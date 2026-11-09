Davide Casaleggio scettico sulle primarie, né Schlein né Conte potrebbero battere Meloni: "Serve programma"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Davide Casaleggio si dice scettico sulle primarie del Campo largo. Per l’esperto di comunicazione e innovazione, né Schlein né Conte, senza un programma comune, sarebbero in grado di battere il centrodestra a trazione Giorgia Meloni. Per le sinistre continuare a porre l’accento unicamente sulle primarie – aggiunge – sarebbe controproducente.

Chi è Davide Casaleggio

Davide Casaleggio, della Casaleggio Associati, è il figlio di quel Gianroberto Casaleggio che insieme a Beppe Grillo mise in moto il progetto politico di rottura che si concretizzò nel Movimento 5 Stelle.

In tempi non remoti, Davide Casaleggio non ha risparmiato critiche alla gestione Conte, usando termini polemici: “Eclissi finale di un sogno”, “Dispiaciuto per l’evoluzione del M5s”, “I valori M5s non esistono più”, eccetera.

ANSA

Davide Casaleggio sulle primarie del Campo largo

In collegamento con la trasmissione di Radio Rai 1 Un giorno da pecora, Casaleggio ha detto la sua sulle primarie: “Secondo me il tema centrale è che nessuno vuole veramente farle, vogliono prima accordarsi su chi vince e poi faranno quello che bisogna fare”. E ancora: “Qualunque scusa è buona per non farle”.

Al conduttore Giorgio Lauro che poneva la domanda “Lei andrebbe a votare alle primarie?”, Casaleggio ha risposto in questi termini: “No, non è un tema che mi appassiona”.

Il nodo del programma condiviso

Altra domanda di Lauro: “Secondo lei è più adatto Conte o Schlein a battere Meloni?”. Risposta: “Penso nessuno dei due. Infatti la cosa strana è che ci si focalizzi sui nomi e non su un programma per l’Italia. Oggi penso che sarà la loro dannazione. A forza di parlare di chi sta nella poltrona, le persone potrebbero non andare a votare come hanno già fatto alle Europee”. E in effetti il sondaggio Only Numbers per la trasmissione Mediaset Realpolitik del 6 novembre dà gli astenuti e gli indecisi in Italia al 45%.

Il conduttore ha insistito sull’argomento: “Nel senso che ci vorrebbe un terzo nome, lei dice?”. Risposta: “Io penso che ci vorrebbe il terzo nome, che è ‘Il Programma’. Il programma, quello condiviso da questo gruppo di partiti, a distanza di pochi mesi dalle elezioni nessuno ancora lo sa”.

L’ultima domanda a tema del conduttore: “Non potrebbe candidarsi lei, Casaleggio?”. Il diretto interessato non ha espresso interesse per la questione: “Sto tranquillo nel mio bosco”.