David Rossi potrebbe aver incontrato Giovanni Fava prima di morire, la versione dell'ex deputato della Lega

David Rossi era il capo della comunicazione della Monte dei Paschi di Siena ed è morto il 6 marzo 2013, dopo essere precipitato da una finestra al terzo piano della sede della banca. Secondo le versioni ufficiali si sarebbe trattato di un suicidio, ma sono tanti i punti poco chiari. La famiglia continua a cercare la verità e nelle ultime settimane è stata rilanciata l’ipotesi dell’omicidio. Un inviato di Farwest ha parlato con il politico Giovanni Fava, che sarebbe stato tirato in ballo nel caso in una puntata della trasmissione Lo Stato delle cose.

Le indagini sulla morte di David Rossi

A Farwest si è ripercorso cosa successe la sera in cui è morto David Rossi. In particolare, al centro del dibattito c’è un video delle telecamere di sorveglianza che riprende il capo della comunicazione della Monte dei Paschi di Siena mentre precipita dalla finestra e la sagoma di un uomo che si affaccia nel vicolo dove l’uomo giace a terra.

Nel servizio della trasmissione di Rai 3 hanno specificato che il passante che compare nelle immagini non è mai stato identificato.

Poi è stato mostrato un video con Giovanna Ricci, ex vigilessa di Siena, durante l’audizione alla Commissione parlamentare d’inchiesta a novembre 2025. Nelle immagini la donna afferma che “c’era anche la sagoma che io ho riconosciuto come essere Francesco Giusti“.

Sempre Farwest ha spiegato che Giusti è un dipendente Mps che, in quegli anni, era anche impegnato politicamente a Siena. A collocarlo nel vicolo quella notte, secondo il servizio del programma, sarebbero state anche altre persone.

Un uomo parla di un incontro con Giovanni Fava

Nel servizio di Farwest è stata inserita anche l’intervista fatta in precedenza dall’inviato a un uomo, rimasto anonimo, il quale ha sostenuto che tutti a Siena avrebbero riconosciuto Giusti nel video che riprende la caduta di David Rossi.

“Quello che si affaccia alle 20.11 nel vicolo, molto basso, è lui. Ha un giaccone molto riconoscibile, le gambe un po’ arcuate, il cappellino da baseball dei New York Yankees”, ha detto l’intervistato.

Secondo la fonte di Farwest, Giusti si sarebbe trovato nel vicolo per accompagnare nella sede Mps il politico Giovanni Fava, ex senatore della Lega.

La replica di Giovanni Fava

L’inviato di Farwest ha sentito Giusti che ha sostenuto sia tutto falso e che lui non fosse in quel vicolo. Ha ammesso di conoscere Fava ma ha aggiunto che non ci sarebbe stato alcun incontro tra il politico e Rossi.

Nell’inchiesta sulla morte del capo della comunicazione di Mps, infatti, non compare alcun coinvolgimento di Giusti e Fava.

L’ex senatore della Lega, raggiunto dall’inviato di Farwest, ha spiegato che l’unica cosa che può dire è che “io ho scritto alla commissione parlamentare d’inchiesta, avendo visto questa trasmissione (Lo stato delle cose che ha parlato di lui in merito a caso Rossi, ndr) per essere ascoltato”.

Alla domanda se conosceva David Rossi, Fava ha risposto che “chiunque lo conosceva più o meno, però io non avevo rapporti con lui“.

Riguardo al presunto appuntamento il 5 marzo, poi spostato al 6 marzo, il politico ha smentito fermamente: “Non avevo nessun appuntamento. Non ero a Siena e sono pronto a dimostrarlo”.

Chi è Giovanni Fava

Giovanni Fava è un ex politico e imprenditore italiano.

È stato sindaco di Pomponesco e deputato al parlamento per tre legislature, è presidente delle Zebre Parma e consigliere della Federazione Italiana Rugby e, dal 2021, uno dei tre consiglieri italiani di World Rugby.

Il 4 novembre 2018 ha annunciato le sue dimissioni dalla carica di consigliere comunale e il ritiro dalla politica.

La nuova perizia sul caso David Rossi

A dicembre 2025 è stata presentata alla commissione parlamentare d’inchiesta la relazione su una nuova perizia dei carabinieri del RIS sulla morte di David Rossi.

Secondo i periti del RIS, Rossi sarebbe stato trattenuto per il polso sinistro fuori dalla finestra da una o più persone, forse con l’intenzione di minacciarlo o intimidirlo. La caduta sarebbe avvenuta solo in seguito, quando la presa è venuta meno o è stata volontariamente interrotta.

L’uomo è morto in un momento particolarmente teso per la storica banca. La magistratura stava setacciando la gestione di Monte dei Paschi.

Secondo il presidente della commissione parlamentare, Gianluca Vinci, “sulla morte di David Rossi non si può più parlare di suicidio”.