Davide Iacopini buttato giù dal monopattino, caccia alla minicar e a un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Le prime testimonianze sull’aggressione a Davide Iacopini avrebbero portato a un identikit. La polizia starebbe cercando un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni, che farebbe parte della banda che ha compiuto una serie di aggressioni contro pedoni, ciclisti e persone che viaggiavano in monopattino nella zona del quartiere Monteverde, a Roma. Ci sarebbe anche una telecamera di sorveglianza privata di un palazzo che potrebbe aver ripreso l’aggressione a Iacopini.

Gli sviluppi dell’indagine sull’aggressione a Davide Iacopini

Il racconto di un testimone potrebbe aver dato un indizio per capire chi abbia aggredito la sera del 5 ottobre l’attore Davide Iacopini, spingendolo giù dal monopattino su cui viaggiava da una minicar.

Il testimone sarebbe la vittima di un’altra aggressione simile, avvenuta sul Ponte Testaccio, che sarebbe riuscito a vedere in volto uno degli occupanti della minicar. Avrebbe descritto un giovane biondo, tra i 16 e i 18 anni.

Il programma Rai Uno Mattina ha in seguito fatto notare che, proprio nel punto in cui Iacopini è stato aggredito, c’è una telecamera di sorveglianza privata di un palazzo, che potrebbe aver quindi ripreso l’aggressione.

Come sta Davide Iacopini

Iacopini, dopo essere stato aggredito, ha battuto la testa sul terreno e ha perso conoscenza. È stato immediatamente soccorso e portato all’ospedale San Camillo di Roma in condizioni gravi.

Ieri 8 ottobre attorno alle 15 i medici hanno diffuso un bollettino, in cui hanno dichiarato che l’attore è stato sottoposto a una delicata operazione di neurochirurgia.

Il decorso è stato regolare, ma le condizioni dell’attore rimangono gravi. Viste le conseguenze dell’aggressione, la polizia sta indagando per tentato omicidio.

Iacopini “È sottoposto a monitoraggio e supporto terapeutico intensivo, e la prognosi è ancora strettamente riservata” hanno aggiunto i medici il 9 ottobre.

Le aggressioni in minicar ai passanti a Roma

Quello di Iacopini non sarebbe un caso isolato. La polizia ha infatti individuato altre quattro aggressioni simili a quella dell’attore, sempre nella zona del quartiere Monteverde, a sud ovest del Tevere.

La dinamica sarebbe sempre simile: una minicar scura con la targa coperta si avvicina a un passante in bici, in monopattino o a piedi. Uno degli occupanti spinge o colpisce il passante, per poi fuggire.

Le aggressioni sono avvenute tutte tra il 4 e il 5 ottobre, attorno alle 22, in zone poco coperte dalle telecamere di sorveglianza. Questo ha fatto pensare agli investigatori che siano state commesse dalle stesse persone.