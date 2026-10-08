Davide Iacopini operato alla testa per un grave trauma cranico e sedato, "prognosi strettamente riservata"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Davide Iacopini, l’attore aggredito mentre era su un monopattino a Roma, è stato operato alla testa. Il 42enne, noto per i suoi ruoli in “Suburra” e “Diaz” è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Camillo. I responsabili della struttura sanitaria hanno diffuso un bollettino che parla di “decorso post operatorio regolare”. Nella stessa nota i familiari dell’attore ringraziano il personale dell’ospedale e tutti coloro che hanno espresso vicinanza a Davide Iacopini.

Iacopini operato alla testa: il bollettino medico

La nota sulle condizioni di Davide Iacopini è stata diffusa dall’azienda ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma, dove si trova ricoverato in terapia intensiva dopo l’aggressione subita in via Barrili, nel quartiere Gianicolense-Monteverde.

Iacopini è stato sottoposto a un intervento alla testa dall’equipe di neurochirurgia: “Al momento il decorso post operatorio è regolare, è ancora sedato e sottoposto a supporto intensivo. La prognosi è strettamente riservata”, si legge nel bollettino.

ANSA

I ringraziamenti della famiglia di Iacopini

I familiari di Davide Iacopini, originario di Genova ma da anni trapiantato a Roma dove vive insieme alla moglie e a un figlio piccolo, hanno voluto ringraziare per i messaggi di solidarietà ricevuti e per l’attenzione dimostrata.

Inoltre, pur chiedendo privacy in questo momento delicato, hanno espresso “riconoscenza anche allo staff medico e ospedaliero, alla Procura e alle forze dell’ordine impegnate nelle indagini”. L’attore 42enne è stato aggredito nella serata del 5 ottobre, intorno alle 22.

Le indagini su una minicar elettrica nera

Gli inquirenti che indagano sull’aggressione all’attore Davide Iacopini sono alla ricerca di una minicar elettrica nera sulla quale viaggiavano, secondo le testimonianze raccolte, i presunti responsabili. Il pm Ambrogio Cassiani, che procede per tentato omicidio, sta esaminando complessivamente quattro episodi avvenuti nella zona di Monteverde Vecchio, dove il 5 ottobre Iacopini è stato colpito con un calcio mentre era a bordo di un monopattino.

Gli autori potrebbero essere minorenni e, secondo gli investigatori, potrebbero essere gli stessi responsabili di altre tre aggressioni compiute con modalità analoghe. I testimoni hanno riferito che la minicar non faceva rumore, circostanza che ha indirizzato le ricerche verso un veicolo elettrico.

Nella stessa serata, poche ore prima dell’aggressione a Iacopini, un altro ragazzo era stato preso di mira mentre viaggiava su un monopattino. Al momento, tuttavia, non emergono conferme sull’ipotesi di una challenge diffusa attraverso i social network.

Iacopini, lo sfogo di Fabio Ferrari su Instagram

“Davide Iacopini è un collega, un attore di quarant’anni, ed è grave in ospedale: era sul monopattino, è passata una mini car, gli hanno dato il calcio e si è schiantato contro una macchina ferma. Se li prendono, non gli possono fare niente perché sono minorenni e non sono imputabili”.

Sono le parole dell’attore Fabio Ferrari, che ha commentato in un video su Instagram l’aggressione subita da Iacopini a Roma.

“Però scusate – ha poi proseguito Ferrari – a 14 anni guidano, fumano, trombano, hanno le carte di credito, si ubriacano, si drogano, però se cercano di ammazzare qualcuno no, sei minorenne, non è imputabile. Vogliamo svegliarci, e capire che il mondo è cambiato e che forse bisogna anche cambiare le leggi certe volte?”