David Rossi, dalla perizia l'ipotesi dell'intimidazione: gli aggressori l'avrebbero tenuto prima che cadesse

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David Rossi potrebbe essere rimasto appeso alla finestra mentre i presunti aguzzini, almeno due, lo tenevano aggrappato per intimidirlo: è quanto emerge in una prima valutazione effettuata a Roma dopo una simulazione posta in essere con il lavoro del Ris, nel contesto di una perizia che era stata richiesta dalla Commissione Parlamentare d’Inchiesta. Le indagini sul capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, morto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dall’affaccio del suo studio, continuano.

David Rossi tenuto aggrappato per intimidazione?

La notizia arriva dall’Ansa. Secondo una valutazione tecnica effettuata a seguito di una simulazione alla quale hanno partecipato i Ris, nell’ambito di una perizia richiesta dalla Commissione Parlamentare d’Inchiesta, il capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena potrebbe essere rimasto appeso alla finestra mentre almeno due persone lo tenevano aggrappato.

Lo scopo, secondo l’ipotesi arrivata dopo questi risultati, è che i due presunti aguzzini potrebbero averlo intimidito proprio in quel modo. La simulazione si è tenuta a Roma, presso l’Università del Foro Italico, lunedì 28 settembre.

ANSA

Secondo la ricostruzione resa possibile dalla perizia, improvvisamente la presa dei presunti aguzzini sarebbe venuta meno, dunque David Rossi sarebbe precipitato nel vuoto.

Gianluca Vinci, presidente della commissione, ha riferito all’Ansa che lo scopo è “capire quante persone, con quali modalità e con quale forza hanno posto David Rossi fuori dalla finestra. “Siamo fiduciosi sulle risultanze del nostro lavoro”, ha aggiunto.

Una possibile ricostruzione della morte di David Rossi

Alla luce di queste prime conclusioni, alle quali ne seguiranno altre con simulazioni effettuate in più modalità – come annuncia Vinci ai giornalisti – si rafforza la tesi di una prima aggressione brutale avvenuta all’interno dell’ufficio di David Rossi.

L’aggressione si sarebbe consumata velocemente, poi il capo della comunicazione sarebbe stato sbilanciato oltre la finestra e tenuto appeso, prima di precipitare e rimanere agonizzante sull’asfalto fino alla morte.

Il commento della moglie Antonella Tognazzi

Antonella Tognazzi, vedova di David Rossi, non nasconde il suo commosso entusiasmo. Ascoltata dall’Adnkronos, la donna sottolinea come questi accertamenti concretizzino maggiormente la teoria dell’omicidio. “Non era giusto passasse per uno squilibrato che alla fine si era buttato senza minimamente tenere conto degli affetti a cui poteva provocare dolore”.

Quindi, questa perizia confermerebbe “quello che, per quasi 14 anni, abbiamo cercato di dimostrare”.