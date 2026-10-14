Banda Minicar a Roma, Davide Iacopini ancora in coma al San Camillo: resta la prognosi riservata

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’attore Davide Iacopini rimane ricoverato in terapia intensiva e in coma farmacologico al San Camillo di Roma a seguito del trauma cranico riportato nell’aggressione subita il 5 ottobre a Monteverde. I medici hanno avviato la riduzione della sedazione dopo la riuscita del secondo intervento neurochirurgico, mantenendo la prognosi strettamente riservata. Nel frattempo, le indagini hanno portato alla confessione di due minorenni.

Le condizioni di salute di Davide Iacopini in coma a Roma

L’attore Davide Iacopini si trova ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Camillo di Roma, dove continua il monitoraggio costante da parte dei medici.

Il quadro clinico del 42enne rimane critico ma stabile a seguito del grave trauma cranico riportato la sera del 5 ottobre, quando è stato sbalzato dal monopattino in via Barrili a Monteverde dopo essere stato colpito con un calcio da un’auto in corsa.

ANSA

Nella notte di venerdì 9 ottobre l’attore era stato sottoposto a un secondo e delicato intervento neurochirurgico d’urgenza, eseguito dall’équipe diretta dal professor Riccardo Ricciuti.

L’operazione è “perfettamente riuscita” e i sanitari hanno riscontrato una “buona stabilità complessiva dei parametri vitali”, avviando in queste ore il processo di graduale riduzione della sedazione per favorire il risveglio, pur confermando che la prognosi resta riservata.

La svolta nelle indagini a Roma: la confessione dei due minorenni

Parallelamente al decorso medico di Davide Iacopini, le indagini condotte dai Carabinieri e dalla Polizia locale sotto il coordinamento del pubblico ministero Ambrogio Cassiani hanno registrato una svolta decisiva nella notte tra il 13 e il 14 ottobre.

Due ragazzi di 16 e 17 anni, residenti rispettivamente nei quartieri di Testaccio e Monteverde, sono stati ascoltati in caserma e hanno infine confessato di essere gli autori dell’aggressione. Risulta inoltre che il diciassettenne sia figlio di un carabiniere e proprietario della minicar nera utilizzata.

Per la svolta è stata determinante la testimonianza di un meccanico della zona che ha riconosciuto il veicolo, modificato con luci a LED rosse vicino alla targa e vari adesivi. I due giovani, denunciati a piede libero con la pesante accusa di tentato omicidio, avrebbero giustificato la sequenza di violenze dichiarando agli inquirenti di aver agito per pura “noia”.

La “banda della minicar” e la dinamica delle sei aggressioni

La ricostruzione investigativa ha permesso di accertare che l’aggressione ai danni di Davide Iacopini non è stato un episodio isolato, bensì l’ultimo di una serie di sei aggressioni compiute a Roma tra il 4 e il 5 ottobre tra i quartieri di Monteverde e Testaccio.

La coppia di minorenni incrociava le proprie vittime, pedoni, ciclisti o utenti su monopattino, e le aggrediva sferrando calci, oppure colpendole a tradimento con tubi di plastica e mazze da golf dal finestrino del passeggero della vettura in corsa.

Oltre al caso di Iacopini, tra le vittime figurano anche un impiegato di 67 anni e un giovane turista francese. Gli inquirenti sono riusciti a incastrare la banda incrociando i filmati di oltre 40 telecamere di videosorveglianza della zona con i dati dei tabulati e delle celle telefoniche agganciate dai cellulari dei due ragazzi.