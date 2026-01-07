David Parenzo col tutore al braccio sinistro dopo la caduta sugli sci: "Mai fare i bischeri sulle piste"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Brutta disavventura durante le feste natalizie per David Parenzo, conduttore del programma L’Aria che Tira. Nella puntata di mercoledì 7 gennaio è infatti apparso in tv con un tutore al braccio sinistro. Un infortunio patito dopo una caduta sugli sci, come raccontato dalla stessa voce de La Zanzara con Giuseppe Cruciani. “Mai fare i bischeri sulle piste”, ha raccontato scherzando su quanto accaduto.

David Parenzo e il tutore al braccio

Nella puntata del 7 gennaio di L’Aria che Tira su La7, David Parenzo è apparso con un tutore al braccio sinistro.

“Buongiorno e buon 7 gennaio, prima lezione dell’anno, mai fare troppo i bischeri sulle piste da sci, specie quando si arriva alla soglia dei 50 anni”, ha esordito il conduttore.

ANSA David Parenzo durante una puntata del talk L’Aria che Tira

Un modo per spiegare in maniera chiara quanto accaduto e perché avesse la spalla immobilizzata.

Una disavventura sulla neve che David Parenzo ha subito chiarito prima di passare ai temi della puntata.

L’apertura della puntata del 7 gennaio è stata caratterizzata dalla canzone “Cosa succede in città” di Vasco Rossi.

I temi della puntata

Proprio sulle note del brano scelto come sigla iniziale, David Parenzo ha spiegato quanto accaduto.

Ha infine rassicurato con ironia il pubblico: “Non sarà oggetto questo della puntata”.

Il conduttore ha spiegato che, ovviamente, bisognava dare spazio a tutte le notizie del giorno “ben più importanti di questa piccola caduta sugli sci”.

Si è così passati ad affrontare gli argomenti più importanti di questo inizio 2026 come la tragedia di Crans-Montana e l’arresto di Nicolas Maduro.

La mancata sostituzione

Rispetto ad altre occasioni, David Parenzo ha deciso, comunque, di essere in diretta a L’Aria che Tira.

In precedenza, come riporta FanPage, nel corso della stagione si era assentato due volte.

La prima occasione è stata per i festeggiamenti dello Yom Kippur, la ricorrenza sacra del calendario ebraico.

Nel secondo caso, invece, non era presente al timone del talk in onda su La7 per la presentazione di un evento.

In entrambe le puntate, a sostituire David Parenzo era stato il collega Gerardo Greco.