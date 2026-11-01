Davide Lippi racconta il calvario della malattia e la rinascita, "vinta la battaglia ma la guerra sarà lunga"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Davide Lippi, procuratore 50enne e figlio dell’ex ct della nazionale azzurra Marcello, ha diffuso sui social un post commovente in cui ha ringraziato tutti coloro che nell’ultimo anno gli sono stati vicini e non lo hanno abbandonato, mentre ha iniziato a combattere contro una malattia che gli ha completamente cambiato la vita.

Davide Lippi e la battaglia vinta contro la malattia: “Ma la guerra sarà lunga”

Il video, accompagnato dalla canzone spagnola “Brindo”, è stato pubblicato su Instagram ed è stato girato a Ibiza dove Davide Lippi si trova attualmente. Nel filmato si vedono immagini della compagna, della figlia, del padre Marcello, della madre e di tanti amici. “Sì, questa canzone tante volte e per tanto tempo mi ha regalato la gioia e la forza di lottare, di non mollare nemmeno di un centimetro, affrontando ogni giorno con lo spirito giusto sempre, pensando a voi”, ha esordito il procuratore.

“Insieme – ha aggiunto – abbiamo riso e abbiamo pianto tante volte e avervi avuto al mio fianco mi ha reso forte. Mi avete regalato le armi per affrontare questo lungo cammino. Wowwww….. è stato un anno pazzesco pieno di tutto, che mi ha insegnato tantissimo sulla vita e ho capito che senza il vostro Amore non avrei vinto questa battaglia. Sì perché la guerra ancora sarà lunga, ma con voi al mio fianco tutto sarà sempre possibile. GRAZIE Di CUORE A TUTTI VOI. Specialmente a Nathi, al mio angelo Mia, a Mamma, a Papà, a Stefi, a Lori e Rio, a Etto e Lulu”.

ANSA

Il post è stato inondato da messaggi di vicinanza e solidarietà tra cui spiccano quelli di Bruno Conti, Lele Adani, Alena Seredova, Alessio Tacchinardi, Nicola Ventola, Flavia Pennetta, Valery Boijnov, Elenoire Casalegno, Juliana Moreira, Simona Ventura, Vincenzo Iaquinta e tanti altri.

Il figlio di Marcello Lippi: “Rimanere con i piedi a terra”

Lippi, raggiunto dal quotidiano Il Tirreno, ha raccontato altri dettagli su come ha vissuto gli ultimi dodici mesi, spiegando anche il motivo che lo ha spinto a pubblicare il video “Brindo“: “A un anno circa da quando ho avuto dei problemi personali ho sentito il bisogno di ringraziare tutti coloro che mi sono stati a fianco e sono davvero tanti. Oltre, naturalmente, alla mia famiglia che mi ha permesso di superare le difficoltà, che come ho potuto scoprire sulla mia pelle arrivano improvvisamente, quando meno te lo aspetti”.

“E allora, solo se hai la fortuna di essere circondato da persone che ti aiutano ad affrontare in un certo modo le difficoltà, riesci a guardare avanti”, ha continuato Lippi. Ha poi sottolineato, parlando della malattia, che non si può abbassare la guardia: “Anche perché, per adesso, è stata vinta una battaglia, ma non la guerra. Fino a quando non trascorreranno i tempi necessari bisogna rimanere sempre con i piedi ben saldi a terra”.

E ancora: “Avere al proprio fianco le persone più care che ti fanno sentire il loro amore e ti danno la forza necessaria è senza dubbio importante per affrontare certi percorsi. Fino a quando non ti ritrovi coinvolto in prima persona, non puoi realmente conoscerli”.

Oggi Davide è sereno e guarda alla vita con tutt’altra prospettiva: “Ed è per questo motivo che a un anno da quando è cambiata la mia vita, ho voluto dire grazie a chi è stato con me, ed ha condiviso questo percorso”.

La scoperta della bicicletta

Un’altra novità degli ultimi 12 mesi è stata la scoperta della bicicletta: “Fisicamente mi sento bene e percorro anche diversi chilometri in sella alla bici, perché mi fa stare meglio. È un modo anche per fare del movimento e stare all’aria aperta, dove ti puoi misurare con le tue forze e capire come reagisce il tuo corpo. E devo ammettere che in questa fase sembra avere imboccato la strada giusta”.