David Fiordigiglio, dalla cucina di nonna al Vaticano: “Quel giorno a Papa Leone X non portavo solo una torta”

C’è un momento, nella vita di David Fiordigiglio, che sembra sospeso fuori dal tempo. Sta attraversando Piazza San Pietro vestito da chef, con alcune torte tra le braccia. Davanti a lui si apre la piazza più famosa del mondo. Attorno, centinaia di persone. Eppure, succede qualcosa di strano: nessuno lo ferma, nessuno gli chiede nulla. La folla si apre, quasi intuitivamente, come se tutti sapessero che quel ragazzo con la giacca bianca sta portando qualcosa di importante verso l’altare. Non è solo una torta. È una storia intera. Perché dietro quel dolce consegnato a Papa Leone X c’è il percorso di un ragazzo che ha imparato molto presto quanto la vita possa essere dura, e quanto l’amore, quello vero, possa salvarti. La storia di David Fiordigiglio non comincia nei ristoranti stellati, né negli studi televisivi. Comincia molto prima, in una cucina domestica dove un bambino di sette anni guarda le mani della nonna mentre prepara le zeppole di San Giuseppe. A un certo punto la sac à poche le sfugge, lui la prende e, senza averlo mai fatto prima, inizia a usarla con naturalezza. La nonna lo guarda stupita e gli dice: ‘Ma che bravo che sei’. Per molti sarebbe stata solo una frase. Per lui è stato un destino. David Fiordigiglio è cresciuto tra Bergamo e Napoli, tra una famiglia semplice e due nonni che sono diventati la sua vera scuola di vita. Nonno Pietro, maître elegante e gentile, capace di parlare con il mondo con il sorriso. Nonna Carmela, custode di una cucina napoletana fatta di gesti antichi, profumi e rituali. Sono loro ad avergli insegnato tutto: non solo a cucinare, ma a sentire. Perché la cucina, per David Fiordigiglio, non è mai stata solo tecnica. È memoria. È affetto. È una forma di linguaggio emotivo. Da bambino non era il classico talento sicuro di sé. Anzi. Era un ragazzino fragile, molto insicuro, con un rapporto complicato con il proprio corpo e con il giudizio degli altri. Per anni il cibo è stato allo stesso tempo rifugio e nemico. Ma non si è mai spezzato perché nel frattempo c’era la cucina a sostenerlo. C’erano i fornelli di casa della nonna, i pomodori tagliati con le forbici da nonno Pietro, gli spaghetti allo scarpariello delle domeniche. E soprattutto c’era quella frase ripetuta tante volte: “Sei bravo”. A volte basta qualcuno che lo dica una volta in più. Da lì in poi il percorso è stato tutt’altro che lineare. Scuola alberghiera, cucine durissime, ambienti spesso spietati dove il talento non basta e l’ego degli chef pesa quanto le pentole. David Fiordigiglio racconta senza filtri anche le umiliazioni, le frasi lanciate come coltelli in cucina, il bullismo silenzioso che spesso attraversa il mondo dell’alta ristorazione. E poi la televisione, con Antonella Clerici, le dirette, l’insicurezza prima di entrare in studio, il segno della croce fatto di nascosto prima della telecamera. Perché dietro lo “chef dei vip”, come molti oggi lo definiscono, c’è ancora quel ragazzo che si chiede se sta facendo la cosa giusta. Forse è proprio questa fragilità a renderlo diverso. Oggi David Fiordigiglio è uno chef conosciuto, un volto televisivo, un cuoco che gira il mondo tra ristoranti, resort e programmi tv. Ma continua a cucinare come faceva da bambino: pensando a qualcuno. Nel novanta per cento dei casi, racconta in quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, cucina pensando a sua sorella. E in ogni piatto, anche se non lo dice, ci sono ancora i suoi nonni. La torta di rose che ha portato al Papa non era nata per il Vaticano. Era nata per lei. Per la sorella. Il suo dolce preferito. Poi quella torta ha fatto un viaggio inatteso: prove infinite, esperimenti in un B&B romano scelto solo per il forno, mesi di tentativi. Fino al giorno in cui l’ha consegnata nelle mani del Pontefice. Ma forse la parte più sorprendente di questa storia non è quella. Perché quella torta, invece di prepararla da solo nel silenzio del suo laboratorio, David Fiordigiglio ha deciso di farla con i ragazzi di una scuola alberghiera. Studenti di sedici anni, mani inesperte, entusiasmo puro. Ma partiamo da Piazza San Pietro.

