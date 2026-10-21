David Sirca accusato di tentata estorsione alla Zuegg dopo aver avvelenato la marmellata col solfato di tallio

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È entrato nel vivo a Verona il processo per tentata estorsione a carico di David Sirca, accusato di aver minacciato il gruppo alimentare Zuegg. L’imputato avrebbe richiesto 100mila euro all’azienda minacciando di mettere in vendita confezioni di marmellata avvelenata con solfato di tallio. Per la Zuegg il rifiuto del ricatto e il conseguente allarme hanno comportato il ritiro dei prodotti e a pesanti perdite economiche.

Le accuse per la tentata estorsione alla Zuegg con la marmellata avvelenata

Davanti al giudice Luciano Gorra del Tribunale di Verona si è aperto il dibattimento che vede imputato David Sirca, 51enne originario di Trieste. Stando a quanto ricostruito dall’accusa, l’uomo avrebbe inviato tre email minatorie alla società agroalimentare Zuegg chiedendo il versamento di 100mila euro per evitare la contaminazione dei prodotti.

A fronte del rifiuto dell’azienda di cedere alla tentata estorsione, il mittente ha inviato un secondo messaggio sostenendo di aver manomesso e avvelenato un vasetto di marmellata con solfato di tallio all’interno di un punto vendita Conad nella Val di Fassa, allegando un video esplicativo delle operazioni di apertura e risigillatura.

L’allarme ha costretto la dirigenza e i distributori al ritiro preventivo di tutti i lotti dagli scaffali, provocando un danno economico rilevante per il gruppo.

Chi è David Sirca

David Sirca, noto nell’ambiente investigativo come “Acquabomber” o il “mago del computer”, è un esperto informatico cinquantatreenne attualmente detenuto nel carcere di Padova. Negli anni è finito al centro di numerose indagini condotte da Polizia Postale e Europol per una serie di tentate estorsioni seriali compiute ai danni di oltre duecento imprese in Italia e all’estero.

Sirca operava inviando messaggi di posta elettronica da indirizzi anonimi mascherati via VPN o da falsi studi legali, minacciando di contaminare gli alimenti con acido, cianuro o pesticidi se le vittime non avessero corrisposto somme comprese tra 15mila e 50mila euro.

Nonostante diverse condanne già accumulate a Roma e Cuneo, la difesa dell’imputato continua a contestare la solidità delle prove tecniche, evidenziando come l’uomo sia stato assolto in altri procedimenti a Trieste e Perugia per mancanza di riscontri sui dati di connessione e sui campioni di sostanze tossiche.

Cos’è il solfato di tallio

Il solfato di tallio è un sale derivato dal tallio, un metallo pesante estremamente tossico, inodore e insapore, storicamente impiegato nella formulazione di veleni per roditori e insetticidi prima che ne venisse proibito l’uso in gran parte del mondo.

La sostanza interferisce direttamente con il metabolismo cellulare sostituendosi al potassio e distribuendosi nei principali organi, nel sistema nervoso e nei tessuti ossei dei mammiferi.

L’assunzione accidentale o l’ingestione di dosi elevate genera un’intossicazione acuta che si manifesta inizialmente con nausea, vomito e forti dolori addominali, per poi evolvere in gravi neuropatie, alopecia acuta, aritmie cardiache e insufficienza respiratoria, risultando letale a partire da quantità comprese tra 0,5 e 1 grammo negli individui adulti.

Per via della totale assenza di sapore e della difficoltà nel rilevarlo mediante le normali analisi ematiche, il minerale è stato storicamente ribattezzato come il “veleno degli avvelenatori”.