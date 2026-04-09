David sui manifesti di Futuro Nazionale di Vannacci a Firenze, scontro col Ministero della Cultura

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Il partito Futuro Nazionale, fondato da Roberto Vannacci, ha utilizzato un’immagine del David di Michelangelo per alcuni manifesti pubblicitari di un’iniziativa politica a Firenze. Il ministero della Cultura, interrogato dai consiglieri comunali di centrosinistra del capoluogo toscano, ha però rivelato di non aver ricevuto nessuna richiesta di autorizzazione. Il David è un bene culturale della Repubblica e non può essere utilizzato per fini politici.

Il manifesto di Vannacci con il David

Nei giorni scorsi è apparso, sui alcuni profili social legati a Futuro Nazionale, un poster pubblicitario di una manifestazione organizzata a Firenze dal partito di Roberto Vannacci.

Il poster, oltre alle informazioni sulla manifestazione e al logo del partito, riportava anche una grande immagine del David di Michelangelo, una delle opere rinascimentali più importanti tra quelle conservate a Firenze.

ANSA

I consiglieri comunali del Pd hanno subito inviato una richiesta di chiarimento al Ministero della Cultura, per capire se Futuro Nazionale fosse stato autorizzato a utilizzare l’immagine. Il dicastero ha chiarito di non aver ricevuto nessuna richiesta di questo tipo.

L’attacco dei consiglieri del Pd

A rendere pubblica la risposta del ministero sono stati il capogruppo Pd Luca Milani insieme ai consiglieri Andrea Ciulli e Stefania Collesei.

“Parliamo di un bene inalienabile, che non può essere piegato a operazioni di propaganda personale.L’utilizzo non autorizzato di uno dei simboli più importanti della nostra cultura è un atto grave e irrispettoso, non solo delle norme ma della storia e dell’identità del Paese” hanno dichiarato.

Le immagini dei beni culturali dello Stato possono essere infatti utilizzate liberamente solo per scopi personali e di studio, non commerciali o propagandistici. In quel caso è richiesta una concessione da parte dell’ente che li gestisce.

L’Accademia della Galleria si è attivata per la tutela dell’immagine dell’opera

I consiglieri comunali del Pd hanno subito chiesto che l’utilizzo dell’immagine dell’opera da parte di Futuro Nazionale venga immediatamente interrotto.

Senza l’autorizzazione del Ministero, infatti, il poster di Futuro Nazionale viola le norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

La Galleria dell’Accademia di Firenze, l’ente a cui è affidato il David di Michelangelo, ha comunicato di aver avviato le procedure per la tutela dell’immagine dell’opera.