David Rossi, Gabriele Ceccherelli si difende al Tg1: "Non c'entro, non saprei arrivare al Monte dei Paschi"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Gabriele Ceccherelli nega qualsiasi coinvolgimento nella morte di David Rossi. Lo ha detto la leggenda del calcio storico fiorentino in un’intervista al Tg1 in merito all’indagine aperta dalla Dda di Firenze sull’ipotesi di omicidio del capo dell’area comunicazione di Mps, trovato senza vita nel marzo 2013 nella strada sotto la finestra del suo ufficio a Palazzo Salimbeni. Secondo i testimoni della commissione parlamentare d’inchiesta, l’ex calciante avrebbe scelto gli uomini che avrebbero minacciato la vittima, ma lui risponde di non sapere nemmeno dove si trovi la sede storica di Monte dei Paschi di Siena.

L’intervista di Gabriele Ceccherelli

Ceccherelli ha respinto le testimonianze di due detenuti ascoltati dalla commissione parlamentare d’inchiesta, entrambi con alle spalle una condanna per calunnia, secondo i quali l’ex calciante avrebbe organizzato le minacce contro David Rossi, inviando i soggetti che avrebbero messo in atto l’intimidazione poi culminata con la morte del responsabile della comunicazione di Mps.

Secondo questa ricostruzione, il campione del calcio storico fiorentino avrebbe agito su mandato dell’ex presidente della banca, Giuseppe Mussari, che ha smentito e annunciato querele.

Le dichiarazioni dell’ex calciante

Ai microfoni del Tg1, l’ex calciante noto come “Zena” ha affermato che “di verità ce n’è una sola, la verità è che io un centro niente in questa faccenda, sono completamente estraneo“.

Alla domanda se abbia mai incontrato Mussari, Ceccherelli ha dichiarato di essere venuto a conoscenza dell’esistenza dell’ex presidente di Mps “tramite la televisione”.

E sui sospetti di una sua presenza a Palazzo Salimbeni ha risposto senza lasciare spazio a interpretazioni: “Io a Monte dei Paschi di Siena non ci saprei arrivare”.

Le accuse dei testimoni

Nell’intervista al Tg1, Ceccherelli ha spiegato inoltre dove avrebbe conosciuto uno dei due detenuti che lo accusano di aver organizzato la spedizione intimidatoria contro David Rossi, Saverio Giampà.

Secondo la versione dell’ex calciante, con il 61enne, un imprenditore calabrese considerato vicino alla ‘ndrangheta, avrebbe avuto un alterco 30 anni fa.

“Non voleva pagare delle bottiglie e io gli dissi ‘guarda se voi non volete pagare delle bottiglie andate dal proprietario, però di prepotenza no'” ha raccontato Ceccherelli.

“Io so per certo che non sono, quindi il film può anche essere fatto bene, ma gli attori sono diversi” ha detto infine.