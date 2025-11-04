Davide Lacerenza assumeva fino a 5 grammi di cocaina, "perso il senso della realtà, ho rischiato di morire"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Davide Lacerenza è stato ospite della trasmissione Il senso delle cose condotta da Massimo Giletti in Rai. Ha raccontato la sua testimonianza con la cocaina, rivelando di averne assunta “fino a 5 grammi” e di aver “perso il senso della realtà”. Poi ha aggiunto: “Oggi ne sono uscito”. Presenti in trasmissione anche l’ex compagna Stefania Nobile e Wanna Marchi. Lacerenza e Nobile, a ottobre, hanno patteggiato nell’inchiesta sulla Gintoneria e sul privé La Malmaison e un presunto giro di prostituzione e droga.

Il racconto di Davide Lacerenza sulla cocaina

In collegamento con la trasmissione Il senso delle cose, Davide Lacerenza ha raccontato: “Ho perso 22 chili, ne ho ripresi 4-5. Prima erano troppi, avevo il viso da malato. Per il resto sto bene. Avevo perso il senso della realtà, sono pentito di questo. Quella sostanza maledetta mi ha distrutto e mi ha portato a quello che mi è successo oggi. La dipendenza mi ha creato tutto questo. Oggi io ne sono uscito, la guardo ancora con rispetto e con paura”.

Ma quanta droga assumeva Lacerenza? Lo ha rivelato lui stesso nella trasmissione di Giletti: “Io ho iniziato circa 5 anni fa, non è tantissimo. All’inizio pensavo di controllarla, come quasi tutte le persone. Stefania (Nobile, ndr) e la Wanna (Marchi, ndr) mi massacravano sempre dicendo: ‘Devi smetterla, morirai’. Io all’inizio cercavo di controllarmi. Il problema è che lo 0,30 è diventato poi 0,50, 1 grammo, 2 grammi e qualche volta sono arrivato anche a 5 grammi, alla fine della mia distruzione. Una roba schifosa“.

Lacerenza ha anche detto: “Non sono diventato un agnellino, io mi sono spaventato. Io ringrazio che mi hanno arrestato, sennò sarei morto. La soluzione era manicomio, carcere o morte. Ho capito che sarei andato verso la distruzione. Io guardo i video e mi faccio schifo. Sto troppo bene adesso”.

Le parole di Stefania Nobile su Lacerenza

Stefania Nobile, anche lei ospite a Il senso delle cose, ha descritto così Lacerenza: “Davide è un ragazzo nato a Lorenteggio, da genitori per bene, che lo hanno educato a una vita per bene. Quando si è ritrovato a essere famoso, senza cercare di esserlo, non ha retto“.

La stessa Stefania Nobile ha anche rivelato di aver chiesto più volte un Tso per Davide Lacerenza.

Cosa ha detto Wanna Marchi su Lacerenza

Anche Wanna Marchi ha rilasciato alcune dichiarazioni al programma di Giletti. Riferendosi al locale, ha detto: “Io di droga non ne ho vista mai“.

Su Lacerenza ha dichiarato: “Davide è un uomo buono, ci è caduto, è una malattia“.