Che cosa ha pensato nel momento esatto in cui ha consegnato la sua torta a Papa Leone X? Che cosa passava nella mente di David Fiordigiglio?

“La prima impressione è stata la divisa. Mi ha colpito subito il fascino della divisa. L’immagine era molto forte: lui davanti a me con la sua, io vestito praticamente allo stesso modo. In un certo senso eravamo quasi speculari. Scherzando posso dire che la mia divisa era persino più stirata della sua, perché prima di arrivare lì l’avevo stirata sette volte. Quando l’ho visto mi è sembrato davvero luminoso. Non so descriverlo meglio: emanava una luce particolare. Non stavo formulando un ragionamento articolato, ma il pensiero era chiarissimo. Semplice e potentissimo allo stesso tempo: ‘Sto consegnando una torta al Papa’. Quella, però, non era soltanto una torta. Non si trattava di un dolce preparato e portato lì semplicemente. Dietro c’era una storia lunga, fatta di prove, tentativi, impegno e sacrificio. È una ricetta mia. La torta di rose è un dolce molto noto della tradizione italiana, ma l’ho completamente reinterpretata. Ho utilizzato l’impasto del pandoro, quindi il risultato è molto scioglievole, estremamente morbido. Non è una classica torta da credenza: è più vicina a un grande lievitato”.

Quanto ha lavorato per arrivare a quella versione definitiva che ora ha assaggiato anche il Papa?

“Per arrivare a quella ricetta ho lavorato moltissimo. Tra l’altro, quando creo succede sempre la stessa scena: il caos. Durante lo sviluppo di una ricetta non sono affatto ordinato. Nella vita professionale sì, lì sono molto preciso. Ma nel momento creativo divento un terremoto: apro il burro e lo lascio lì, prendo la farina e la appoggio altrove, fogli ovunque, la calcolatrice sul tavolo, farina sparsa dappertutto. Il fatto è che nessuno insegna davvero a creare. Nessuno chef mi ha mai insegnato quella fase. Ho sempre visto piatti già pronti, ricette già definite. Gli chef, quando inventano qualcosa di nuovo, lavorano da soli. Un po’ come gli artisti quando compongono una canzone o scrivono musica. Quella parte nasce in solitudine e non si vede mai davvero dall’esterno. Forse c’è chi riesce a mantenere ordine. A me non succede, perché se mi fermo a sistemare perdo l’energia. Magari in quell’istante affiora un sapore preciso, per esempio l’arancia. Penso alla sua acidità, al profumo. Se mi metto a rimettere il burro in frigorifero o a pulire il tavolo, interrompo quel flusso e svanisce la memoria di quel sapore. Questo meccanismo lo chiamo palato mentale. Le faccio un esempio. Se le chiedessi qual è il suo piatto preferito?”.

Dipende, ma da palermitano direi gli anelletti al forno.

“Perfetto. Gli anelletti al forno con il pomodoro, magari con la melanzana. Se adesso le chiedo di immaginare quel piatto, concentrandosi un attimo riesce quasi a sentirne il sapore. Non li ha in bocca, ma li percepisce: il profumo, la consistenza. Magari affiorano anche dei ricordi. Questo è il palato mentale. Quando nasce il desiderio di anelletti al forno, nella mente compare proprio quel gusto. Non è fisicamente presente, ma esiste nella memoria sensoriale. Durante la creazione di una ricetta succede la stessa cosa, solo in forma amplificata. In quell’istante bisogna registrare la sensazione. Il problema è che non può essere scritta su un foglio. Un sapore non si può davvero trascrivere. Si può tentare di descriverlo, ma non sarà mai identico. È un po’ come provare a spiegare un’emozione: si può raccontare, ma non coinciderà mai perfettamente con ciò che si prova. Dietro al momento in cui ho consegnato quella torta al Papa c’erano tutte queste emozioni. Sono le emozioni che mi hanno fatto innamorare di questo mestiere. Avrei potuto portare qualcosa di molto più complesso: magari un piatto salato, più tecnico, forse anche più spettacolare, per dimostrare abilità. Ho scelto la torta di rose perché è stata probabilmente la sfida più grande della mia vita professionale. Realizzare un grande lievitato è estremamente difficile. Servono mano, tecnica, esperienza. Tutta quella tecnica non la possedevo. Con il salato sono molto forte; con la pasticceria me la cavo, ma non sono certo il miglior pasticcere d’Italia. Il punto è che sono fatto così: non esistono vie di mezzo. O realizzo il prodotto migliore d’Italia, oppure per me non ha valore. Non riesco a collocarmi nel mezzo”.

