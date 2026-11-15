Davide Beltrami di Futuro Nazionale risponde sul caso OnlyFans: "Gestivo i social, non gli incontri"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Dopo le polemiche scoppiate tra i militanti di Futuro Nazionale, l’oggetto della discordia, Davide Beltrami, affida ai social il suo commento. Secondo una notizia pubblicata dal Resto del Carlino, infatti, la nomina di Beltrami come referente di Castelnovo Monti (Reggio Emilia) ha diviso il partito di Roberto Vannacci. Il comitato locale ha preso le distanze dall’iniziativa, sostenendo che Beltrami avrebbe avuto “uscite discutibili sulle donne, che non giovano di certo al partito”. Il diretto interessato, quindi, spiega: “Gestivo i social, non gli incontri”.

La replica di Davide Beltrami

In un post pubblicato su Facebook, Davide Beltrami ha commentato la notizia uscita sul Resto del Carlino sulle tensioni interne al comitato locale di Futuro Nazionale dopo la sua nomina al ruolo di referente di Castelnovo Monti (Reggio Emilia).

“Ribadisco che io nel 2024 con intervista, spiegai che gestisco i social di un po’ di ragazze senza se e senza ma”, scrive Beltrami, che si dice convinto che queste notizie nascano per “screditare sul personale e non per fare politica”.

Poi aggiunge: “Non solo fate figure barbine, ma si dimostra anche poca voglia di fare politica seria e vera“, e ancora: “Non risponderò nel demerito, come si aspettano, ma nel merito”. Poi, in un commento, precisa: “Io gestivo i social, non gli incontri“.

“Io suddivido il personale dal politico, invece altri lo usano perché non sanno fare altro”. La discussione con i commentatori continua, e Beltrami annuncia le prossime mosse dopo l’esplosione del caso.

Il referente di Castelnovo Ne’ Monti minaccia vie legali

In un altro commento, Beltrami fa notare che “le cose scritte”, ovvero le affermazioni a lui attribuite, sarebbero “pezzi ritagliati“, e per questo motivo “adesso farò a livello legale ciò che devo” in quanto “intacca la mia persona”.

I colleghi di Futuro Nazionale che hanno preso le distanze dalla sua nomina, inoltre, si dissociano anche dal coordinatore provinciale Marco Lusetti, che lo ha nominato. “So che lavoro faceva Beltrami, l’ho tesserato io. Ma se l’attività è regolare, e lui paga le tasse, non c’è nulla di cui discutere”, ha detto a Repubblica.

Il caso OnlyFans a Futuro Nazionale

Come riporta Il Resto del Carlino, il comitato locale di Futuro Nazionale, in una nota, ha comunicato quanto segue: “Ci dissociamo da questa nomina e dalla gestione di Lusetti”, e viene precisato: “Continueremo a condividere le idee del generale Roberto Vannacci, ma l’incompatibilità con le figure istituzionali locali ci ha portati a sospendere la nostra attività sul territorio e a chiudere il comitato“.

Il primo firmatario è Fabio Cattoni, ma in calce ci sono anche le firme dell’ex sacerdote Achille Melegari e di sua moglie Gerardina Bellassai. Gli ormai ex membri del comitato lo accusano di trattare “le donne come oggetti“.