Davide Cavallo, l'abbraccio agli aggressori che l'hanno accoltellato: "Stupito dalla condanna molto alta"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Davide Cavallo ha abbracciato in aula i due imputati coinvolti nell’aggressione ai suoi danni avvenuta a Milano il 12 ottobre 2025, episodio nel quale lo studente 22enne era rimasto gravemente ferito dopo un pestaggio e alcune coltellate ricevute fuori da una discoteca in corso Como. Il gesto è arrivato prima della camera di consiglio nel processo celebrato con rito abbreviato. Sulla condanna a 20 anni per uno dei due aggressori, la difesa ha rivelato che Davide Cavallo si è detto “stupito”.

Davide Cavallo e l’incontro con i due aggressori

Secondo quanto riferito dall’ANSA, Davide Cavallo ha chiesto personalmente al giudice di potersi avvicinare ai due imputati per abbracciarli.

I tre hanno poi parlato a lungo in aula prima della lettura della sentenza.

Alessandro Chiani è stato condannato a 20 anni di carcere per tentato omicidio e rapina.

Secondo l’accusa, il giovane sarebbe stato responsabile dell’aggressione avvenuta nella notte del 12 ottobre 2025 nel centro di Milano, con il tentativo di rapinare Davide Cavallo di 50 euro.

Lo studente riportò ferite gravissime e una lesione permanente.

Il coimputato Ahmed Atia è stato invece assolto dall’accusa di rapina e condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso.

Per lui è stata disposta la scarcerazione.

Il giudice Alberto Carboni ha inoltre stabilito una provvisionale di 500mila euro a favore di Davide Cavallo e di 50mila euro ciascuno per i genitori dello studente.

Per Ahmed Atia è stato disposto un risarcimento generico da definire in sede civile.

Le parole della difesa e la reazione di Simone Cavallo dopo la sentenza

Dopo la decisione del giudice, la difesa di Davide Cavallo ha spiegato il significato del gesto compiuto in aula.

Come riportato da Adnkronos, “Il pensiero di Davide nei confronti di entrambi gli imputati è che in futuro possano essere delle persone migliori”.

La difesa ha aggiunto che il 22enne sarebbe rimasto “stupito della pena molto alta inflitta ad Alessandro Chiani” e che si augura “che anche Ahmed Atia possa imparare dalla vicenda, dalla carcerazione che ha subito”.

ANSA ha raccontato la reazione di Simone Cavallo quando ha sentito pronunciare “20 anni di reclusione”.

Il ragazzo è rimasto spaesato, poi si è seduto, si è coperto con le mani il volto ed è scoppiato in un pianto liberatorio.

L’aggressione era avvenuta in pieno centro a Milano e aveva coinvolto anche tre minorenni arrestati nell’ambito delle indagini.

Secondo quanto emerso nel processo, il gruppo avrebbe agito con il solo obiettivo di sottrarre pochi soldi alla vittima.

La lettera di Davide Cavallo sul perdono

Il 12 maggio Davide Cavallo aveva già espresso pubblicamente il proprio stato d’animo attraverso una lettera pubblicata dal sito Chiesa di Milano.

Nel testo il giovane aveva raccontato il rapporto con la rabbia e il dolore dopo quanto accaduto.

“Conosco la rabbia di un’età, la frustrazione del vivere in un mondo troppo grande per noi”, aveva scritto.

Nella lettera Davide Cavallo spiegava anche di non riuscire a provare odio verso chi lo aveva aggredito.

“Non odio. Dovrei farlo, credo, sarebbe logico, ma non mi riesce”, si legge nel passaggio pubblicato.

Il giovane aveva poi aggiunto: “A volte penso che il mio cuore ha già perdonato un po’ quello che mi è stato fatto, perché so come si sentono i responsabili”.

E infine: “Le cose vanno così a causa di 5 ragazzini arrabbiati col mondo. Non mi nasconderò dietro un dito. Quando ho saputo della loro età, a parte l’incredulità, mi si è fatto pesante il cuore: mi dispiace per ogni giorno che passano in galera, mi dispiace davvero. Sono troppo giovani per non vivere il mondo. E nonostante questo, lo ero anch’io. Persino adesso, possono usare le proprie gambe, sentirle attaccate al corpo, fare sport. Non è scontato. Ormai lo so”.