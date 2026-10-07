Davide Iacopini in terapia intensiva a Roma, l'attore buttato giù dal monopattino: caccia a una minicar nera

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Una minicar gli si è avvicinata mentre si trovava a bordo di un monopattino elettrico. Uno degli occupanti del veicolo gli ha sferrato un calcio gettandolo giù dal mezzo. In seguito alla caduta l’attore Davide Iacopini, 42 anni, ha subito un trauma cranico e si trova adesso ricoverato presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Camillo di Roma. Sul caso è stata aperta un’indagine per tentato omicidio.

L’aggressione in monopattino dalla minicar

Nella tarda serata del 5 ottobre, poco dopo le 22:00, l’attore Davide Iacopini stava transitando su via Anton Giulio Barrilli, nel quartiere romano di Monteverde, a bordo di un monopattino elettrico.

Secondo la prima ricostruzione delle forze dell’ordine, una minicar nera con a bordo due persone si è avvicinata all’uomo e uno degli occupanti lo avrebbe colpito con un calcio.

ANSA

Durante la fuga uno degli aggressori avrebbe perso una scarpa e il mezzo sarebbe tornato indietro per recuperarla, per poi allontanarsi a tutta velocità.

Davide Iacopini ricoverato in terapia intensiva

Il calcio ha fatto cadere con forza Davide Iacopini dal monopattino, causandogli un grave trauma cranico.

L’attore 42enne si trova attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Camillo di Roma. La prognosi è riservata.

Iacopini è tra i protagonisti del film Diaz di Daniele Vicari e noto per la partecipazione a numerose fiction di successo, da Suburra a Maschi Veri, fino a Che Dio ci aiuti e Il capitano.

Gli inquirenti della Procura di Roma, coordinati dal procuratore Francesco Lo Voi, stanno analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza della zona per ricostruire le dinamiche dell’aggressione e individuarne i colpevoli.

Indagine per tentato omicidio a Roma

Quello di Davide Iacopini potrebbe non essere un caso isolato. Nella mattina del 6 ottobre una donna ha denunciato un’aggressione avvenuta 24 ore prima quella ai danni dell’attore.

Mentre stava tornando a casa in monopattino, la donna è stata avvicinata da una minicar nera e colpita alla testa fino a perdere l’equilibrio e cadere.

La stessa vettura avrebbe poi fatto inversione per scagliarsi contro un altro monopattino, il cui conducente è andato a sbattere contro alcune auto parcheggiate.

Gli inquirenti stanno eseguendo accertamenti sui diversi episodi e la Procura di Roma ha aperto un indagine per tentato omicidio.