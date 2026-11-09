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Davide Casaleggio scettico sulle primarie, né Schlein né Conte potrebbero battere Meloni: "Serve programma"

Davide Casaleggio stronca le primarie del Campo largo. Prima, sostiene, sarebbe meglio che Schlein, Conte e gli altri si accordassero sul programma condiviso

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Mauro Di Gregorio

Mauro Di Gregorio

GIORNALISTA

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Davide Casaleggio si dice scettico sulle primarie del Campo largo. Per l’esperto di comunicazione e innovazione, né SchleinConte, senza un programma comune, sarebbero in grado di battere il centrodestra a trazione Giorgia Meloni. Per le sinistre continuare a porre l’accento unicamente sulle primarie – aggiunge – sarebbe controproducente.

Chi è Davide Casaleggio

Davide Casaleggio, della Casaleggio Associati, è il figlio di quel Gianroberto Casaleggio che insieme a Beppe Grillo mise in moto il progetto politico di rottura che si concretizzò nel Movimento 5 Stelle.

In tempi non remoti, Davide Casaleggio non ha risparmiato critiche alla gestione Conte, usando termini polemici: “Eclissi finale di un sogno”, “Dispiaciuto per l’evoluzione del M5s”, “I valori M5s non esistono più”, eccetera.

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Nella foto: Davide Casaleggio.

Davide Casaleggio sulle primarie del Campo largo

In collegamento con la trasmissione di Radio Rai 1 Un giorno da pecora, Casaleggio ha detto la sua sulle primarie: “Secondo me il tema centrale è che nessuno vuole veramente farle, vogliono prima accordarsi su chi vince e poi faranno quello che bisogna fare”. E ancora: “Qualunque scusa è buona per non farle”.

Al conduttore Giorgio Lauro che poneva la domanda “Lei andrebbe a votare alle primarie?”, Casaleggio ha risposto in questi termini: “No, non è un tema che mi appassiona”.

Il nodo del programma condiviso

Altra domanda di Lauro: “Secondo lei è più adatto Conte o Schlein a battere Meloni?”. Risposta: “Penso nessuno dei due. Infatti la cosa strana è che ci si focalizzi sui nomi e non su un programma per l’Italia. Oggi penso che sarà la loro dannazione. A forza di parlare di chi sta nella poltrona, le persone potrebbero non andare a votare come hanno già fatto alle Europee”. E in effetti il sondaggio Only Numbers per la trasmissione Mediaset Realpolitik del 6 novembre dà gli astenuti e gli indecisi in Italia al 45%.

Il conduttore ha insistito sull’argomento: “Nel senso che ci vorrebbe un terzo nome, lei dice?”. Risposta: “Io penso che ci vorrebbe il terzo nome, che è ‘Il Programma’. Il programma, quello condiviso da questo gruppo di partiti, a distanza di pochi mesi dalle elezioni nessuno ancora lo sa”.

L’ultima domanda a tema del conduttore: “Non potrebbe candidarsi lei, Casaleggio?”. Il diretto interessato non ha espresso interesse per la questione: “Sto tranquillo nel mio bosco”.

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