grazia a Nicole Minetti durante la presentazione al Quirinale dei candidati ai Premi David di Donatello 2026, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Bisio ha sfruttato come aggancio il titolo di uno dei film in concorso, La Grazia, di Paolo Sorrentino.

L’intervento di Bisio al Quirinale

Claudio Bisio, è intervenuto, in quanto conduttore della cerimonia di premiazione, alla presentazione dei film candidati al David di Donatello, che si è svolta al Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Bisio ha scherzato dicendo: “Gli amici mi hanno consigliato argomenti da non affrontare e parole da non dire e prometto che non lo farò; ma ce n’è una che non posso non dire“.

ANSA

Il riferimento era al film di Paolo Sorrentino, La Grazia, titolo che riporta inevitabilmente alla polemica sul caso della grazia concessa dal Presidente della Repubblica a Nicole Minetti: “La dirò sottovoce anche per non creare imbarazzi da parte di nessuno” ha commentato Bisio.

La battuta sul film di Sorrentino

La presentazione al Quirinale di un film intitolato La Grazia in un momento in cui al centro delle polemiche politiche italiane c’è proprio una procedura di grazia era un aggancio inevitabile per una battuta

“C’è chi suggerisce che quell’indagine giornalistica l’hai fatta tu per far parlare del tuo film” ha scherzato Bisio, riferendosi al regista del film, Paolo Sorrentino, presente alla cerimonia.

L’indagine giornalistica in questione è quella del Fatto Quotidiano, che ha messo in dubbio le ragioni con cui il Ministero della Giustizia ha proposto la grazia per Minetti, ex consigliera regionale della Lombardia.

Lo scambio tra Bisio e Mattarella

Bisio ha poi avuto anche uno scambio di battute con il Presidente Mattarella. Il comico è infatti stato protagonista di un film intitolato Benvenuto Presidente, uscito nel 2013, in cui interpretava una persona diventata Presidente della Repubblica “per caso”.

“Spero di non aver lasciato troppo disordine” ha detto Bisio, riferendosi al suo “soggiorno” al Quirinale.

“No, no. Era tutto in ordine. Solo il cerimoniale era un po’ disorientato. La realtà talvolta supera la fantasia anche quella del cinema” gli ha risposto scherzosamente Mattarella.