Quindi, se ci si mette alla prova, si punta all’eccellenza: lasciamo le sfumature di grigio al cinema.

“Esatto. Quando preparavo quella torta avevo dentro tutte queste emozioni. Ricordo che cinque anni fa, mentre impastavo, avevo un pensiero molto preciso: che un giorno quella torta mi avrebbe portato lontano. Durante l’impasto avevo chiarissima la direzione che volevo darle. E in effetti, ancora prima di arrivare dal Papa, quella torta mi aveva già portato molto lontano”.

In che senso?

“Sì, perché la nascita di quella torta è stata molto particolare. È nata in un B&B a Roma. La cosa curiosa è che ho scelto quel B&B non per la stanza o per la posizione, ma per il forno. L’avevo visto nelle foto su Booking e ho pensato: ‘Questo forno mi interessa’. Di solito i forni dei B&B sono tutti simili, più o meno come quelli di casa. Invece lì si capiva che il proprietario era appassionato di cucina, perché c’era persino un abbattitore. Quando l’ho visto ho pensato: ‘Perfetto, questo posto fa per me’. Ho preso quella stanza per due mesi. Ci sono rimasto finché non sono riuscito a ottenere la torta esattamente come la volevo. Era il periodo del Covid, quindi avevo molto tempo a disposizione. Impastavo, provavo, ricominciavo da capo. Ed è stato proprio lì che è successo qualcosa di inatteso. A un certo punto mi ha contattato la produzione del Grande Fratello, perché Alfonso Signorini aveva visto le storie che pubblicavo sui social mentre lavoravo su questa torta. Condividevo continuamente video e foto dei tentativi, delle prove, degli esperimenti. Dalla produzione mi dissero: ‘Abbiamo visto che si trova a Roma. Ci piacerebbe assaggiare la sua torta’. Così ho colto l’occasione e ne ho portate dieci. Le hanno assaggiate e, a quanto pare, l’esperimento è riuscito. Signorini si è davvero innamorato di questo dolce. Al di là della tempesta mediatica che si è abbattuta su di lui, quello che è successo è che Alfonso si è davvero innamorato di quel dolce. Mi ha ordinato altre dieci torte per la puntata successiva. Poi mi ha chiamato a cucinare per la finale del programma. Ho cucinato per tutta la produzione: autori, tecnici, tutte le persone che lavorano dietro le quinte. Sono tantissimi professionisti bravissimi che fanno un lavoro enorme e si impegnano moltissimo. Ho cucinato per tutti loro”.

Fin qui abbiamo raccontato la nascita della torta di rose. Ma c’è un aspetto della preparazione della torta che poi è arrivata al Papa che mi ha colpito molto. Quel dolce non l’ha preparato da solo, nel silenzio del suo laboratorio. L’ha realizzato in un altro luogo. Dove?

