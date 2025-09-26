Davide Lacerenza festeggia la fine degli arresti domiciliari, l'annuncio di Cruciani: "Ha perso 22 chili"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

È stato Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore de La Zanzara, ad annunciare il 26 settembre la novità con un post social: “Libero!!!”, ha scritto, confermando che Davide Lacerenza non è più agli arresti domiciliari. “Da ieri alle 17.30 è tornato in libertà dopo più di sei mesi. Al momento non si può allontanare da Milano”, ha aggiunto. Cruciani ha raccontato che l’imprenditore ha festeggiato in un noto ristorante del centro e che “ha perso 22 chili e si sta disintossicando”.

Davide Lacerenza e il caso Gintoneria

Lacerenza, titolare della “Gintoneria di Davide” era stato arrestato il 4 marzo insieme all’ex compagna Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi.

Le accuse a suo carico sono pesanti: autoriciclaggio, sfruttamento della prostituzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

IPA

Davide Lacerenza con Stefania Nobile e Wanna Marchi

Secondo la Procura, il locale non era solo un punto di ritrovo della movida milanese, ma il centro di un sistema illecito in cui clienti pagavano cifre enormi per ricevere bottiglie di pregio, cocaina ed escort, anche a domicilio.

Le indagini hanno documentato movimentazioni bancarie sospette e intercettazioni che descrivono pacchetti personalizzati con droga e ragazze, oltre a presunti rapporti con rappresentanti delle forze dell’ordine.

Le autorità hanno stimato che alcuni clienti abbiano speso oltre 600 mila euro in tre anni, con versamenti tracciati sui conti di Lacerenza.

Lacerenza libero: la decisione del giudice

Il 25 settembre, intorno alle 17:30, il giudice del tribunale di Milano ha disposto la revoca della misura cautelare dei domiciliari, pur confermando l’obbligo di dimora nel Comune di Milano.

Una decisione arrivata dopo oltre sei mesi di detenzione, durante i quali l’imprenditore aveva anche subito un sospetto ictus.

Il prossimo appuntamento giudiziario è fissato al 15 ottobre, quando davanti alla gip Marta Pollicino si discuteranno i patteggiamenti: Lacerenza ha chiesto 4 anni e 8 mesi con risarcimento in bottiglie di champagne sequestrate, mentre Stefania Nobile ha presentato un’istanza per 3 anni con lavori di pubblica utilità.

La Gintoneria sotto sequestro

Parallelamente, la Gintoneria è stata chiusa dalla Questura di Milano il 21 marzo, con la revoca definitiva della licenza per motivi di ordine pubblico.

Non era la prima volta: il locale era già stato sospeso due volte ai sensi del Tulps.

L’inchiesta lo ha messo al centro di un giro che, secondo la Procura, univa nightlife, prostituzione e droga, trasformando il locale in un simbolo della Milano più oscura.