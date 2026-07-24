David Parenzo "lascia" L'Aria che Tira, in ferie fino al 7 settembre: al suo posto Ludovica Ciriello

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

David Parenzo lascia la trasmissione L’Aria che Tira, ma solo per l’estate. Il conduttore tornerà il 7 settembre, fino ad allora sarà sostituito da Ludovica Ciriello, inviata di punta del programma di La7.

Il saluto di David Parenzo

Queste le parole con cui David Parenzo si è congedato dai telespettatori venerdì 24 luglio: “Io tornerò il 7 di settembre, ci saranno delle belle novità che scoprirete in corso d’opera, ma questo programma non chiude perché da lunedì (27 luglio, ndr) e per tutta l’estate ci sarà Ludovica Ciriello, che il pubblico di L’Aria che Tira ben conosce. Vi accompagnerà nel racconto della politica”.

E ancora: “Ringrazio voi che ci avete seguito con questo grande affetto e calore, è stata una stagione davvero straordinaria, ma non finisce qui perché ci vediamo a settembre. Grazie a tutta la mia squadra (…) perché non c’è soltanto chi va in video: tutto quello che avete visto è stato possibile farlo grazie a molte di quelle persone che lavorano dalla mattina alle 7 fino alla sera per sei giorni su sette”.

Il messaggio di Ludovica Ciriello

Sui social, attraverso due Storie su Instagram, ha scritto “Ci si vede lunedì. Evviva David, evviva L’Aria che Tira“.

La novità dell’estate

È la prima volta dopo anni cambia che la conduzione della versione estiva viene affidata a una persona diversa da Francesco Magnani, probabilmente anche per il video diffuso a settembre 2025 sui social in cui, in stato di alterazione, veniva fermato dalla polizia.

Lo scorso 10 luglio, tra l’altro, Ciriello aveva sostituito per la prima volta Parenzo: di fatto, una prova generale.

Chi è Ludovica Ciriello

Ludovica Ciriello, nata l’8 giugno 1988, è una delle inviate di L’Aria che Tira, per La7 inoltre cura il podcast Europost dedicato ai cambiamenti del continente.

Laureata in Giurisprudenza, è figlia di Pasquale Ciriello, costituzionalista ed ex deputato Pd morto a Napoli il 30 luglio 2014 a soli 64 anni.

Ha lavorato prima per l’emittente Canale 21, a Napoli, collaborando con quotidiani e riviste.

Ha anche lavorato a Bruxelles per un’agenzia di stampa specializzata nella copertura dei lavori del Parlamento europeo.

Entrata in redazione a L’Aria che Tira, è poi diventata inviata, seguendo i principali temi di attualità e politica italiana ed europea.