David Parenzo replica a Zerocalcare dopo la citazione in “Due Spicci”: la stoccata sulle multinazionali

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

David Parenzo ha replicato alla citazione ricevuta insieme a Giuseppe Cruciani nella serie Netflix “Due Spicci” di Zerocalcare. Il giornalista ha ringraziato per il riferimento, ma ha precisato di non condividere il pensiero del fumettista, aggiungendo con ironia che l’unica cosa che li accomuna sarebbe la “passione per le grandi multinazionali americane”.

Zerocalcare attacca, David Parenzo risponde

La nuova serie animata di Zerocalcare continua ad alimentare discussioni. Il debutto di “Due Spicci” su Netflix ha reso noto che il fumettista romano ha inserito nella narrazione una citazione dedicata a David Parenzo e Giuseppe Cruciani, storici volti del programma radiofonico “La Zanzara“.

La scena non è passata inosservata e ha provocato una risposta ironica da parte dello stesso Parenzo, che ha scelto Instagram per commentare la rappresentazione fatta dall’autore romano.

La citazione in “Due Spicci”

Nella serie, disponibile dal 27 maggio su Netflix, i due conduttori vengono raffigurati come profughi sull’ “Isola dei Famosi”, in una delle numerose gag che caratterizzano il linguaggio satirico e popolare di Zerocalcare.

Parenzo ha reagito condividendo sui social l’immagine della scena e commentando con sarcasmo. Secondo il giornalista, Zerocalcare li vedrebbe sull’Isola dei Famosi a chiedere “due spicci”: un riferimento che il conduttore ha accolto con apparente leggerezza, ringraziando comunque il fumettista per la citazione.

La parte più pungente del messaggio è però arrivata nella conclusione del post. Parenzo ha infatti scritto di non condividere nulla del “pensiero Zerocalcare”, aggiungendo che tra loro esisterebbe soltanto una passione comune: quella per le grandi multinazionali americane.

Il significato della frecciata

La battuta di David Parenzo non è casuale. Da anni Zerocalcare viene identificato come un autore vicino a posizioni critiche verso il capitalismo globale, il consumismo e alcuni meccanismi economici legati alle grandi corporation.

Nei suoi fumetti, nelle interviste e nelle produzioni televisive, il fumettista ha spesso affrontato temi sociali, politici e legati alle disuguaglianze, diventando un punto di riferimento per una parte del pubblico progressista.

Tuttavia, il fatto che le sue serie animate vengano distribuite da Netflix, una delle più grandi multinazionali statunitensi dell’intrattenimento, espone facilmente il fumettista alle critiche.

La battuta di Parenzo può essere quindi letta in quest’ottica: una “frecciata” sulla potenziale contraddizione, fra il sostegno a idee spesso critiche verso il sistema economico dominante e, allo stesso tempo, la collaborazione con una delle più importanti aziende globali del settore streaming.