“Avrei potuto prepararla tranquillamente nel mio laboratorio, con la mia impastatrice e il mio forno, lavorando da solo. Da poco tempo però insegno nella scuola alberghiera di Romano di Lombardia. Lo faccio solo per un mese all’anno, perché con i miei impegni non riuscirei a fare di più. Tra l’altro lo faccio quasi a titolo gratuito, con un rimborso spese minimo. E lo faccio perché ci tengo davvero. Devo svegliarmi alle cinque del mattino e la scuola si trova a due ore da casa mia, quindi è una bella fatica. Però era un’esperienza che volevo fare. Volevo provare a insegnare ai ragazzi, soprattutto ai più giovani. I miei studenti sono del secondo anno, quindi ragazzi appena usciti dalle medie. Secondo me è proprio l’età in cui si può far nascere una passione per la cucina. E chi può riuscirci meglio di qualcuno ancora giovane, non troppo distante da loro anche anagraficamente? Quando si è presentata l’occasione di preparare la torta per il Papa ho pensato subito che volevo farla con loro. Ho chiamato il professor Gerry Romano, che tra l’altro è stato anche il mio insegnante di cucina. È stato lui a coinvolgermi nel progetto della scuola alberghiera. Gli ho detto: ‘Gerry, mi è successa una cosa incredibile. Vorrei preparare la torta con i ragazzi’. Mi ha spiegato subito che non era semplice. A scuola ci sono programmi precisi, ricette stabilite, un calendario da rispettare. Non si può cambiare tutto all’improvviso. Ci sono la dirigenza, le autorizzazioni… insomma, la procedura è complessa. Gerry però si è impegnato molto. Ha fatto il possibile e alla fine siamo riusciti a ottenere l’autorizzazione per questa eccezione. Anche perché, diciamolo, quando si spiega che è per il Papa, ottenere il permesso diventa un po’ più semplice. Così abbiamo preparato la torta insieme ai ragazzi. Li ho fatti impastare, lavorare la pasta, stendere l’impasto. Devo essere sincero: probabilmente il risultato sarebbe stato ancora migliore se l’avessi preparata da solo. È un po’ come quando un giornalista scrive un articolo e poi chiede a un ragazzo che ha appena iniziato di provarci anche lui. È naturale che il risultato non sia perfetto. Ma volevo che quella torta fosse autentica. Abbiamo quindi impastato insieme, ma sono stati loro a lavorare davvero l’impasto e a stenderlo. Alcune torte, ovviamente non ne abbiamo preparato solo una, erano un po’ più sottili, altre un po’ meno. Magari sotto non erano perfettamente regolari. E pensare che quella, teoricamente, avrebbe dovuto essere la torta più perfetta del mondo, perché era destinata al Papa. Ho voluto invece che fossero le mani di quei ragazzi, ancora inesperte ma piene di entusiasmo e di voglia di costruirsi un futuro, a lavorare quella pasta e quel burro che sarebbero arrivati sulla tavola del Santo Padre. In un certo senso era come portare anche loro con me su quell’altare. Purtroppo, non potevano venire in Vaticano, ma se fosse stato possibile li avrei portati con tutto il cuore”.

Nessuno ne era però mediaticamente a conoscenza. Nel momento in cui avrebbe potuto prendersi tutto il merito e tutta la visibilità di un dolce preparato da solo, ha scelto invece di condividere quel momento con gli altri.

“Quando ne parlavo con alcuni amici mi dicevano: ‘Ma che stai facendo? Vai dal Papa e prepari la torta con i ragazzi della scuola? E se poi viene male? Magari ti arrabbi e decidi persino di non andarci’. Mi conoscono: sanno che, se un risultato non fosse all’altezza delle aspettative, potrei anche decidere di non presentarmi. È vero: dal punto di vista tecnico la torta non è uscita perfetta. Non era precisa come sarebbe stata se l’avessi preparata da solo. Però, per me, era perfetta comunque, perché dentro c’era l’amore di tanti ragazzi che forse un’esperienza del genere non la vivranno mai. Oppure magari faranno cose ancora più grandi, questo non posso saperlo. Però almeno ho dato loro un’opportunità che a me, quando ero studente, non è mai stata offerta. Ricordo bene che, quando lavoravo nei ristoranti stellati, accadeva spesso una scena simile: arrivava un ospite importante, magari il Presidente della Repubblica, e lo chef diceva: ‘Via le mani dalle padelle, cucino io’. Tu magari avevi lavorato tutto il giorno, avevi tagliato cipolle per ore, eri pieno di lavoro. Poi lo chef arrivava all’ultimo momento, impeccabile, preparava il piatto e gli applausi erano tutti per lui. Chi lavorava dietro le quinte restava nell’ombra. Ci si sentiva parte del risultato, certo, ma il lavoro collettivo non veniva mai riconosciuto davvero. Molti chef cercano di prendersi tutto il merito. In parte lo capisco: vogliono avere il controllo. Non penso che lo facciano con cattiveria. Però secondo me questo atteggiamento non porta lontano. Spesso si dice: ‘Dietro di me c’è una brigata’. Ma una brigata non è un concetto astratto: ha nomi e cognomi. Non è una sola persona, sono magari dieci professionisti diversi. Da quei dieci talenti possono nascere altri dieci ristoranti, altre famiglie, altre storie. Dietro c’è un mondo intero. Sono fatto così: se posso aiutare qualcuno, lo faccio. Non capisco perché dovrei nascondere una scelta del genere. Mi sentirei quasi a disagio a non raccontarla. Infatti, al Papa l’ho detto chiaramente: ‘Questa torta non l’ho preparata da solo. L’ho fatta insieme ai miei studenti della scuola alberghiera’. Mi ha guardato e mi ha chiesto: ‘Ma è così giovane e già insegna?’. Gli ho risposto scherzando: ‘Santità, non mi cresce la barba, ma in realtà ho quasi trent’anni’. Gli ho spiegato che non sono un professore di ruolo, ma che per un mese partecipo a un progetto per insegnare ai ragazzi tecniche di cucina più moderne. E lui mi ha detto: ‘Che bello. Le rendo onore per avermelo raccontato. Saluti i ragazzi da parte mia’. Questo è stato il nostro scambio”.

