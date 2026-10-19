David Rossi, ira dell'avvocato della famiglia sulle notizie su Mussari e Ceccherelli: "Si compromette lavoro"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Caso David Rossi: l’avvocato Miceli, legale della famiglia, si dice preoccupato per la diffusione di notizie mentre ci si sentiva “ad un passo dalla verità”. Il presidente della Commissione Gianluca Vinci replica che molti elementi non sono stati rivelati, coperti da segreto, e assicura che l’inchiesta parlamentare andrà avanti, in attesa che la magistratura faccia il suo corso.

David Rossi, rabbia dell’avvocato di famiglia

Del caso David Rossi si è parlato nel programma tv “Lo Stato delle Cose”, condotto da Massimo Giletti su Rai 3. Dopo la rivelazione delle conclusioni della commissione di inchiesta, che ha citato il presunto coinvolgimento di Mussari e Ceccherelli, il confronto in studio ha riguardato il modo in cui alcune informazioni sono arrivate al pubblico.

Carmelo Miceli, avvocato della famiglia dell’ex capo della comunicazione di Mps morto a Siena il 6 marzo 2013, ha preso la parola riconoscendo il valore del lavoro dei media e della Commissione, ma esprimendo un disagio preciso.

ANSA

“Non mi torna e non torna alla famiglia la ragione per cui queste notizie siano state diffuse” ha detto. Il motivo è che i familiari si sentivano “a un passo dalla verità”. Da qui la preoccupazione di chi segue il caso da anni: “la famiglia è veramente stranita da questo modo di gestione”.

Giletti ha poi rivendicato la sua condotta, ricordando di aver anticipato la presenza di un nome importante e di non aver letto altre indiscrezioni dopo la conferenza stampa tenuta in giornata.

Il legale ha replicato riconoscendo al giornalista di aver fatto il proprio lavoro assumendosene la responsabilità, ma ha insistito sul punto: “Non riusciamo a capire come mai queste cose non siano state consegnate nelle mani della Procura e a queste affidate nella totalità del riserbo”.

La risposta di Vinci

A rispondere è stato direttamente Vinci, che ha chiarito i limiti dell’organismo che presiede. “È chiaro che qui oggi ci sono molte cose coperte da segreto e non posso venirle a svelare in trasmissione” ha premesso.

“La Commissione parlamentare di inchiesta è un organo parlamentare e non dispone della magistratura, che farà il suo corso”.

Vinci ha aggiunto che le due persone citate non potevano essere ascoltate in Commissione senza una discovery, che permettesse loro di capire il motivo della convocazione e di farsi assistere da un legale.

Il presidente ha poi difeso il percorso compiuto, ribadendo che si proseguirà sulla stessa linea: “Noi non ci fermiamo, andiamo avanti e questo è un passo assolutamente imprescindibile”.