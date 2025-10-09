David Parenzo ricorda Paolo Sottocorona meteorologo di La7 in diretta tv: "Non c'è sostituzione"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Si è spento improvvisamente Paolo Sottocorona, storico meteorologo di La7. In queste ore molti colleghi, amici e conoscenti lo stanno ricordando. Tra questi, il giornalista e conduttore televisivo David Parenzo che, durante la diretta del programma L’Aria che tira, ha rivolto a Sottocorona parole toccanti e di profonda stima.

Paolo Sottocorona, David Parenzo ricorda il meteorologo di La7

“Alle 13:02 era il momento in cui davo la linea a Paolo Sottocorona. Ognuno di noi ha un ricordo speciale di Paolo: tecnici, regia, redazione, autori e tutta la rete. Ogni mattina alle otto e mezza ci trovavamo per un caffè, scambiandoci una battuta sul tempo.” Così David Parenzo a L’Aria che tira nel ricordare il meteorologo scomparso l’8 ottobre, a 77 anni.

“Non c’è retorica, le parole in questi casi non hanno gran senso. Servono solo a dire: caro Paolo, ovunque tu sia, questa sarà sempre la tua aria che tirerà. Non c’è sostituzione“, ha concluso il giornalista.

La morte improvvisa

Il decesso di Paolo Sottocorona è giunto in modo del tutto inatteso. Al momento, non sono state rese note le cause precise del decesso, ma tutto fa pensare che il 77enne si sia spento all’improvviso.

Il meteorologo è andato in onda fino a ieri mattina, fornendo le previsioni su La7. Sembrava che non avesse alcun problema. Nulla lasciava presagire un epilogo tragico.

Il ricordo di Enrico Mentana

“Era una persona ironica, non pomposa, avrebbe sbuffato dopo aver letto le parole che giustamente oggi gli vengono abbondantemente riservate”. Così Enrico Mentana in una intervista rilasciata al Corriere della Sera per ricordare Sottocorona.

Il ‘Direttore’ ha raccontato alcuni aneddoti interessanti relativi al lavoro svolto dal 77enne. “In 15 anni che ha lavorato alla sua scrivania, nello stanzone della cronaca del Tg, non è mai venuto a chiedermi nulla. E mi creda, non è da tutti. Se ci siamo intrattenuti di più a conversare, magari era per commentare un buon vino rosso toscano”, ha dichiarato Mentana.

Il direttore del Tg La7 ha inoltre ricordato che Sottocorona, essendo un militare, ossia un uomo dell’Aeronautica, era una persona che aveva un gran rigore.

Poi ha rivelato che il meteorologo “aveva 77 anni, ma non li dimostrava: andava in giro in moto, sembrava un ragazzo”. “Credo che abbia avuto un’esistenza serena”, ha concluso Mentana.