Immagino che sia stato un momento emotivamente molto intenso.

“Sì, ma mi ero preparato a quell’incontro. Mi ero preparato proprio sul piano emotivo. Volevo arrivarci pieno di emozioni. Sapevo che in quel momento ne avrei provate moltissime tutte insieme. Condividere l’attesa con altre persone, con altri talenti, mi ha riempito di gioia. C’è una frase che si sente spesso: l’attesa è quasi più bella dell’evento stesso. In parte è vero. Se quell’attesa viene riempita di esperienze positive, di condivisione, diventa qualcosa di straordinario. Devo dire che è stato anche molto impegnativo. Quel giorno non abbiamo preparato solo la torta di rose. Ho cucinato con i ragazzi tutto il menu previsto dal programma scolastico, spiegando ogni ricetta passo dopo passo. Nel frattempo, dovevamo gestire anche la torta di rose, con tutte le lievitazioni e i tempi tecnici. Per questo dico che non è uscita perfetta come l’avrei voluta”.

Dal punto di vista professionale, un momento come questo rappresenta il raggiungimento di un traguardo oppure solo una tappa intermedia su un pianerottolo prima di continuare la salita?

“Sinceramente non lo considero un punto di arrivo. Certo, sono usciti articoli, sui social la notizia ha avuto molta risonanza. Ma non l’ho fatto per diventare virale. Tra l’altro sui social non sono mai stato davvero virale: su Instagram non ho mai fatto numeri enormi. A volte ci si prova, ma non ho nemmeno tutta questa voglia di passare il tempo a registrare video di cucina. Per me è una fatica notevole. Quindi sì, mi è piaciuta la sua immagine del pianerottolo. Però, più che un pianerottolo, lo vedo come un trampolino di lancio. Sicuramente mi ha dato credibilità. Ho consegnato una torta al Papa, e non è rimasta lì: l’ha mangiata davvero. Tre ore dopo mi hanno chiamato dalla Santa Sede. Ero ancora alla stazione Termini di Roma quando mi hanno detto: ‘La torta è stata mangiata tutta. L’abbiamo condivisa con altre persone e al Papa è piaciuta molto. Le scriverà anche una lettera di suo pugno’. Per me questo significa tantissimo. Ma il mio obiettivo vero sarebbe un altro: cucinare per il Papa. Portargli un intero menu. Questa volta ho portato solo il dolce. Adesso sogno di preparare anche l’antipasto, il primo e il secondo”.

Questo sogno nasce anche da una dimensione personale, spirituale?

“Sì, perché credo molto in Dio. Non sono un praticante nel senso tradizionale: non vado spesso in chiesa. Però prego dentro di me. Prego la sera, nei momenti difficili e soprattutto nei momenti felici ringrazio. Sono cresciuto così. Ho frequentato la scuola delle suore, quindi qualcosa mi è rimasto. E ho sempre visto il Papa come una figura enorme, quasi mitologica: il rappresentante di Dio sulla Terra. Speravo di incontrare il Papa già quando c’era Bergoglio. Poi alla fine mi ha risposto Papa Leone. Quando sono andato da lui avevo davvero il cuore pieno di gioia. Quando l’ho visto e l’ho abbracciato (perché sì, alla fine l’ho abbracciato) è stato un momento molto particolare. In realtà il protocollo non prevede che si abbracci il Papa. Infatti, i cardinali dietro di lui mi guardavano piuttosto male. Ma lui mi ha detto: ‘Se appoggia la torta, la abbraccio’. Allora abbiamo posato la torta e ci siamo abbracciati. In quel momento ho percepito anche il suo profumo. Era un profumo di rosa, molto simile a quello del rosario di Padre Pio. Sono sensazioni personali, certo, ma per me è stato un momento molto intenso. C’è una cosa che mi fa riflettere: oggi spesso si prova quasi imbarazzo a mostrare la propria fede. In Italia, soprattutto al nord, capita che davanti a una piccola edicola votiva o a un luogo dove qualcuno ha perso la vita non si faccia più neanche il segno della croce. A volte succede anche a me. Si teme il giudizio degli altri: credere in Dio non è più considerato moderno. Io invece penso che non dovrebbe essere così. E quello che è successo ieri voleva essere anche un messaggio per i ragazzi della mia età e per quelli più giovani. Nelle scuole alberghiere ma anche nelle cucine ormai si sentono più bestemmie che segni della croce. Per me è una contraddizione. Non pretendo che tutti cambino idea. Ma se anche solo un ragazzo, leggendo questa storia, si pone una domanda, anche solo per pochi secondi, per me è già un risultato importante. Quando si finisce sui giornali o in televisione si ha una responsabilità. Non è solo carriera o successo: bisogna dare anche un esempio. Nella mia vita ho avuto talento e ho lavorato molto, ma ho avuto anche una certa fortuna. E la fortuna va rispettata. Significa comportarsi bene e provare, nel proprio piccolo, a lasciare qualcosa di positivo”.

