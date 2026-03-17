David Rossi, Francesco Giusti e l'immagine sulla rivolta di Barbicone sui social due mesi prima della morte

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Si continua a indagare sulla morte di David Rossi, manager e capo della comunicazione di Banca di Monte dei Paschi di Siena, morto il 6 marzo 2013 in circostanze misteriose. L’ex vigilessa di Siena Giovanna Ricci ha indicato Francesco Giusti come possibile “uomo del vicolo” in riferimento alla sagoma che compare nel video al centro delle indagini. Nella trasmissione tv Lo Stato delle Cose è emerso un altro dettaglio degno di nota. Massimo Giletti e il suo team hanno scovato sui social un’immagine di un dipinto raffigurante la rivolta di Barbicone. Tale immagine è stata postata da Giusti due mesi prima del decesso di Rossi.

David Rossi: il dipinto della rivolta di Barbicone postato da Francesco Giusti

Francesco Giusti è un dipendente del Monte dei Paschi di Siena che negli anni della morte di Rossi era attivo anche in politica a livello locale, come segretario della Lega.

A Lo Stato delle Cose, Giletti ha avuto come ospite il presidente della commissione parlamentare d’inchiesta che si sta occupando del caso della morte di Rossi, Gianluca Vinci.

ANSA

Il giornalista e conduttore ha spiegato a Vinci che Giusti, il 24 gennaio 2013 ha postato in un gruppo Facebook un’immagine di un dipinto che raffigura un momento della rivolta di Barbicone, avvenuta nel 1371.

In particolare, tale opera rappresenta un uomo che guida gli operai tessili contro chi governava la città. Nel dipinto si vede Barbicone scaraventare da una finestra un uomo di potere. “Avanti senesi, ora o mai più”, scriveva Giusti a corredo dell’immagine.

Gianluca Vinci risponde a Massimo Giletti: “Risentiremo sicuramente Giusti”

“Può darsi che Giusti sia un grande appassionato di storia, a vedere questa immagine però qualche ansia viene. Che ne pensa presidente?”, ha domandato Giletti a Vinci.

“Intanto complimenti per aver trovato questa indagine. Questo è un elemento nuovo. Risentiremo sicuramente Giusti visto che aveva tra l’altro già chiesto di essere ascoltato con i suoi legali. Dopo questa novità, lo faremo anche con le garanzie non solo di un testimone”, ha dichiarato Vinci.

Naturalmente ora ci si chiede se il post di Giusti sia una banale coincidenza o se sia un indizio utile per fare chiarezza sulla morte di David Rossi, deceduto dopo essere volato da una finestra il 6 marzo 2013.

In merito alle rivelazioni della vigilessa Ricci sulla sagoma che si vede nel già citato video, Vinci ha dichiarato: “Stiamo lavorando da qualche settimana sull’identificazione di quell’uomo. I Ris di Roma stanno studiando il filmato”.

“La vigilessa Ricci di Siena ha fatto un nome e cognome, Francesco Giusti. Lui ha negato di trovarsi sul luogo in cui è morto David Rossi, ma la vigilessa non ha dubbi. Un’altra persona ci ha detto di aver riconosciuto Francesco Giusti. Noi quindi stiamo facendo accertamenti su queste informazioni“, ha aggiunto Vinci.

E ancora: “Giusti ha parlato molto in commissione parlamentare, quasi due ore. Alcune cose non tornano. Ci sarà bisogno di un esame attento. Ma resta da capire chi ha dato versioni discordanti”.

Francesco Giusti si difende: “Non centro niente”

“Io non c’entro niente, quella è una ripresa lontana e sgranata. Quella persona non sono io. Ho visto David Rossi una sola volta fuori da una festa dell’Unità”, si è difeso Giusti, parlando con un inviato de Lo Stato delle Cose.