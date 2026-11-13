David Walliams ex giudice di Britain's Got Talent indagato per abusi, accuse di essere predatore di minorenni

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Scotland Yard ha aperto un’indagine su David Walliams dopo aver ricevuto più denunce per presunti reati sessuali gravi e non recenti, distinte da quelle emerse nell’inchiesta di ITV News e Guardian. Il comico e scrittore britannico, 55 anni, respinge ogni accusa e non è stato né arrestato né ufficialmente incriminato.

David Walliams indagato per reati sessuali

La polizia metropolitana di Londra ha infine avviato un’indagine penale su David Walliams, comico e autore di libri per ragazzi tra i più venduti del Regno Unito. Negli ultimi giorni Scotland Yard ha raccolto diverse denunce per presunti reati sessuali gravi, commessi in passato. La notizia, diffusa dalla BBC e rilanciata dai principali media britannici, arriva a soli tre giorni dall’inchiesta di ITV News e The Guardian che ha travolto l’artista.

Nel comunicato della polizia, che non fa il nome dell’indagato, si spiega che sono state ricevute “numerose denunce di gravi reati sessuali commessi in passato” da un uomo che oggi ha più di cinquant’anni, un profilo che le testate inglesi collegano a Walliams, 55enne. Gli investigatori precisano che le segnalazioni ricevute sono diverse da quelle rese pubbliche dalle inchieste giornalistiche.

ANSA

Allo stesso tempo, però, i detective stanno passando al setaccio anche quelle inchieste, per capire se contengano elementi che configurino reati. “Coloro che si sono fatti avanti stanno ricevendo supporto da agenti specializzati”, si legge nella nota.

L’inchiesta su Walliams

Il lavoro congiunto di ITV News e Guardian è durato oltre tre anni e si basa su circa trenta fonti dirette. Attribuisce a Walliams l’uso della propria notorietà per avvicinare ragazze e giovani donne a scopo sessuale, con episodi che risalirebbero fino al 2003.

Più donne, che non si conoscono fra loro, riferiscono di avances sessuali non gradite, e due di loro raccontano di essere state contattate da Walliams a 15 anni. Jade, una di esse, parla di “violenza sessuale” e di “adescamento” riferendosi a un incontro avvenuto nell’agosto 2007, quando lei era una 15enne lui aveva 36 anni. Gran parte delle testimoni, comunque, era maggiorenne all’epoca dei fatti.

Le accuse toccano anche gli ambienti di lavoro. Dietro le quinte di “Britain’s Got Talent“, dove è stato giudice dal 2012 al 2022, Walliams avrebbe invitato ragazze e giovani donne nel suo camerino. Alla casa editrice HarperCollins, invece, avrebbe avuto una relazione con almeno una dipendente molto più giovane e in posizione subordinata, corteggiandone poi un’altra.

I suoi legali definiscono consensuale il rapporto con la collaboratrice dell’editore e respingono le accuse di molestie sul lavoro. Walliams nega con decisione qualsiasi contatto sessuale con la ragazza allora 15enne, esclude ogni ipotesi di reato e sostiene di non aver mai adescato giovani donne.

La difesa del comico

Walliams aveva provato a fermare la pubblicazione delle inchieste rivolgendosi all’Alta Corte. Il 3 novembre il giudice Matthew Nicklin ha respinto la richiesta, sostenendo che un’ingiunzione avrebbe rappresentato “un’interferenza eccezionalmente grave” con la libertà di espressione. I legali dell’artista avevano invocato le sue fragili condizioni di salute mentale.

In una lettera ai giornalisti delle due testate, il comico ha ammesso alcuni errori ma ha respinto l’accusa di abuso di potere: “Ripensandoci, mi rendo conto che a volte mi sono comportato in modo sconsiderato nei confronti di altre persone con cui ho avuto relazioni sessuali occasionali”. E ancora: “E sebbene uno squilibrio di potere sia inevitabile quando una delle parti è famosa, abusare di quel potere è tutt’altra cosa, ed è qualcosa che io non ho mai fatto”.

Poi la frase più netta: “Non sono un predatore sessuale. Non ho infranto la legge, ma sono devastato dal fatto che alcune delle donne che ho incontrato 10 o 20 anni fa abbiano ora espresso dolore o rabbia nei miei confronti”. A oggi non è stato né arrestato né incriminato.