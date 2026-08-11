Davide Ferrerio in coma irreversibile, appello della famiglia a 4 anni dal pestaggio: "Ci chiediamo il perché"

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L’11 agosto 2022 Davide Ferrerio, bolognese in vacanza in Calabria, fu brutalmente pestato in una via di Crotone. Da allora, il ragazzo oggi 23enne si trova in coma. Fu vittima di uno scambio di persona: la spedizione punitiva aveva come obiettivo qualcun altro. A quattro anni dalla tragedia, la famiglia continua a chiedere giustizia.

L’appello della mamma di Davide Ferrerio

Ospite della trasmissione Morning News, Giuseppina Orlando, la madre di Davide Ferrerio, rivive attraverso le immagini la tragica notte dell’11 agosto 2022: “È uno strazio senza fine. Un dolore indelebile, straccia il cuore”.

Nonostante il dolore, la donna trova la forza di continuare a lottare per ottenere giustizia, perché tutti i colpevoli paghino le proprie colpe.

Il pensiero della signora Giuseppina è ad Alessandro Curto, colui contro il quale era stata organizzata la spedizione punitiva: “Sapeva cosa lo stava attendendo. Poteva andare via, invece ha visto Davide e gli ha puntato il dito contro”.

Fu Curto, colpevole di chattare con una ragazzina, a scrivere di essere arrivato al punto di incontro e di indossare una camicia bianca, la stessa portata da Davide Ferrerio.

Curto è stato assolto, ma la madre di Davide non ci sta: “È colui che ha scatenato tutto, se non a titolo di dolo a titolo di colpa, deve rispondere”.

Il ragazzo in coma, il padre al suo fianco

Il conduttore Dario Maltese ascolta anche il padre di Davide, Massimiliano Ferrerio, in collegamento dall’ospedale di Bologna dove il figlio è ricoverato.

“Siamo tutti i giorni qui a trovarlo. – racconta l’uomo – In una quotidianità che non avremmo mai pensato di dover vivere”.

La speranza è che il ragazzo possa, un giorno, risvegliarsi. “Siamo sicuri che lui ci sente” afferma il padre.

E, nel frattempo, “cerchiamo di fare in modo di ottenere una reazione da parte sua. Gli parliamo, gli facciamo ascoltare le sue canzoni preferite, i cori da stadio”.

Il ricordo del fratello Alessandro

Al fianco ai genitori in questa battaglia per la giustizia c’è anche Alessandro Ferrerio, fratello maggiore di Davide.

“A distanza di 4 anni il dolore è immutato. – confessa il 29enne – Vederlo ridotto così è uno strazio”.

Il fratello maggiore prova un forte senso di colpa: “Non riesco a perdonarmi di non essere stato lì con lui quella sera, a proteggerlo ed evitare che accadesse la tragedia”.

Di Davide ricorda “l’umanità, la forza d’animo. Era un ragazzo con un sacco di virtù. Manca tantissimo”.

4 condanne e un’assoluzione per il pestaggio di Crotone

Istigatrice della spedizione punitiva fu Anna Perugino, condannata a 12 anni di carcere per concorso in tentato omicidio. A 5 anni corrisponde la condanna del compagno Andrej Gaju.

La figlia di Perugino, Martina, minorenne all’epoca dei fatti, ha ricevuto due anni di messa alla prova. L’aggressore materiale fu Nicolò Passalacqua, condannato a 12 anni e 8 mesi di reclusione.

Alessandro Curto, bersaglio della spedizione che indicò Ferrerio agli aggressori, è stato invece assolto.