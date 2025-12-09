David Rossi "tenuto dai polsi e lasciato cadere", la perizia cambia tutto e apre all'ipotesi omicidio
Gli esiti della perizia richiesta dalla Commissione d’inchiesta parlamentare ipotizzano la morte per omicidio di David Rossi
Si è conclusa la perizia sulle dinamiche della morte di David Rossi, ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena deceduto nel 2013 a seguito dalla caduta di una finestra del suo ufficio. Le analisi sulle ferite ai polsi di Rossi aprono la pista dell’omicidio o, spiega il presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta bis sul caso, di “omicidio come conseguenza di un altro reato”.
David Rossi: la pista è quella dell’omicidio
“La pista adesso è quella dell’omicidio o dell’omicidio come conseguenza di altro reato” dichiara Gianluca Vinci.
Il presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta bis sulla morte di David Rossi parla degli esiti della nuova perizia sul caso.
Gianluca Vinci, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta bis sul caso David Rossi
Le indagini si sono concentrate sulla dinamica della caduta che ha causato il decesso del capo della comunicazione Mps.
Oggetto della perizia anche le lesioni sui polsi della vittima: “Volevano esporlo fuori dalla finestra per spaventarlo e poi ritirarlo all’interno, oppure è stato lasciato andare”.
“In ogni caso – conclude Vinci – si può comunque parlare di omicidio” per quanto avvenuto il 6 marzo 2013 a Siena.
La prova dell’orologio
Il video riesaminato dai Ris mostra la cassa dell’orologio cadere prima del cinturino ed è chiaro, spiega Vinci “come l’orologio non fosse più al polso al momento della caduta”.
Esclusa l’ipotesi del suicidio: “Il dato certo è che quando David Rossi è precipitato qualcuno lo teneva per il polso sinistro appeso al balcone”.
Lo afferma il tenente colonnello dei Ris Adolfo Gregori, consulente della Commissione parlamentare d’inchiesta.
“Almeno all’ultimo istante – afferma Gregori – qualcuno lo teneva per il polso sinistro, provocando le lesioni e il distacco dell’orologio”.
L’appello della figlia Carolina Orlandi
“La Commissione non si ferma e andrà avanti” assicura Vinci, ringraziando la trasmissione Le Iene che ha costantemente aggiornato le autorità sui risultati della propria inchiesta sul caso.
A Le Iene si è rivolta anche la famiglia di David Rossi, rappresentata dalla figlia Carolina Orlandi.
“Oggi non parliamo più di opinioni, lo dice la fisica: mio padre è stato ucciso” è il commento di Orlandi, figlia della moglie di Rossi Antonella Tognazzi.
“Noi chiediamo la riapertura delle indagini. L’omicidio non ha prescrizione”: è l’appello di Orlandi, per cui David Rossi fu un secondo padre.