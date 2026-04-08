Davide Casaleggio lancia una frecciata al M5S e a Conte, "sempre detto che sarebbe un ottimo leader del Pd"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Davide Casaleggio torna ad accendere la polemica contro l’attuale corso del Movimento 5 Stelle, co-fondato dal padre Gianroberto con Beppe Grillo. L’imprenditore ha invitato il leader del partito, Giuseppe Conte, a “lasciare il simbolo” e ha parlato di “valori persi”. E si è spinto anche oltre, ribadendo che l’ex premier sarebbe “ottimo” alla guida del Partito Democratico.

Casaleggio contro Conte: “Ha perso i valori del M5S”

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Davide Casaleggio ha messo in discussione l’identità attuale del Movimento 5 Stelle, sostenendo che il progetto originario è stato in qualche modo tradito. “Il miglior modo di rispettare la storia del Movimento è chiarire che si tratta di una grandiosa avventura con valori che oggi non esistono più“.

Da qui l’imprenditore è passato alla richiesta più forte: cambiare nome e simbolo della formazione politica. Una scelta che, a suo dire, non sarebbe un segno di debolezza ma “un atto di chiarezza”.

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Sul piano legale Casaleggio ha citato anche una decisione del Tribunale di Genova, secondo cui il logo non apparterrebbe all’attuale partito. Un elemento, questo, che riaccende lo scontro interno già aperto con Beppe Grillo sulla titolarità del simbolo.

“Giuseppe Conte ottimo leader Pd”, la proposta per il centrosinistra

In una dichiarazione decisamente provocatoria Casaleggio è intervenuto sul futuro politico di Giuseppe Conte, proposto come guida del campo progressista. “L’ho sempre detto che sarebbe un ottimo leader del Pd”.

Un’affermazione che di fatto esclude l’ex presidente del Consiglio dalla parabola del Movimento e lo colloca in un’altra posizione politica. Non a caso, il giudizio sul cosiddetto “campo largo” è liquidato con una battuta: “Lo vedo sempre più stretto”.

Referendum e giovani: “Votano se la posta in gioco è chiara”

Nel corso dell’intervista, Casaleggio ha affrontato anche il tema della partecipazione al voto del referendum sulla Giustizia. Ha spiegato di aver sostenuto “la separazione delle carriere e il sorteggio”, pur senza condividere integralmente la riforma governativa, in coerenza con il programma del M5S stilato nel 2018.

Casaleggio ha poi definito il sorteggio “uno strumento potente e sottovalutato”, da estendere anche alle Authority per “sottrarle alla logica delle nomine politiche”.

Quanto ai giovani, l’imprenditore ha osservato che la partecipazione cresce quando viene percepita la potenzialità di un impatto diretto. “Chi oggi ha vent’anni vivrà l’intera transizione dell’intelligenza artificiale” e dovrebbe essere coinvolto nella costruzione di una proposta politica su questo tema.

Critiche al governo Meloni, in ritardo sull’intelligenza artificiale

Proprio sul tema tecnologico, Casaleggio ha riconosciuto al governo Meloni un avvio positivo sulla governance dell’intelligenza artificiale. Tuttavia il percorso intrapreso si sarebbe poi interrotto.

Il nodo principale, per l’intervistato, riguarda gli investimenti. L’Italia, pur essendo il secondo Paese manifatturiero d’Europa, dedica all’IA risorse inferiori rispetto a Francia e Germania. Un ritardo che, secondo Casaleggio, pesa in una fase in cui “milioni di posti di lavoro verranno trasformati dall’automazione nel prossimo decennio”.

L’eredità di Gianroberto Casaleggio e la sfida tecnologica

A dieci anni dalla scomparsa del padre, Davide Casaleggio riflette sull’eredità lasciata da Gianroberto. Il punto centrale è la convinzione che “ogni modello di società può essere cambiato, persino quello partitico”.

L’imprenditore cinquantenne ricorda anche la visione anticipatrice espressa in alcuni progetti del genitore, come quello sullo scontro tra autocrazie e democrazie. Uno scenario che oggi, sostiene, si sta concretizzando con regimi che utilizzano la tecnologia per il controllo e democrazie in difficoltà nell’utilizzarla in modo inclusivo.

Dal blog al progetto Avalon

Tra i progetti in corso per Casaleggio c’è anche l’evoluzione del blog realizzato dal padre. L’imprenditore spiega che sarà trasformato attraverso Avalon, un sistema basato sull’intelligenza artificiale.

L’obiettivo è analizzare gli scritti e la visione di Gianroberto Casaleggio per generare contenuti settimanali collegati all’attualità. “È un modo per dimostrare che la tecnologia può preservare un patrimonio intellettuale rendendolo vivo”.