In quel momento ha pensato anche a suo nonno Pietro, che di professione era maître?

“Moltissimo. Mio nonno si chiamava Pietro, proprio come la piazza San Pietro. Mi piace pensare quasi il contrario: che la piazza si chiami come lui, non che lui porti il nome della piazza. Quando guardavo la cupola pensavo sempre a lui. Per me San Pietro è sempre stato un riferimento. Anche il giorno di San Pietro era un piccolo rito: mettere l’albume nell’acqua e osservare formarsi la barca di San Pietro. Quando ho visto Papa Leone ho provato una sensazione molto strana, perché gli somiglia anche un po’. Quando mio nonno era più giovane e più magro avevano qualcosa di simile, perfino nella voce. Quando l’ho abbracciato ho sentito fortissima la presenza di mio nonno”.

E a sua nonna Carmela? Nel suo percorso è anche una figura fondamentale: è lei, in fondo, l’origine di tutta la sua storia, da quando un lontanissimo 19 marzo nella sua cucina ha preso in mano una sacca a poche per riempire le zeppole.

“In realtà devo ancora tornare a casa e, quindi, non l’ho ancora vista di persona. L’ho sentita al telefono ed era felicissima, davvero senza parole. Continuava a ripetere che non riusciva a crederci, che era orgogliosa del suo nipote. Dal vivo, però, sarà diverso. Mia nonna è molto più emotiva quando ci troviamo faccia a faccia. Per questo voglio godermi quel momento con calma, quando tornerò a casa tra due o tre giorni e potrò abbracciarla. Purtroppo, dovrò darle di nuovo la notizia, perché ha l’Alzheimer. Succede quindi una cosa particolare: nella difficoltà ho anche una piccola fortuna, quella di poterle raccontare questa storia come se fosse sempre la prima volta. La sua reazione è ogni volta quella di chi la ascolta per la prima volta: in un certo senso è come poter fermare il tempo in quell’istante”.

Prima ha usato una parola molto forte: giudizio. È stato un macigno nella sua vita. È riuscito a liberarsene?

“Direi che il giudizio è diventato un compagno di viaggio. Non credo che sparirà mai del tutto. È qualcosa che probabilmente porterò sempre con me. Col tempo forse migliorerà. Magari imparerò a conviverci, a farci amicizia. Per ora diciamo che abbiamo iniziato a conoscerci e a lasciarci un po’ di spazio. È ancora presente, ma molto meno di prima. Quando sono andato a lavorare con Antonella Clerici, per esempio, questo tema è diventato molto forte. Nel mondo dei cuochi, soprattutto nei ristoranti stellati, si respira spesso un clima molto duro. Le cucine possono essere ambienti pieni di bullismo, di frustrazione, con un linguaggio aggressivo. Se non fai cucina da stella Michelin, vieni considerato uno che non sa fare nulla. Quando decisi di partecipare al programma di Antonella Clerici, molti pensarono che fosse una scelta sbagliata. Dicevano: ‘Dopo tutto quello che hai fatto vai in televisione? Vai a preparare ricette semplici? Così butti via il tuo percorso’. E ogni volta che entravo in studio portavo con me anche quel peso ma io volevo essere lì perché era quel programma che guardavo con nonna anziché vedere i cartoni animati. Una volta, a Madrid, mi è successa una cosa molto spiacevole. Lavoravo in un ristorante importantissimo, con uno dei migliori chef al mondo. Il suo sous chef, un italiano napoletano, aveva un carattere molto aggressivo in cucina. Un giorno gli portai un piatto che non era riuscito bene. Non ricordo nemmeno cosa fosse, forse un raviolo. Me lo lanciò indietro e disse: ‘Vai a fare le frittatine ai fiori di zucca dalla Clerici, che è l’unica cosa che sai fare’. Quella frase mi fece molto male. Fino a quel momento il giudizio era qualcosa che percepivo, ma non mi era mai stato sbattuto in faccia in modo così diretto”.

