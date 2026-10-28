Davide Iacopini ha ripreso conoscenza dopo l'aggressione della banda delle Minicar, come sta l'attore

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Migliorano le condizioni di Davide Iacopini, l’attore ricoverato a Roma dopo un grave incidente in monopattino causa dalla cosiddetta banda delle Minicar.L’attore ha ripreso conoscenza e risponde agli stimoli, mentre prosegue il percorso di recupero in ospedale. La prognosi resta riservata, ma i progressi registrati nelle ultime ore alimentano nuove speranze.

Davide Iacopini si è svegliato: migliorano le condizioni

Davide Iacopini ha ripreso conoscenza, è vigile e interagisce con i medici e con i familiari. La notizia, appresa dall’Adnkronos, rappresenta un segnale positivo nel quadro clinico dell’attore, ricoverato all’ospedale San Camillo-Forlanini di Roma dopo il grave incidente causato da una minicar.

Il miglioramento delle condizioni di Iacopini è arrivato gradualmente, dopo la riduzione della sedazione avviata per favorirne il risveglio. L’attore è stato sottoposto a due interventi neurochirurgici e resta attualmente ricoverato in Terapia intensiva, dove continua a ricevere le cure e il monitoraggio necessari.

La ripresa della coscienza e la capacità di interagire con chi gli sta accanto costituiscono segnali incoraggianti, pur senza consentire, al momento, di considerare superata la fase più delicata. La prognosi rimane infatti riservata.

Nonostante i progressi registrati, sarà l’evoluzione del quadro clinico a determinare i prossimi passaggi del percorso ospedaliero. Stando alle informazioni emerse, il trasferimento in un altro reparto potrebbe essere vicino, ma non sono stati ancora comunicati tempi certi.

Dall’aggressione della banda delle Minicar al ricovero

La vicenda risale alla sera del 5 ottobre, quando Iacopini è rimasto coinvolto in un grave episodio nel quartiere Monteverde, a Roma. Le prime informazioni avevano riferito di un incidente in monopattino, poi è entrata in scena la banda delle minicar.

Dopo l’accaduto, le condizioni di Iacopini hanno richiesto un’assistenza medica particolarmente delicata, con il ricovero in terapia intensiva e due interventi neurochirurgici. La riduzione della sedazione ha consentito di avviare la fase del risveglio, durante la quale sono emersi i primi segnali di recupero.

Il fatto che l’attore sia ora vigile e riesca a interagire con i medici e con i propri cari rappresenta un passaggio significativo, anche se la prudenza resta indispensabile.

Cosa succede adesso

Il risveglio costituisce un passaggio importante dopo una fase caratterizzata dalla sedazione e dagli interventi neurochirurgici. Saranno necessari ulteriori controlli per valutare l’andamento delle condizioni neurologiche e generali.

L’eventuale trasferimento fuori dalla terapia intensiva segnerebbe un altro passo nell’assistenza, qualora il quadro clinico lo consentisse. Al momento, però, si tratta di una possibilità attesa e non di un passaggio già confermato.