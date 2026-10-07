Davide Barzan accusato di bancarotta e truffa, presi 313 mila euro da una società e 120 mila euro a una coppia

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Davide Barzan, criminalista e consulente di difesa, sarebbe accusato, insieme ad un ex socio, di bancarotta fraudolenta e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. A Barzan, noto per essere stato indicato come consulente della difesa nell’omicidio di Pierina Paganelli, verrebbe contestata anche l’ipotesi di truffa aggravata. I due avrebbero preso 313 mila euro da una società e 120 mila euro a una coppia.

Le accuse a Davide Barzan

Come riporta BergamoNews, l’inchiesta riguarderebbe le vicende che hanno portato alla liquidazione giudiziale di una società bergamasca attiva nel settore dell’edilizia, dichiarata con sentenza del giugno 2024.

Secondo la ricostruzione della Procura, Barzan e l’ex socio avrebbero distratto a proprio favore circa 313 mila euro dal patrimonio della società.

Barzan era amministratore unico e socio unico dell’azienda, mentre l’altro indagato ricopriva il ruolo di liquidatore.

Una parte della somma, secondo l’accusa, sarebbe stata poi trasferita a partire dal febbraio 2023 in attività finanziarie e su conti correnti intestati ai due in Italia e all’estero.

Nel giugno scorso, nell’ambito dell’inchiesta, erano scattati anche alcuni sequestri eseguiti dalla Guardia di Finanza.

La contestazione di truffa aggravata

A Davide Barzan verrebbe contestata anche una truffa aggravata da circa 120 mila euro.

Secondo l’ipotesi accusatoria, il consulente criminalista avrebbe indotto in errore una coppia prospettando la necessità di ripianare i debiti della società e facendo riferimento a presunti debiti pregressi non onorati.

In questo modo, sempre secondo la Procura, avrebbe ottenuto il versamento della somma in suo favore.

Chi è Davide Barzan

Davide Barzan è diventato più noto al grande pubblico per la presenza in programmi televisivi legati alla cronaca nera e per il coinvolgimento, come consulente, in casi molto seguiti.

Tra questi, in particolare, l’omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini il 3 ottobre 2023.

L’uomo, accusato di bancarotta e truffa, era stato indicato come consulente nell’ambito della vicenda e la sua attività è finita più volte al centro dell’attenzione mediatica.

Sul suo sito venivano richiamati anche altri casi di cronaca, tra cui la scomparsa di Greta Spreafico, il caso di Rosa e Olindo, l’omicidio di Nada Cella e la vicenda di Alessia Pifferi.

Tra le persone che avevano mosso accuse nei suoi confronti c’è Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, che aveva inizialmente affidato con il marito la difesa allo studio Barzan e poi ha revocato il mandato.

Bartolucci aveva sostenuto che Barzan si sarebbe presentato come avvocato.

Lui aveva respinto questa ricostruzione, affermando di non essersi mai presentato come tale e di essere consulente di parte.