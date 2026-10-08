Davide Iacopini in coma dopo la caduta dal monopattino, Montanari sotto shock: "Eravamo a cena"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Ospite di Radio Deejay, l’attore Francesco Montanari ha commentato quanto accaduto al collega Davide Iacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva, in coma. Iacopini, che ha recitato insieme a Montanari nella serie “Maschi Veri”, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito con un calcio mentre era su un monopattino. L’episodio è accaduto a Roma, nel quartiere Monteverde, e le forze dell’ordine stanno dando la caccia ai responsabili.

Montanari su Iacopini: “Assurdo, eravamo a cena insieme”

Francesco Montanari è stato intervistato dal Trio Medusa durante la trasmissione “Chiamate Roma Triuno Triuno” in onda su Radio Deejay.

L’attore ha detto di essere rimasto scioccato da quanto successo a Davide Iacopini, visto che poco prima del fatto si trovavano insieme a una cena organizzata durante la promozione della seconda stagione della serie “Maschi Veri”, in onda su Netflix. Davide Iacopini, parte del cast, aveva partecipato alla serata del 5 ottobre, poco prima dell’aggressione subita.

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L’aggressione subita da Iacopini e il commento di Montanari

“Eravamo a cena insieme, ci siamo salutati e lui è salito sul monopattino per tornare a casa”, ha raccontato Francesco Montanari a Radio Deejay. L’attore ha poi mandato un grande in bocca al lupo a Davide Iacopini e alla sua famiglia, dicendo apertamente che si è trattato di un tentato omicidio.

Secondo quanto emerso dalle immagini riprese da alcune telecamere, Davide Iacopini, 42 anni, è stato colpito con un calcio da uno degli occupanti di una minicar che lo ha affiancato in via Anton Giulio Barrilli, in zona Monteverde a Roma.

L’attore stava tornando a casa dopo aver partecipato a un evento per la promozione della serie organizzato da Netflix e ha battuto la testa con violenza. Due automobilisti si sono fermati a prestare soccorso e ora Iacopini è ricoverato in prognosi riservata al San Camillo con un trauma cranico. Il bollettino diffuso dall’ospedale spiega che l’attore è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico e il decorso post operatorio è regolare: è in coma, sedato.

I familiari di Iacopini, si legge nel bollettino, ringraziano per i messaggi di solidarietà e l’attenzione e per il lavoro dello staff medico ed ospedaliero.

Davide Iacopini la quarta vittima della banda della minicar nera

Il conducente della minicar con a bordo il responsabile dell’aggressione, come mostrano le immagini, è anche tornato indietro per recuperare la scarpa persa dopo il calcio sferrato a Davide Iacopini.

Gli abitanti del quartiere Monteverde sono rimasti scossi dall’accaduto. Anche perché, stando a quanto emerso, quella subita da Iacopini potrebbe essere la quarta aggressione da parte degli stessi autori, forse nell’ambito di una challenge social. Le forze dell’ordine sono quindi sulle tracce della banda della minicar nera, che il 4 ottobre avrebbe sferrato un calcio alla nuca di una impiegata che camminava in via Catel.

Poco dopo, sempre il 4 ottobre, gli stessi hanno preso di mira un uomo lungo ponte Testaccio. Nella serata dello stesso giorno uno studente di 26 anni è stato colpito in via Foà, intorno alle ore 18, sempre nel quartiere Monteverde a Roma. La polizia locale ha già raccolto le testimonianze e acquisito i filmati delle telecamere presenti nelle zone delle aggressioni.