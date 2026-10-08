Davide Iacopini aggredito in monopattino, quarta vittima della banda della minicar: ipotesi sfida social

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Ci sarebbe una banda dietro l’aggressione all’attore Davide Iacopini. L’ipotesi degli investigatori sarebbe quella di una sfida social da parte, probabilmente, di adolescenti che sarebbero a bordo di una minicar nera. Un gruppo che starebbe seminando il terrore dopo quattro aggressioni molto simili tra loro.

Davide Iacopini aggredito in monopattino, l’ipotesi sfida social

A parlare di ipotesi sfida social è La Vita in Diretta in un servizio di Marta Minieri.

La giornalista spiega che “una banda su una minicar nera sta terrorizzando Roma”.

L’ultima vittima sarebbe l’attore Davide Iacopini, colpito lunedì sera 5 ottobre mentre era su un monopattino.

Sarebbe la quarta persona aggredita con la stessa modalità da un gruppo di adolescenti che, secondo l’ipotesi, sarebbero impegnati in una sfida social.

Le indagini

Nel servizio de La Vita in Diretta, la giornalista Marta Minieri aggiunge: “È caccia ai responsabili, che sono tornati persino indietro a riprendere una scarpa”.

Sarebbe “un gruppo di teppisti probabilmente adolescenti che sfrecciano per Roma a bordo della piccola auto nera e colpiscono seminando il panico”.

L’inviata parla di “banda della minicar”.

Le precedenti aggressioni

La Vita in Diretta ricorda anche le precedenti aggressioni prima di quella ai danni dell’attore Davide Iacopini.

Il 4 ottobre la banda della minicar avrebbe colpito almeno tre persone nell’arco di tre chilometri.

Tra le vittime anche una 44enne che ha dichiarato: “Non mi sono resa conto di nulla, alle 22 stavo tornando a casa dal lavoro e mi sono sentita colpire dietro la nuca, poi ho visto l’ombra di un ginocchio spuntare da un finestrino”.

Nello stesso giorno ci sarebbe stata un’altra vittima a pochi chilometri dalla quarantaquattrenne, un uomo che abita a Parigi e che stava camminando.

La sorella ha raccontato che l’uomo ha sentito una botta in testa ed è caduto, avrebbe visto una minicar nera con la targa coperta e i segni di un incidente.

Ha visto anche uno dei passeggeri, un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni.

L’uomo ha notato che aveva perso il cappello, lo ha preso e lo ha portato ai carabinieri.

I carabinieri starebbero analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza, in particolare quelle relative all’aggressione.