È stato un colpo molto duro?

“Sì, ma la parte più incredibile è arrivata dopo. Pochi giorni prima di tornare in Italia, perché mia sorella si era ammalata, quello stesso chef mi disse: ‘Senti, secondo te potresti mettere una buona parola con Antonella Clerici? Mi piacerebbe fare un po’ di televisione’. Rimasi senza parole. Avevo passato un anno a soffrire per quelle frasi, mentre facevo avanti e indietro tra Madrid e Milano per registrare il programma. Pensavo davvero di stare compromettendo il mio percorso. Poi capisci che spesso certe parole non nascono da convinzione, ma dall’invidia”.

Come se far televisione fosse una passeggiata che tutti possono sostenere…

“Tra l’altro la televisione non è affatto semplice. Prima di entrare in studio ho avuto moltissimi attacchi di panico. E succede ancora oggi. Ogni volta, prima di andare in diretta, faccio il segno della croce. C’è la direttrice di studio, quella con le cuffie e il microfono, che mi vede e sorride con affetto. Io però lo faccio perché in quel momento ho paura. Sto chiedendo la grazia di riuscire a fare una buona puntata, senza farmi travolgere dall’emozione. Dopo quattro anni di diretta provo ancora un’emozione fortissima. Perché ci tengo davvero. Quando spiego una ricetta voglio che sia chiara. Non voglio dare nulla per scontato. E questa è una qualità che riconosco anche in altri colleghi a È sempre mezzogiorno. In Giusina Battaglia, ad esempio. Secondo me è una persona molto sottovalutata. C’è chi la ama e chi la critica, ma molte delle osservazioni che riceve sono completamente ingiuste. Io la conosco e posso dire che ha una qualità che sento molto vicina alla mia: la disponibilità ad aiutare gli altri. Mi ha aiutato davvero molto. Non con gesti eclatanti, ma con azioni concrete e importanti, senza nemmeno conoscermi davvero”.

La chiarezza è qualcosa che cerco anch’io quando guardo certe ricette. A volte guardi un video e ti chiedi: “Ma questo passaggio come l’ha fatto?”.

“Esattamente. È proprio quello che cerco di evitare. Quando spiego una ricetta cerco di raccontare tutto: la padella da usare, i tempi, i dettagli. Perché quando guardo qualcuno che cucina voglio capire davvero come replicare quel piatto. La cucina deve essere chiara. Alla fine, la cucina nasce dal cuore, non dalla testa. Anche i grandi chef hanno iniziato con piatti semplici. Tutti abbiamo iniziato così. Anch’io sono partito dalle preparazioni più semplici. E quando mia mamma mi diceva: ‘Che buono!’, quello era carburante. Era l’energia che mi spingeva ad andare avanti. Un complimento sincero può diventare una forza enorme. La verità è che tutto è energia. Quando qualcuno mi chiede: ‘Come sei arrivato al Papa?’, rispondo che bisogna vivere ogni esperienza con energia. Molte persone scrivono una lettera al Papa. Perché ha risposto proprio alla mia? Forse perché era sincera. All’inizio avevo anche provato a chiedere a ChatGPT come scrivere una lettera al Papa. Mi aveva dato un modello perfetto, ma sembrava una lettera artificiale. Allora l’ho riscritta da capo. Con il cuore. E credo che quella sincerità sia arrivata. Sono convinto che riuscirò anche a cucinare una cena in Vaticano. Non lo dico per presunzione, ma perché è una convinzione che sento dentro. E quando succederà voglio viverla davvero. Sa una cosa che ho imparato? Quando si scatta una fotografia spesso si pensa solo all’immagine: ‘Vengo bene o vengo male’. Invece bisognerebbe pensare al momento che si sta vivendo. Con chi si è, dove ci si trova, che emozione si sta provando. Quando accade questo, il volto si rilassa e la fotografia diventa autentica. In questi giorni sono uscite nuove fotografie di quel momento in Vaticano. Quelle ufficiali per i giornali sono perfette, istituzionali. Ma esistono anche altre immagini che resteranno private. Foto in cui io e il Papa ridiamo, scherziamo, ci diamo il cinque. C’è perfino il momento in cui chiedo come si bacia l’anello. Non lo sapevo davvero. Ho detto al cardinale: ‘Mi scusi, cosa devo fare?’. Mi ha risposto: ‘Deve baciare l’anello del Papa’. Avevo visto un video su YouTube, ma non ero sicuro. Lui scherzava: ‘A un centimetro di distanza’. E io: ‘Un centimetro o un centimetro e mezzo?’. Il Papa rideva, i cardinali ridevano. È stato un momento autentico”.

Si sente anche l’orgoglio nelle sue parole.

“Sì, sono orgoglioso. Molto”.

E non c’è nulla di sbagliato. L’orgoglio, a volte, è una cosa bellissima.

“Ha ragione. Devo imparare a riconoscere anche le cose belle che mi accadono. Un momento incredibile per me è stato anche l’ingresso in Piazza San Pietro con tutte quelle torte tra le braccia. Ero vestito da chef e attraversavo la piazza con quei dolci destinati all’altare. La gente si apriva per farmi passare. Non era il solito ‘fate largo’. Sembrava che tutti sapessero dove stessi andando e mi accompagnassero con lo sguardo. C’era un’energia incredibile. Nessuno mi fermava, nessuno faceva domande. Tutti si spostavano. È stato uno dei momenti più puri e più belli che abbia mai vissuto”.

In un mondo costantemente alla ricerca di pose, la sua sincerità è spiazzante. Spesso nelle interviste ci si costruisce un alter ego. Con lei non si ha mai questa percezione.

“È vero. Spesso si racconta ciò che conviene raccontare. Io invece faccio il contrario. Anche in famiglia me lo dicono spesso. Mia madre e mia sorella, quando leggono certe interviste, mi chiedono: ‘Perché devi dire che sei insicuro? La gente non lo sa. Perché raccontarlo?’. Lo fanno per proteggermi. Ma preferisco essere sincero. Quando ero più giovane raccontavo molte bugie, cercavo di apparire una persona diversa. Cercavo di sembrare perfetto. Oggi invece mi vesto come voglio e mi comporto per quello che sono davvero. La paura del giudizio esiste ancora. Però quella paura c’era anche quando cercavo di essere qualcun altro. Non posso fingere di essere qualcuno che non sono. Se devo essere deciso, lo sarò a modo mio. Non posso recitare una parte. Ho passato una vita intera a fingere. Non voglio farlo più. Alla fine, ho capito una cosa molto semplice: voglio stare soltanto con le persone con cui sto bene. Se qualcuno non mi piace o non mi fa stare bene, prende un’altra strada. Non è scritto da nessuna parte che dobbiamo uscire insieme o condividere una tavola. Preferisco circondarmi di persone con cui sento qualcosa di autentico. E in sincerità devo anche confessarle un dettaglio. Quella torta di rose in realtà non è nata per il Papa. È nata per mia sorella. È il suo dolce preferito. Volevo semplicemente prepararlo nel modo migliore possibile, portarlo al livello più alto che riuscivo a raggiungere. Poi quel dolce mi ha portato lontano, ma all’inizio era solo un gesto d’affetto. Io cucino sempre per qualcuno. Nel novanta per cento dei casi cucino pensando a mia sorella, anche quando non è seduta a quel tavolo. È il mio modo di dirle: ‘Ti voglio bene”.

Cucinare per gli altri è un atto d’amore. Ma deve imparare anche a cucinare per se stesso.

“In realtà sto iniziando a farlo. Un anno fa ho cominciato a prendermi più cura di me: palestra, alimentazione, attenzione al mio corpo. Poi avevo smesso per un periodo, perché mi piace mangiare. Adesso da qualche mese ho ricominciato. Sto cercando di rimettermi in forma e di prendermi più cura di me stesso. Sono stato anche a Mauritius per lavoro, in un resort bellissimo dove collaboro facendo formazione e show cooking. È stata un’esperienza incredibile, che mi ha dato molta energia. È stato anche un momento importante per riprendermi dopo un anno molto difficile”.